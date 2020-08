Как оценить собственный успех: три вопроса от Билла Гейтса

«Когда мне было 20 лет, подведение итогов в основном сводилось к одному вопросу: помогает ли программное обеспечение Microsoft воплотить мечту о персональных компьютерах?», — рассказывает сооснователь компании. Конечно, он и сейчас постоянно оценивает качество своей работы, но теперь задает себе гораздо больше вопросов о жизни. «Раньше такие рассуждения показались бы мне смешными, но чем старше я становлюсь, тем более значимыми для меня они становятся».

Не обязательно ждать Нового года, чтобы задуматься о важном — промежуточные итоги можно подвести в любой момент. Если у вас пока нет готовых вопросов, можно использовать те, которые Гейтс задал себе в конце 2018 года:

1. «Достаточно ли времени я уделяю семье?»

Несмотря на плотный график, Гейтс старается регулярно проводить время с близкими. В интервью The Cut его жена Мелинда сообщила, что они любят вместе смотреть сериал PBS «Виктория». «Если мы находимся в разных местах, мы договариваемся, что будем смотреть один и тот же эпизод одновременно», — рассказывает она.

Когда Гейтс был CEO Microsoft, он несколько дней в неделю отвозил старшую дочь Дженнифер в школу. «Билл и дети дорожили этими моментами, — вспоминает Мелинда. — Они слушали музыку, разговаривали. Без этого времени в машине дети могли бы так и не узнать эту сторону его личности».

2. «Узнал ли я что-то новое?»

Гейтса исключили из Гарварда в далеком 1975 году, но он до сих пор не утратил аппетит к новым знаниям. В интервью The New York Times он рассказал, что читает около 50 книг в год: «Это мой основной способ обучения, к которому я привык с детства. Я люблю посещать интересные места, встречаться с учеными и смотреть онлайн-лекции, но именно чтение остается моим главным источником новых знаний».

Непрерывное обучение — необходимое условие постоянного развития. К тому же информация никогда не была настолько доступной, как сейчас. «В детстве, когда я хотел узнать что-то за пределами школьной программы, я мог рассчитывать только на энциклопедию World Book. Сегодня для того, чтобы получить новые знания, достаточно выйти в интернет», — писал Гейтс в статье для TIME в 2017 году.

3. «Удалось ли мне завести новые дружеские связи и укрепить старые?»

Кажется, этот вопрос вдохновлен Баффетом. Когда в 2017 году на мероприятии Reddit Ask Me Anything Гейтса спросили, как он определяет успех, он в ответ процитировал своего друга: «Уоррен Баффетт часто говорит, что все дело в том, счастливы ли ваши близкие и любят ли они вас».

В 2016 году Гейтс сделал в блоге такую запись: «За последние 25 лет я многому научился у Уоррена. Возможно, главный из его уроков — понимание того, что такое дружба. Нужно стремиться быть таким другом, о котором вы сами всегда мечтали».

Ряд исследований подтверждает значимость этой части жизни для благополучия человека. «Отношения и то, насколько мы счастливы в них, оказывают серьезное влияние на здоровье человека, — заявил психиатр и профессор Медицинской школы Гарварда Роберт Уолдингер в 2017 году. — Внимание, которое люди уделяют своим близким, — еще одна форма заботы о себе».

