Пять навыков, которые сотрудники хотят видеть в руководителе

Зачастую проблемы в коллективе возникают из-за того, что руководителю не хватает навыков общения с людьми. Сейчас многие компании ищут специалистов с хорошими soft skills, но это не решает проблему уже работающих менеджеров, у которых они отсутствуют. Опрос Society for Human Resource Management (SHRM) показал , что большинству начальников не хватает этих пяти навыков.

Тони Ли, вице-президент редакционного отдела Society for Human Resource Management (SHRM), рассказывает, что отчасти проблема заключалась в недавней нехватке талантов. «Компании слишком быстро нанимали, потому что им нужно было заполнить вакансии, и многие из принятых на работу были начинающими менеджерами, — говорит он. — Просто потому, что кто-то справляется со своими задачами, не означает, что он будет хорошим управленцем. Для этого требуются разные навыки, и лишь немногие прошли обучение и знают, как управлять другими».

К сожалению, больше всего это отражается на сотрудниках. Недавний опрос SHRM показал: 84% работников считают, что плохой руководитель создает ненужный стресс. Среди тем опроса были и способности, нужные для управления людьми. Эти пять навыков сотрудники хотели бы видеть у своих начальников.

1. Эффективные коммуникации

По результатам опроса, это наиболее востребованный навык: 41% сотрудников заявили, что их менеджеру есть над чем работать в этом направлении.

«Общение всегда имеет решающее значение, — говорит Ли. — Менеджер узнает от своего начальника или CEO, что происходит в организации, и должен передать эту информацию своим подчиненным. Но это не происходит так эффективно, как могло бы».

Чтобы быть хорошими коммуникаторами, менеджеры должны развивать свои навыки эмпатии и чуткого слушания, говорит Тим Ринго, автор книги «Решение головоломки продуктивности». «Это особенно важно сейчас, когда многие пострадали от событий этого года, — говорит он. — В ближайшие годы руководители, которые обладают этим навыком, станут суперзвездами, поскольку они будут заботиться о людях. Тем, кому это не дано от природы, нужно развивать его, и делать это быстро».

2. Помощь сотрудникам в развитии и карьерном росте

Сотрудники стремятся к карьерному росту, и 38% из них хотели бы, чтобы руководитель помог им в достижении этой цели.

«Возможно, вакансия руководителя откроется нескоро, но сотрудники должны быть готовы к возможностям, когда они появятся, — говорит Ли. — Они говорят: "Развивайте и обучайте меня, иначе я уйду"».

Обучение и оснащение работников правильными инструментами для достижения успеха сейчас важнее, чем когда-либо прежде, считает Николас Уитталл, управляющий директор Accenture по управлению талантами и организациями.

«Все важнее становятся новые навыки, связанные с креативностью, критическим мышлением, социальным и эмоциональным интеллектом, — говорит он. — Лидеры, которые могут найти баланс между возникающими потребностями в рабочей силе и текущими задачами бизнеса, смогут разработать успешные стратегии изменений».

Коммуникативные навыки могут способствовать развитию потенциала команды, добавляет Ванесса Матсис-Маккриди, заместитель генерального юрисконсульта и директор по кадрам компании Engage PEO, поставщика кадровых услуг.

«С помощью регулярной обратной связи менеджеры узнают, в каких направлениях члены команды нуждаются в поддержке, а в каких — стремятся к профессиональному развитию, — отмечает она. — Менеджер может адаптировать проекты и задания, чтобы повысить способности сотрудника в его слабых областях, и обсуждать с ним, где он хотел бы вырасти профессионально. Это целенаправленное обучение и развитие, основанное на потребностях и интересах, помогает сотруднику чувствовать поддержку и слышать руководителя».

3. Делегирование задач

Когда менеджеры плохо распоряжаются своим временем, они часто выполняют задания, которые должны делегировать. 37% сотрудников назвали это проблемой и отметили, что хотят получать больше заданий.

«Может показаться странным, что работники просят: "Дайте мне больше работы", но на самом деле это значит: "Начальник отстраняет меня и не доверяет мне важные дела"», — говорит Ли.

Матсис-Маккриди отмечает, что делегирование — один из важнейших навыков, которым должен научиться каждый начинающий руководитель. «Легко вернуться к старой привычке и быстро выполнять работу самостоятельно, но так менеджер просто оказывает себе и команде медвежью услугу, — рассказывает она. — То время, которое он мог использовать для управления, он тратит на задачи, которые должен был делегировать. При этом член команды упускает ценный опыт работы над проектом, который должен был быть делегирован».

4. Развитие инклюзивной культуры в коллективе

Культура, как правило, приходит сверху, и именно менеджеры должны принять эти убеждения, воплотить их в жизнь и следовать им. Но 35% сотрудников заявляют, что их руководителям нужно над этим поработать. «Менеджеры должны убедиться, что сотрудники чувствуют себя позитивно и включены в деятельность компании», — советует Ли.

Кристин Троделла, глава подразделения по вопросам рабочего места в Северной и Южной Америки Facebook, отмечает, что руководитель с эмпатией способствует формированию инклюзивной культуры, которая становится все важнее.

«Начальники часто забывают, что у каждого члена коллектива свой способ работать, и, значит, им нужно по-разному управлять», — говорит Троделла.

добавив, что она определяет, как ее прямые подчиненные хотели бы управляться, и адаптирует свою работу в соответствии с этим. — Можно проявлять эмпатию во всем, что вы делаете как бизнес-лидер, и это проявляется в результатах вашей команды и ее подходе к работе».

Сейчас от руководителя ждут эмпатии и сочувствия, добавляет Уиттал. «В мире, где люди стали больше чувствовать причастность к общей цели, демонстрировать эмпатию стало необходимо; это обязательная характеристика менеджера», — отмечает он.

Создание более инклюзивной рабочей культуры должно строиться на сочувствии. «Культурные изменения, связанные с включением и разнообразием, настолько фундаментальны, что мы должны не просто действовать, но и менять себя самих, — говорит Уитталл. — Руководителям стоит отказаться от старых систем измерения эффективности и заново определить, как они будут руководить, и за что будут отвечать их сотрудники ежедневно».

5. Качественное управление эффективностью команды

35% подчиненных считают, что их начальник не совсем эффективно управляет результатами команды.

«Начальники должны убедиться, что каждый сотрудник имеет посильные задачи, — говорит Ли. Настроение в коллектив часто портится, если кто-то не полностью вовлечен, не справляется со своими функциями, и ему требуется помощь других.

Если менеджер не решает этот вопрос и ситуация сохраняется, это может вызвать негативную реакцию сотрудников. В каждом коллективе есть суперзвезды и средние исполнители, но когда с неэффективными работниками ничего не делают, это снижает моральный дух».

Естественно, следить за производительностью коллектива труднее, когда все работают удаленно, добавляет Троделла. «Важно транслировать подчиненным свое доверие, чтобы полностью замотивировать их, и согласовать цель и приоритеты, — говорит она. — Так вы можете сопереживать сотрудникам, которые, возможно, не могут работать на обычном уровне из-за текущих кризисов. У некоторых может быть и дополнительная проблема — возвращение детей в школу».

Развитие этих пяти навыков — ответственность каждого руководителя, считает Ли. «Как правило, это понимают сотрудники отдела кадров, потому что они слышат жалобы или видят, что проблемы возникают, когда кто-то не умеет работать с людьми, — говорит он. — Руководство компании должно осознавать важность этих навыков и инвестировать в обучение. Начальнику тоже стоит признать: ему необходимо развивать эти навыки, если он хочет преуспеть в своей работе и лучше управлять людьми.

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