Профессионализм и чувство юмора: россияне рассказали о лучших качествах начальников
Рекрутинговый портал «Работа.ру» спросил у россиян, какие качества они ценят в начальстве. Rusbase ознакомился с результатами опроса.
В опросе участвовали пять тысяч жителей из всех регионов страны. 71% респондентов сказали, что получают поддержку от руководства. 29% жителей России отметили, что не чувствуют поддержки от начальников.
Какие качества россияне ценят в начальниках:
- профессионализм;
- ответственность;
- нацеленность на результат;
- отношение к коллективу;
- уверенность в себе;
- личные качества;
- чувство юмора.
В варианте «другое» россияне чаще всего указывали, что не видят в начальниках какие-то особенные качества.
Кроме того, «Работа.ру» спросила у россиян, выделяют ли их руководители кого-то из сотрудников. В опросе участвовали 1130 респондентов, которые находятся в дружеских неформальных отношениях с начальством.
44% опрошенных отметили, что начальники часто выделяют «любимчиков» в коллективе, 19% респондентов периодически замечают это. 33% опрошенных не считают, что руководство кого-то выделяет. 4% респондентов назвали себя «любимчиками» начальников.
Фото: Foxy burrow / Shutterstock
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