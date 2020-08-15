Ученые объяснили, почему мы стали еще смелее в интернете

Почему это происходит? Оказывается, ученые уже более 40 лет наблюдают за тем, как наше поведение становится все менее человечным. Теория социального присутствия может объяснить, почему в период карантина мы стали еще смелее.

Во время карантина многие проводили у экрана компьютера более 10 часов в сутки, а отсутствие живой коммуникации, безработица и распространение дезинформации не способствовали улучшению нашего настроения. При этом потребность высказывать свое мнение не пропала. Интернет-пользователи давно стали прямолинейны, но последние несколько месяцев усилили все наши худшие черты.

В Urban Dictionary есть название для этого явления — PC Bravery : «Ложная храбрость, которая появляется, когда кто-то скрывается за экраном компьютера. А также (но не только) произнесение слов, которые никогда не прозвучали бы в личной беседе, пустых угроз людям, которые не нравятся, и/или лживых сообщений с целью спровоцировать собеседников (также известно как троллинг)».

Теория социального присутствия

Эту теорию в 1976 году описали Джон Шорт, Эдерин Уильямс и Брюс Кристи в своей книге The Social Psychology Of Telecommunications. В ее основе лежит способность коммуникативной среды точно и эффективно передавать социальные сигналы.

В плане общения ничто не сравнится с личным взаимодействием. После того, как в течение нескольких месяцев мы читали новости и не виделись из-за необходимости оставаться дома, наша способность к сопереживанию не могла не измениться.

Часто цитируемое исследование 1972 года по невербальной коммуникации доктора Альберта Меграбиана породило утверждение, что 93% общения происходит невербально. Несмотря на то, что этот показатель еще изучается и иногда пересматривается, в целом мы признаем, что альтернативные способы коммуникации, такие как язык тела и мимика, формируют наше восприятие другого человека и то, как мы реагируем на него. Без этих невербальных сигналов наш опыт общения с другими менее полон, и мы легче поддаемся влиянию группы.

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Социальные сети стимулируют групповое мышление

Группы единомышленников с поразительной легкостью находят друг друга в соцсетях, и это может повлиять на наше мнение. В групповом мышлении стремление к единому мнению может пересилить нашу способность объективно рассматривать другие мнения. В книге Ирвинга Джениса 1972 года Victims Of Groupthink это описывается как «ухудшение умственной работоспособности, проверки реальности и морального суждения». Это было за 35 лет до появления Instagram.

Кроме того, согласно опросу YouGov Omnibus 2015 года, 57% американцев, использующих социальные сети, публиковали или писали что-то, о чем впоследствии сожалели, и каждый шестой из этих них утверждал, что это случается как минимум раз в неделю.

Существует также множество исследований, которые связывают увеличение экранного времени со снижением способности к самоконтролю или завершению начатого, особенно у молодых людей.

Справляйтесь с триггерами здоровым способом

Есть несколько проверенных способов вернуть чувство эмпатии, даже когда кажется, что вы полыхаете от ярости.

Всегда спрашивайте себя: «Я бы сказал это, глядя человеку в лицо?».

Если комментарий или сообщение заставляют вас взрываться, обдумайте ситуацию, прежде чем отвечать. Чтобы выпустить пар, выключите компьютер (полностью, возможно, впервые за несколько недель), погуляйте или позвоните другу. Когда вас накрывают эмоции, срабатывает реакция «дерись или беги». И в таком случае лучше сделать перерыв.

Пища для размышлений: в 2014 году в журнале Computers In Human Behavior приводились результаты исследования, которое обнаружило связь между желанием развестись и временем, проведенным супругами в социальных сетях. Напомним, что популярность Facebook начала стремительно расти в 2008-2010 годах.

Злость никого не красит. Но в нынешних обстоятельствах мы больше проводим в компании компьютера и намного меньше — в компании друг друга. Неудивительно, что мы выходим из себя. В таких случаях делайте паузу и размышляйте. Возможно, впервые за несколько месяцев вы снова почувствуете себя самим собой.

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Фото на обложке: Johan Swanepoel / Shutterstock