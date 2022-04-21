«Дилемма биткоина»: как криптофермы влияют на города и их жителей

Для инвесторов биткоин — отличный источник дохода. Однако жители городов, в которых располагаются криптофермы, рассматривают криптовалюту по-другому. Как майнинг влияет на местную экономику и каковы его глобальные последствия — рассказываем в этом материале.

Криптовалюта создается компьютерами, которые решают сложные математические уравнения. Этот процесс значительно ускорился в 2016 году, когда китайская компания Bitmain представила устройства для майнинга со специализированными интегральными схемами.

«Почти в одночасье началась “гонка вооружений” по майнингу криптовалют», — рассказывает Колин Рид, профессор экономики и финансов из Университета штата Нью-Йорк в Платтсбурге. Чтобы запускать крупные майнинг-фермы, использующие эти схемы, люди начали искали дешевые источники энергии по всему миру (ведь, как известно, криптовалютам ее нужно много).

Каждая транзакция биткоина потребляет 1173 кВт, а в 2020 году мировой криптомайнинг поглощал больше энергии, чем вся Швейцария.

В то время в Платтсбурге энергия стоила значительно дешевле, чем в других городах США, благодаря гидроэлектростанции Niagara Power Authority. Поэтому филиал майнинговой компании Coinmint арендовал там магазин Family Dollar.

Строительный инспектор Платтсбурга Джо МакМахон вспоминает, что Приер Лири, подписавший договор аренды, хотел сделать все быстро и сразу подключить питание. «Мы все были обеспокоены этим, но не знали, какой ущерб это может нанести», — говорит МакМахон.

«Жарко и громко»: криптофермы и их влияние на города

Coinmint заполнила арендованное здание серверами, которые работали круглые сутки. Когда майнеры захотели расшириться до ближайшего торгового центра, менеджер отдела городского освещения Платтсбурга Билл Трейси сообщил, что им потребуется вложить $140 тысяч в новую инфраструктуру. К его удивлению, это их не смутило.

Вскоре компания регулярно потребляла свыше 10 МВт — такого количества электроэнергии хватает примерно на 4 тысячи домов.

Платтсбург начал еженедельно получать заявки и от других майнеров. Трейси вспоминает, что один из них запросил 5 ГВт — «это четверть того, что штат Нью-Йорк использует в день».

В январе 2018 года произошло похолодание, и люди включили отопление и обогреватели. Город быстро превысил квоту на гидроэлектроэнергию, из-за чего был вынужден закупать энергию в другом месте по более высоким тарифам. По словам МакМахона, счета в его доме в Платтсбурге выросли на $30-40 в месяц. «Люди понимали, что есть проблема, но не знали, с чем она связана», — рассказывает он.

После окончания зимы у жителей возникла новая причина для беспокойства. Сервера для майнинга вырабатывают огромное количество тепла, из-за чего нуждаются в обширной вентиляции. Как утверждает МакМахон, эти вентиляторы постоянно издают высокочастотный вой, «будто малогабаритный самолет, готовящийся к взлету». Дело не только в децибелах, но и в высоте: «Он происходит на такой странном уровне, как зубная боль, которая никак не проходит».

Карла Бранкато живет на другой стороне реки от майнинговой и хостинговой компании Zafra, которой владеет житель Платтсбурга Райан Бриенца. По ее словам, в течение нескольких лет из-за этого шума ее дом вибрировал, будто кто-то постоянно пылесосит на верхнем этаже.

Кроме того, поскольку работа серверов автоматизирована, майнинг не создает много рабочих мест. «Крупнейшая майнинговая компания предлагает меньше рабочих мест, чем новый ресторан McDonald’s», — утверждает профессор Рид. К тому же в Платтсбурге отсутствует городской подоходный налог, а большинство майнеров арендуют помещения, не платя налоги на недвижимость.

Когда член городского совета Элизабет Гиббс посетила одну из майнинговых ферм, она была поражена тем, насколько там «жарко и громко». По ее словам, это выглядело как склад с сотнями стеллажей с серверами, соединенных толстыми проводами, где открыты все окна и двери, чтобы впустить прохладный воздух.

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Став мэром в 2017 году, Рид ввел мораторий на новые майнинговые компании до тех пор, пока город не выяснит, как решить все эти проблемы.

После этого Комиссия по предоставлению услуг населению Нью-Йорка ввела правило, накладывающее более высокие тарифы на пользователей, потребляющих много электроэнергии. Кроме того, криптокомпании должны были заранее оплачивать специализированную инфраструктуру и вносить залог, чтобы предоставить гарантию оплаты счетов.

Депозит Coinmint за использование электроэнергии в течение в двух месяцев составил $1019503. Компания два года пыталась обжаловать это требование, но проиграла дело.

Затем Платтсбург обновил свои строительные кодексы и постановления касательно шума. Coinmint добровольно согласилась работать с городом по этим правилам.

В свою очередь, Бриенца считает, что вводить мораторий было вовсе не обязательно, поскольку «город мог привлечь много бизнесов». По его словам, в новом объекте Zafra снижение шума стало приоритетом. Как утверждает Бранкато, в ее доме наконец стало тихо после того, как прошлым летом Zafra начала сотрудничать с городом, чтобы соответствовать шумовым требованиям.

Платтсбург возобновил прием заявок на открытие криптоферм. Но, с учетом новых правил, немногие в этом заинтересованы. Вместо этого майнинговая сфера начала развиваться в соседнем городе Массена, где Coinmint на долгий срок арендовала бывший алюминиевый завод Alcoa.

В 2021 году Массена также приостановила открытие новых бизнесов, занимающихся криптовалютами. «Мы не стремимся запретить компании, а лишь хотим защитить характер и безопасность нашего города», — заявил член городского совета.

«Последствия затронут нас всех»

Согласно недавней статье, с 2016 до 2018 года криптомайнинг в северной части штата Нью-Йорк увеличил годовые счета за электричество примерно на $165 млн для малых бизнесов и на $79 млн — для частных лиц .

«Конечно, инвесторы видят ценность криптовалют, — говорит МакМахон. — Но я, как житель этого города, ее не вижу».

Экономист Маттео Бенеттон, соавтор этой статьи и профессор Школы бизнеса имени Уолтера Хааса при Калифорнийском университете, считает, что криптомайнинг может помешать развитию экономики на местном уровне.

В городах с фиксированным электроснабжением он поглощает мощность сети, вследствие чего возможен дефицит электроэнергии, введение нормирования услуг и их отключение.

Даже в регионах с широким доступом к энергии, таких как северная часть штата Нью-Йорк, майнинг может вытеснить другие отрасли, способные обеспечить занятость большему числу людей.

На данный момент Федеральное правительство США не отслеживает энергопотребление компаний, занимающихся добычей криптовалют. Бенеттон призывает к раскрытию этих данных, а председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гари Генслер признает пробелы в регулировании этой сферы.

Рид предупреждает: пока майнинг приносит прибыль, запрет на открытие ферм лишь побуждает их искать новые места, где они также наносят вред экологии.

К примеру, в 2021 году Китай запретил майнинг криптовалют, чтобы выполнить свои цели по сокращению выбросов углерода. После этого майнеры перебрались в другие страны, в том числе в Казахстан, где электроэнергия вырабатывается в основном из угля. В результате, как показывает недавнее исследование, в период с 2020 по 2021 года количество возобновляемой энергии, потребляемой биткоином, сократилось примерно вдвое до 25%.

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Когда майнинговая индустрия инвестирует в возобновляемую энергию, она по-прежнему потребляет ее больших количествах, внося значительный вклад в выбросы углерода. Рид уверен, что «зеленые» инвестиции и повышение эффективности не помогут решить эту проблему.

В одном из последних докладов он обнаружил, что энергопотребление криптовалютной индустрии вырастет еще на 30% к концу десятилетия, производя дополнительные 32,5 млн т углекислого газа в год. Пока стоимость биткоина растет, увеличиваются и вознаграждения за майнинг, что стимулирует использование энергии. Сложившуюся ситуацию Рид называет «дилеммой биткоина».

Независимо от того, откуда эти 32 млн т углекислого газа будут исходить — из северной части штата Нью-Йорк или Казахстана, они лишь усугубят климатический кризис. Как утверждает Рид, «последствия затронут нас всех».

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