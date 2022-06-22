Начальник отказался повысить зарплату. Что дальше?

Отказ повысить зарплату может быть неприятен для самооценки. Используйте это как повод для развития. Рассказываем, как правильно отреагировать на неприятное сообщение.

После пяти успешных лет работы в качестве вице-президента по благотворительности в крупной некоммерческой организации Клэр почувствовала, что ей пора повысить зарплату. Под ее руководством команда Клэр увеличила пожертвования доноров на десятки миллионов долларов. На самом деле, только в прошлом году они более чем удвоили свою годовую цель пожертвований.

После этого достижения Клэр почувствовала себя уполномоченной обратиться к своему боссу — CEO организации — с просьбой о повышении. Она усердно готовилась в течение нескольких недель, изучая данные о зарплате, разрабатывая свои тезисы и репетируя разговор. Но когда Клэр поделилась просьбой с начальником, он ее оборвал.

Начальник сказал: «Извините, но на данный момент мы не можем скорректировать вашу зарплату. Давайте вернемся к разговору через шесть месяцев, а вы продолжайте в том же духе».

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Эта ситуация знакома многим. Кажется, что высокие результаты на работе — например, перевыполнение плана или успешная сделка — хороший повод намекнуть начальнику, что пора повысить зарплату. Однако даже этот аргумент не гарантирует, что просьба будет удовлетворена. Такое заявление требует мужества, поэтому отказ может быть особенно неприятен.

Вот как сохранить равновесие после того, как вам отказали в повышении.

Будьте дипломатичны

Получать отказ всегда обидно, и для человека это естественный повод расстроиться. После беседы дайте себе время Постарайтесь сразу сделать все возможное, чтобы ответить дипломатично: сделайте несколько глубоких вдохов и оцените свои эмоции.

Можно сказать: «Спасибо за ответ. Конечно, я разочарован тем, что компания не сможет удовлетворить мою просьбу. Тем не менее, я хочу сделать все возможное для организации и надеюсь продолжить разговор о том, как мой вклад может стать еще ценнее».

Такой ответ помогает выразить признательность руководителю за его открытость и продемонстрировать устойчивость в трудных условиях. Кроме того, он открывает возможность обсудить компенсацию в будущем.

Погрузитесь в ситуацию

Узнайте, что могло привести к отказу руководителя. Для этого подойдет любопытный, неагрессивный тон. Возможно, ваша зарплата уже находится в верхнем диапазоне для вашего уровня? Компания переживает трудные времена? Задавайте открытые вопросы. Вот несколько примеров.

Что повлияло на ваше решение?

Как оцениваются вознаграждение и производительность?

Чему я мог бы уделить большее внимание?

Дополнительная информация поможет решить, стоит ли продолжать разговор и отстаивать свои интересы, или составить план выхода и сконцентрироваться на новой должности, где вас будут больше ценить.

Предложите альтернативные варианты

Увидев ситуацию глазами начальника, вы сможете вместе придумать варианты, которые окажутся более приемлемыми. Возможно, вам не повысят окладную часть, но пересмотрят размер премии.

Есть и другие способы поощрения:

гибкий график или возможность работать из дома;

опционы на акции;

изменение должности;

более длительный отпуск;

фонды профессионального развития;

премия на модернизацию домашнего офиса.

Продолжайте разговор

Ответ «нет» еще не означает, что пора сдаваться. Как ни парадоксально, отказ часто обозначает начало переговоров, потому что он проливает свет на реальные проблемы. Если вам отказали в повышении зарплаты, используйте эту возможность в своих интересах.

Например, Клэр запланировала встречу с CEO. Она объяснила, что хочет достичь повышения заработной оплаты в следующие 6 месяцев и пригласила руководителя объяснить, что ей для этого потребуется. Вместе они разработали план с ключевыми показателями и конкретными улучшениями, которые оправдали бы увеличение вознаграждения.

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Клэр сделала шаг вперед и сама завела разговор о своем прогрессе. Это продемонстрировало CEO ее серьезный настрой и мотивацию, а также что ее результаты выше ожиданий.

Учитесь рекламировать себя

Умение рассказывать о своих достижениях необходимо, чтобы аргументировать повышение заработной платы. Поэтому ищите способы продемонстрировать свои успехи и влияние. Это может быть презентация тематического исследования на встрече с важными руководителями. Возможно, вы представите свою компанию на конференции или в подкасте.

Еще один простая стратегия — регулярно обсуждать свои успехи в личной беседе с начальником. Это органичный способ убедиться, что он остается в курсе ваших достижений. Обязательно оценивайте свой прогресс с точки зрения того, как он положительно сказывается на клиентах или организации в целом.

Ищите сторонников

В корпоративном мире становится все больше структур с плоским или горизонтальным управлением. Когда власть централизована, ваш руководитель является одним из тех, кто участвует в решениях, влияющих на ваш карьерный путь. От его отзыва зависит, получите ли вы прибавку к зарплате.

Подумайте о том, чтобы перескочить через уровень и попросить о встрече с его начальником, чтобы проинформировать его о вашей работе и вкладе. Выстраивайте отношения с другими влиятельными сотрудниками, чтобы иметь больше союзников, которые поддержат ваше продвижение.

Помните: отказ повысить зарплату может показаться концом света, но на самом деле это возможность для развития, а не шаг назад.

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