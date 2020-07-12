Истории
Мини-подборка от Билла Гейтса: что он читает и смотрит во время пандемии
Истории
Елена Лиханова
Фонд Билла и Мелинды Гейтс уже два десятилетия борется с различными инфекционными заболеваниями, поэтому неудивительно, что основатель Microsoft сейчас постоянно находится в центре внимания. Однако Билл Гейтс — такой же человек, как и все мы, и ему тоже нужна передышка от постоянного потока новостей.
Мини-подборка от Билла Гейтса: что он читает и смотрит во время пандемииЕлена Лиханова
Гейтс очень много читает, однако он признался, что в первые месяцы пандемии читал меньше, чем в последние десятилетия: ему пришлось изучить так много материалов о вирусе, что больше он ничего не успевал. Но в последнее время Гейтс вернулся к чтению и просмотру видео — как развлекательного, так и обучающего.
Вот его список:
- Книга The Splendid and the Vile: взгляд на Уинстона Черчилля и Лондон во время Второй мировой войны. The Splendid and the Vile была опубликована в феврале 2020 года, ее написал Эрик Ларсон, автор бестселлера «Дьявол в Белом городе». Официальная страница книги находится здесь.
- Сериал «Миллион мелочей»: драматический сериал ABC о группе друзей из Бостона, которые решают начать настоящую жизнь после того, как один из них неожиданно умирает. Сериал стартовал в 2018 году, сейчас идет второй сезон. Вот страница «Миллиона мелочей» на сайте ABC.
- Онлайн-курс на MasterClass: да, даже Билл Гейтс время от времени учится в интернете. Он рассказал, что сейчас смотрит серию лекций Дэвида Аксельрода и Карла Роува. Они объясняют, как разработать платформу для кампании и охватить аудиторию с помощью сообщений. Курс «Дэвид Аксельрод и Карл Роув учат выстраивать стратегию кампании и обмен сообщениями» — это 24 видеоурока, которые длятся чуть более пяти часов. Чтобы их посмотреть, нужно перейти по этой ссылке.
Фото на обложке: lev radin / Shutterstock
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