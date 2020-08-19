Россияне рассказали, что их раздражает в начальниках
42% россиян хотят, чтобы у них была возможность уволить своих начальников. Об этом говорят результаты опроса рекрутингового сервиса «Работа.ру», с которыми ознакомился Rusbase.
По словам респондентов, в начальниках их больше всего раздражает неумение ставить четкие задачи коллективу, плохое отношение к сотрудникам, невыполнение собственных задач и их делегирование, злоупотребление полномочиями.
Кроме того, респондентам не нравятся письма и звонки от начальства в нерабочее время, личные качества руководителей, неуместный и оскорбительный юмор руководителя, безответственность.
Также участники опроса рассказали, при каких действиях начальника готовы уволиться:
- задержка зарплаты или обман — 49%;
- унизительные действия в отношении сотрудников — 31%;
- сплетни и слухи, которые распространяет руководитель — 10%;
- начальник повышает голос — 6%;
- отказ в отпуске или отгуле — 4%.
В опросе участвовали пять тысяч человек из всех регионов России.
Напомним, ранее россияне назвали лучшие качества руководителей. В их число вошли профессионализм, ответственность и чувство юмора.
Фото: Pasuwan / Shutterstock
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