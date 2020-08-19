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Профессионализм и чувство юмора: россияне рассказали о лучших качествах начальников

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Рекрутинговый портал «Работа.ру» спросил у россиян, какие качества они ценят в начальстве. Rusbase ознакомился с результатами опроса.

Профессионализм и чувство юмора: россияне рассказали о лучших качествах начальников

В опросе участвовали пять тысяч жителей из всех регионов страны. 71% респондентов сказали, что получают поддержку от руководства. 29% жителей России отметили, что не чувствуют поддержки от начальников.

Какие качества россияне ценят в начальниках:

  • профессионализм;
  • ответственность;
  • нацеленность на результат;
  • отношение к коллективу;
  • уверенность в себе;
  • личные качества;
  • чувство юмора.

В варианте «другое» россияне чаще всего указывали, что не видят в начальниках какие-то особенные качества.

Кроме того, «Работа.ру» спросила у россиян, выделяют ли их руководители кого-то из сотрудников. В опросе участвовали 1130 респондентов, которые находятся в дружеских неформальных отношениях с начальством.

44% опрошенных отметили, что начальники часто выделяют «любимчиков» в коллективе, 19% респондентов периодически замечают это. 33% опрошенных не считают, что руководство кого-то выделяет. 4% респондентов назвали себя «любимчиками» начальников.

Фото: Foxy burrow / Shutterstock

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