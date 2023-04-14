Блейк Резник: 23-летний стартапер, который стал миллионером благодаря беспилотникам

Он бросил колледж, основал стартап, получил поддержку Сэма Альтмана и Питера Тиля. Сейчас ему 23 года, и его состояние превысило $100 млн. Рассказываем про Блейка Резника и его стартап Brinc.
Блейк Резник родился в Лас-Вегасе в семье врача и преподавателя специального образования и еще в раннем детстве увлекся наукой. В размещенной на его сайте биографии сказано, что в 14 лет он воспроизвел реакцию ядерного синтеза в родительском гараже.
Карьера Резника началась довольно рано. Согласно его профилю в LinkedIn, в возрасте 14 лет он поступил в колледж Университета Невады в Лас-Вегасе, а 2 года спустя перевелся в Северо-Западный университет. Еще будучи подростком, он прошел стажировки в некоторых ведущих компаниях мира, в том числе британской автокомпании McLaren, Tesla и китайском производителе беспилотников DJI.
Однако он бросил учебу, чтобы основать свой стартап Brinc.
Когда Блейку было 17 лет, в его родном Лас-Вегасе произошло трагическое событие – массовая стрельба, в результате которой погибли более 50 человек. Это натолкнуло его на мысль сконструировать беспилотник для экстренных служб.
Он работал над прототипом три года и сотрудничал со спецназом, чтобы создать дрон, который можно было использовать в полевых условиях.
«Мы хотим сделать полицейский вертолет устаревшим и реагировать на все чрезвычайные ситуации за считанные секунды», — заявляет Резник.
В 2020 году стартапер получил стипендию Thiel Fellowship от соучредителя Paypal Питера Тиля, которая предоставляет молодым людям $100 тысяч, чтобы «создавать новое вместо того, чтобы сидеть на занятиях».
В 2022 году компания перенесла свою штаб-квартиру в Сиэтл из-за концентрации в регионе талантливых специалистов в области аэрокосмической промышленности, бытовой электроники и программного обеспечения. С тех пор к стартапу присоединились около 15 сотрудников Prime Air, службы доставки беспилотных летательных аппаратов Amazon.
Стартап Brinc, основанный в 2019 году, в апреле 2023 года достиг оценки в $300 млн. Доля Резника в стартапе составляет около половины акций, что делает его сантимиллионером – человеком с активами стоимостью в $100 млн и выше.
В числе его инвесторов CEO OpenAI Сэм Альтман, опальный экс-CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид, а также Index Ventures, Tusk Venture Partners и Next Play Ventures, компания, основанная бывшим CEO LinkedIn Джеффом Уэйнером.
Сегодня среди его заказчиков — полицейское управление Сиэтла, которое использовало беспилотники для посредничества в переговорах о захвате заложников, и около 400 других служб по всей территории США.
Фото в тексте: Brinc
Техника Brinc использовалась для оценки ущерба, причиненного обрушением кондоминиума в городе Серфсайд, Флорида. Недавно ее также применяли в турецком городе Хатай для поиска выживших после землетрясения.
Беспилотники Brinc были одобрены правительством США на соответствие Закону о полномочиях в области национальной обороны (NDAA). Критерии требуют, чтобы ни один из компонентов не был получен от китайских производителей, занесенных в черный список.
Это оказалось непростым делом, признается Резник, поскольку «вся глобальная цепочка поставок БПЛА» базируется в Шэньчжэне, Китай. «Невозможность использовать какую-либо из их частей представляет собой серьезную проблему, для устранения которой требуется огромный объем инженерных работ», — добавляет он.
По словам исполнительного вице-президента Brinc Колина Белла, сейчас у Brinc вертикально интегрированная цепочка поставок, которая самостоятельно производит всю продукцию и поставляющую большинство компонентов из США. Для изготовления запчастей применяется собственный парк 3D-принтеров Markforged, что сокращает сроки выполнения работ.
Читайте по теме:
В Якутии создадут лабораторию по разработке ПО для беспилотников
Власти РФ намерены поддержать разработчиков видеоигр в беспилотники
Ближайший конкурент Brinc — бельгийская Sky-Hero, которая производит тактические беспилотники для правоохранительных органов и военных заказчиков.
Есть также производитель автономных БПЛА Skydio, стартап из Сан-Франциско, который недавно привлек $230 млн от инвесторов, включая Axon, Lockheed Martin Ventures, Nvidia и Andreessen Horowitz. Его оценка составляет $2,2 млрд.
Однако Резник указывает, что Skydio обслуживает гораздо более широкий спектр вертикалей — от потребительской до оборонной, в то время как Brinc концентрируется исключительно на общественной безопасности.
По словам Резника, в будущем Brinc планирует увеличить грузоподъемность беспилотников, что позволит службам быстрого реагирования доставлять лекарства или, скажем, сигареты при переговорах о захвате заложников. Также производитель собирается оснастить дроны химическими датчиками, чтобы помочь в чрезвычайных ситуациях с опасными материалами.
Новоиспеченный сантимиллионер Блейк Резник дважды попадал в список Forbes «30 до 30»: в 2021 и 2022 годах. Но есть факт, который омрачает все эти достижения.
«Думаю, мама так и не простила мне, что я бросил учебу. Она была в ярости, — как-то сказал Резник в интервью Seattle Times. — При любой возможности она рассказывает людям о том, что моя сестра учится в Стэнфорде, прежде чем ей придет в голову упомянуть Brinc».
При подготовке использованы следующие материалы:
Фото на обложке: Blakeresnick.com
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Водитель, которого нет: почему беспилотник безопасней человека за рулем
- 2 В каких сферах бизнеса применяют дроны
- 3 «Я планирую создать полностью автономный город в космосе». Истории молодых изобретателей
- 4 «Приходится не просто строить бизнес, но и формировать новый рынок». Что происходит в индустрии стройтех в России
- 5 Беспилотные автомобили: кто разрабатывает их в России и что мешает развитию рынка
ВОЗМОЖНОСТИ
14 апреля 2023
14 апреля 2023
14 апреля 2023