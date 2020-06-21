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Цифровизация, имидж бренда и теория игр: 8 книг о карьере и бизнесе

YOUNG
Артем Арбузов
Артем Арбузов

Студент Волоколамского филиала Красногорского колледжа

Мария Передок

Получать новые знания и повышать скиллы полезно всегда, будь вы начинающим или уже опытным предпринимателем. Но если нет времени на серьёзные образовательные программы, то самообразование — подходящий вариант. Rusbase Young собрал подборку книг, которые расскажут о карьерной лестнице и научат встраивать бизнес в современные реалии.

Цифровизация, имидж бренда и теория игр: 8 книг о карьере и бизнесе

«Переговоры. Полный курс». Гэвин Кеннеди

Альпина Паблишер

Переговоры — важная часть в любом деле. Но что делать, если у вас нет должного опыта в этом вопросе? На помощь придёт эта книга, которая покажет, как правильно общаться с людьми, поможет создать стратегию и поэтапную модель переговоров.

«Бизнес-модели. 55 лучших шаблонов». Оливер Гассман, Каролин Франкенбергер, Микаэла Шик

Альпина Паблишер

Если у вас нет сильной бизнес-модели, то ни ваши личные качества, ни хорошие сотрудники не спасут компанию от провала. Чтобы этого избежать, в книге есть 55 шаблонов бизнес-моделей, благодаря которым можно создать или развить любое предприятие вне зависимости от того, на какой стадии оно находится.

«Без воды. Как писать предложения и отчеты для первых лиц». Павел Безручко

Альпина Паблишер

В книге описывается чёткая концепция, как писать кратко и по делу. Вы научитесь создавать структуру документа и правильно формулировать цель своего послания, чтобы ваши отчёты и письма привлекали внимание руководителей, а не отправлялись в мусорное ведро. 

«Корпоративная культура Toyota. Уроки для других компаний». Майкл Хосеус, Джеффри Лайкер

Альпина Паблишер

Вы знали, что эмблема компании Toyota состоит из иглы и нитки, так как сначала автомобильный гигант занимался созданием ткацких станков? Узнайте, как компании удалось стать тем, кем она является сейчас, об её корпоративных ценностях и уважительному отношению к каждому сотруднику. Попробуйте адаптировать культуру Toyota к своему предприятию и посмотрите на результат.


«Цифровизация. Практические рекомендации по переводу бизнеса на цифровые технологии». Management Review MIT Sloan

Альпина Паблишер

Всё о цифровизации предприятий и переходе в новые реалии. Книга расскажет о важности этого процесса, о том, как безболезненно перевести бизнес в цифру и почему это необходимо. 


«Метод StoryBrand. Расскажите о своем бренде так, чтобы в него влюбились». Дональд Миллер

Альпина Паблишер

Бренды тратят огромные деньги на рекламные кампании, но зачастую их эффективность равна нулю. Эта книга научит вас использовать минимум средств, получать максимум выгоды и увлекательно рассказывать о своём бренде, к какой бы сфере бизнеса он не относился. 

«Теория игр в комиксах». Айван Пастин, Тувана Пастин, Том Хамберстоун

Эксмо

Теория игр — один из самых необычных, интересных и сложных разделов математической экономики. Создатели книги рассказывают об этом максимально понятным и оригинальным способом — в виде комиксов. После прочтения вы получите базовые знания и сможете применять теорию игр в любой сфере — от бизнеса до биологии. 

«Организационная структура. Реализация стратегии на практике». Шетил Сандермоен, Ицхак Адизес

Альпина Паблишер

Книга расскажет о гибридности и постоянной изменчивости любой структуры. Вы узнаете, как трансформировать предприятие без особых потерь. Подойдёт всем, кто хочет максимально правильно реорганизовать бизнес и вынести из этого много пользы. 

Фото на обложке: Unsplash

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