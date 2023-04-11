Майнинг повышает загрязнение воздуха и стоимость электроэнергии в США — расследование New York Times

Майнинг наносит огромный ущерб планете, и это подтверждает новое расследование New York Times, посвященное воздействию биткоина на окружающую среду и энергосистему в США. Каждая из 34 крупнейших майнинговых компаний потребляет как минимум в 30 тыс. раз больше электричества, чем средний дом в стране — и это отражается на счетах обычных американцев. При этом криптокомпании могут зарабатывать, даже отключая свое оборудование. По ссылке — пересказ материала.

New York Times изучило 34 крупнейшие майнинговые компании в стране, каждая из которых работает на мощности от 40 МВт. В Рокдейле, штат Техас, расположена крупнейшая и самая энергоемкая биткоин-ферма: она поглощает столько же электричества, сколько 300 тыс. ближайших домов вместе взятых.

Майнинговая индустрия в США стремительно росла — это также ударило по местным электросетям. Страна стала крупнейшим в мире хабом для майнеров только после того, как в 2021 году Китай запретил любые операции с криптовалютами.

Биткоин — сам по себе энергоемкий блокчейн. Чтобы подтверждать транзакции и генерировать новые токены, майнеры решают математические уравнения с помощью специального оборудования. Со временем задачи усложняются, поскольку больше людей пытаются решить их, что требует более сложного ПО, потребляющего еще больше энергии.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, энергосистемы могут запускать резервные генераторы, которые обычно работают на газе и угле. Несколько майнинговых компаний даже восстановили закрытые электростанции на ископаемом топливе для этих целей.

В результате добывать биткоины стало выгодно в таких штатах, как Техас и Северная Дакота, которые производят много ископаемого топлива. В то же время это вызвало возмущение как со стороны защитников окружающей среды, так и законодателей демократической партии США, которые пытаются достичь климатических целей администрации Байдена.

Загрязнение, вызванное дополнительным потреблением энергии биткоин-фермами, примерно равно годовым выбросам от 3,5 млн новых автомобилей, расходующих много топлива, сообщает New York Times.

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Майнинговая индустрия обещала, что будет стимулировать рост возобновляемой энергии, но этого не произошло. Согласно анализу некоммерческой организации Watttime, проведенному по заказу New York Times, около 85% спроса со стороны биткоин-ферм удовлетворяют угольные и газовые станции.

Кроме того, поскольку спрос быстро растет, цены на электроэнергию повышаются, а близлежащие дома вынуждены конкурировать за ограниченные запасы. Согласно анализу Wood Mackenzie, проведенному по заказу New York Times, по этой причине счета за электроэнергию в Техасе выросли почти на 5%. В штате расположены около трети криптоферм из расследования. Таким образом, местные потребители тратят на электроэнергию на $1,8 млн в год больше.

В то время как обычные люди переплачивают, сами криптокомпании экономят. Так, в прошлом году оператор биткоин-фермы в Рокдейле, штат Техас, платил по $2,96 за кВт⋅ч, исходя из отчета для инвесторов. Для сравнения, в том же году бытовые потребители отдавали в среднем по $13,5.

С чем это связано? В Техасе криптокомпании могут воспользоваться программой, по которой промышленные предприятия получают средства за то, что отключают питание при высоком давлении на сеть.

Это произошло в феврале 2021 года, когда аномальные морозы в Техасе нарушили энергоснабжение, из-за чего миллионы жителей остались без электричества, а сотни — погибли. В то время оператор электросети штата платил одной майнинговой компании в среднем по $175 тыс. в час за то, что она отключала свои компьютеры.

По данным New York Times, в 2020 году пять криптоферм заработали на этой программе не менее $60 млн.

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