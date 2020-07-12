Фонд Билла и Мелинды Гейтс уже два десятилетия борется с различными инфекционными заболеваниями, поэтому неудивительно, что основатель Microsoft сейчас постоянно находится в центре внимания. Однако Билл Гейтс — такой же человек, как и все мы, и ему тоже нужна передышка от постоянного потока новостей.

Мини-подборка от Билла Гейтса: что он читает и смотрит во время пандемии