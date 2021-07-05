Не только выгорание: к каким последствиям приводит хроническая скука на работе

Рассказываем, что такое синдром хронической скуки, к каким последствиям он может привести и как его преодолеть.

О выгорании и его последствиях известно практически каждому. Однако немногие слышали о «‎синдроме хронической скуки» — смежном явлении, которое не менее опасно. Эксперты считают: чтобы построить безопасное рабочее пространство, этой теме стоит уделять большее внимание.

Выгорание связано с переработками и отсутствием баланса между работой и личной жизнью. Хроническая скука, в свою очередь, возникает, когда работа наскучивает до такой степени, что начинает казаться абсолютно бессмысленной.

В отличие от трудоголизма, этот синдром привлекает меньшее внимание. Однако эксперты считают, что он способен вызвать те же проблемы со здоровьем у сотрудников и не менее опасен для самих компаний, так как может привести к высокой текучке кадров. А поскольку в рабочей среде все больший приоритет отдается благополучию сотрудников, то и хроническая скука заслуживает не меньшего внимания, чем другие проблемы.

Признаки и последствия синдрома хронической скуки

Доцент кафедры организационного поведения в Emlyon Business School Лотта Харью в течение нескольких лет изучала этот синдром. По ее словам, он может быть вызван несколькими факторами, в том числе работой в тяжелой среде, например на ферме, а также ощущением недооцененности в течение долгого периода. В его основе лежит бессмысленность — ощущение того, что работа не имеет никакой цели и абсолютно бесполезна.

Профессор менеджмента и управления кадрами Дармштадтского технического университета Рут Шток-Хомбург утверждает, что встречала это явление в различных отраслях: ритейле, такси и даже высоких технологиях. Вместе со своими коллегами она определила три основных аспекта этого синдрома:

ужасная скука;

отсутствие карьерного роста;

ощущение бессмысленности.

По словам Харью, нет ничего плохого в том, чтобы скучать на работе время от времени. Однако ежедневная хроническая скука может привести к негативным последствиям и требует решения.

В 2014 году Харью проводила исследование, в котором участвовали более 11 тысяч сотрудников 87 финских организаций. Она обнаружила, что синдром хронической скуки увеличивает вероятность текучки кадров и раннего выхода на пенсию, а также плохого самочувствия и стресса.

Это подтверждают и другие исследования. Так, в 2021 году было обнаружено, что 186 государственных служащих из Турции, страдающих этим синдромом, также сталкивались с депрессией, высоким уровнем стресса и тревожности. Исследования показывают, что депрессия, вызванная хронической скукой, может преследовать сотрудников даже вне офиса и приводить к физическим недугам, таким как бессонница и головные боли.

Способы решения

В отличие от выгорания, синдром хронической скуки редко приводит к обмороку или смерти от переутомления. Такие сотрудники присутствуют физически, но не морально — и это может продолжаться долгое время.

Помимо этого, многие неохотно сообщают об этой проблеме менеджерам и HR. Выгорание — результат переработок, которые работодатели ценят и вознаграждают. В то же время хроническая скука «‎отражает отсутствие интереса и недостаток мотивации», что, как утверждает Харью, «‎являются табу в организациях».

Для сотрудников

Есть быстрых способов справиться с синдромом хронической усталости. Например, переключиться на более увлекательные рабочие задачи. Если интерес был изначально, то будет гораздо проще вновь обрести энтузиазм.

Однако исследование, которое Харью и ее коллеги проводили в 2016 году, показало: люди с хронической скукой с меньшей вероятностью вовлекались в конструктивную деятельность, например в поиск новых задач.

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По ее словам, чаще всего они просто приходили на работу и посвящали все время онлайн-шоппингу, социальным сетям, разговорам с коллегами и планированию прочей деятельности. Харью утверждает: дело не в том, что они ленивы. Такое поведение играет роль защитного механизма.

Для работодателей

Доцент факультета экономики Мерсинского университета в Турции Фахри Озсунгур участвовал в исследовании 2021 года, посвященном влиянию синдрома хронической скуки на здоровье. Он утверждает, что борьба с этим явлением должна лежать не только на сотруднике: менеджерам необходимо создать офисную культуру, при котором персонал будет чувствовать себя ценным. Озсунгур рекомендует организациям изучить эту проблему и подготовить способы ее решения, превратив скучные задачи в занимательные.

Однако не каждая работа увлекательна по своей сути. В таком случае, утверждает Харью, это можно компенсировать чем-то иным. Например, хорошими взаимоотношениями в коллективе и признательностью со стороны работодателя.

Предотвратить развитие этого синдрома, по словам Харью, поможет «‎старое доброе руководство»: руководителям нужно объяснить сотрудникам, почему их деятельность ценится и имеет значение. Например, при помощи системы развития карьеры.

Роль проблемы в современной деловой среде

В период пандемии люди пересмотрели свой выбор работы и переосмыслили ценность своей деятельности. Конечно, желание покинуть скучную должность — не новое явление. Оно возникло еще в индустриальную эпоху. Однако Харью отмечает, что сегодня также укрепилась культурная норма, согласно которой работа должна приносить удовлетворение и способствовать самореализации.

По мнению экспертов, в попытке изменить рабочее пространство на основе уроков, полученных в период пандемии, также нужно уделить внимание и синдрому хронической скуки. Харью считает, что стресс и выгорание — не менее важные проблемы, но они не полностью отражают положение сотрудников. «‎Включение в обсуждение хронической скуки поможет расширить понимание того, что составляет хорошую рабочую среду», — рассказывает она.

Харью описывает хроническую скуку как «характерный синдром» пандемии. Постоянные встречи в Zoom и постоянное нахождение в четырех стенах только подогревали апатию персонала. Она надеется, что внимание к этой проблеме побудит компании переосмыслить корпоративную политику и организовать работу более устойчивым образом в постпандемическую эпоху.

Если вам кажется, что синдром хронической скуки негативно влияет на ваше здоровье (как физическое, так и психологическое), вероятно, стоит рассмотреть возможность перенаправить свою карьеру на более здоровый путь. Для этого можно посоветоваться с наставниками, друзьями и семьей.

По мнению Харью, метод проб и ошибок лучше всего помогает выяснить, что подходит именно вам. Используйте хроническую скуку как сигнал к тому, что пора начать что-то другое: сменить должность в компании, начать новую карьеру или даже открыть собственный бизнес.

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