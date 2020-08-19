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Россияне рассказали, что их раздражает в начальниках

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

42% россиян хотят, чтобы у них была возможность уволить своих начальников. Об этом говорят результаты опроса рекрутингового сервиса «Работа.ру», с которыми ознакомился Rusbase.  

Россияне рассказали, что их раздражает в начальниках

По словам респондентов, в начальниках их больше всего раздражает неумение ставить четкие задачи коллективу, плохое отношение к сотрудникам, невыполнение собственных задач и их делегирование, злоупотребление полномочиями. 

Кроме того, респондентам не нравятся письма и звонки от начальства в нерабочее время, личные качества руководителей, неуместный и оскорбительный юмор руководителя, безответственность. 

Также участники опроса рассказали, при каких действиях начальника готовы уволиться:  

  • задержка зарплаты или обман — 49%;
  • унизительные действия в отношении сотрудников — 31%;
  • сплетни и слухи, которые распространяет руководитель — 10%;
  • начальник повышает голос — 6%;
  • отказ в отпуске или отгуле — 4%. 

В опросе участвовали пять тысяч человек из всех регионов России. 

Напомним, ранее россияне назвали лучшие качества руководителей. В их число вошли профессионализм, ответственность и чувство юмора. 

Фото: Pasuwan / Shutterstock

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