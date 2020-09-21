Шесть типов плохих руководителей и способы с ними ужиться

Это заставляет по-новому взглянуть на распространенный вопрос: стоит ли менять работу из-за проблем с начальством? Для начала нужно оценить ситуацию. Рассмотрим шесть типов неприятных руководителей и способы с ними поладить.

В недавнем отчете 15Five говорится , что треть сотрудников обрадуются, узнав об увольнении начальника. При этом сами руководители готовы признать свои недостатки и даже прокачать управленческие навыки — об этом заявили 75% респондентов-менеджеров.

1. Недружелюбный

Неприязнь к начальнику может возникнуть из-за нехватки поддержки и доброты с его стороны, которые тяжело найти в цифровом мире.

Однако у руководителя есть собственный график, который, помимо рабочих обязанностей, включает и личные дела. Возможно, он, как и многие, стал жертвой выгорания, вызванного COVID-19. Стоит попытаться простить ему эти недостатки, став более сильной версией себя.

2. Не самый выдающийся лидер

Не каждый начальник — великий лидер. Если у руля стоит авторитарная личность, это может привести к проблемам: звонки по выходным, различные запреты и унижения, потеря уверенности в себе.

Сотрудник, который столкнулся с таким лидером, делится: «Он звонит по выходным и ругает за разговоры с руководством среднего звена о компании и ее целях, добавляя, что эти люди подчиняются ему, а поэтому я не должен разговаривать с ними».

В подобной ситуации, вероятно, стоит сменить работу. Никто не должен мириться со стилем управления, который подрывает уверенность в себе.

3. Неуважительный

Уважительное отношение ко всем членам команды, особенно в период пандемии, когда многие чувствуют себя менее уверенно, — разумное решение со стороны руководства. Однако, если управлением занимается токсичный человек, который не ценит усилия, везде находит недостатки и обесценивает комментарии сотрудников на собраниях, то можно рассмотреть смену работы. По данным опроса Gallup, если начальник не уделяет внимания сильным сторонам подчиненных, то они, скорее всего, потеряют интерес к работе.

Если руководитель сосредоточен на ошибках, а не на достижениях, стоит поискать того, кто способен уважать окружающих.

4. Сексист, расист или гомофоб

Неприятие гендера, расы и сексуальной ориентации со стороны руководства не имеет абсолютно никакого оправдания.

Столкнувшись с такой дискриминацией, стоит поговорить с начальником лично и объяснить, почему подобное поведение неприемлемо и почему оно ранит, а также сформулировать, какие изменения вам хотелось бы увидеть. Если этот шаг приведет лишь к неловкому или даже оскорбительному разговору, то стоит обратиться в отдел кадров и забрать свои документы. Никто не обязан терпеть пренебрежительное обращение.

5. Разрушающий карьеру

Проблемы с начальником также возникают из-за отсутствия карьерного роста. Возможно, он обещал повышение, которого так и не произошло, или, что еще хуже, понизил вас.

Но, возможно, это не его вина. Пандемия поставила перед руководителями трудный выбор, и они были вынуждены сокращать штат.

Не стоит спешить с увольнением, подвергая себя риску остаться без работы. Желание продвинуться по карьерной лестнице можно восполнить, постаравшись извлечь максимум из текущей ситуации и продемонстрировав преданность делу. При этом можно незаметно отправлять отклики и на другие должности, которые позволят быстрее продвинуться по карьерной лестнице.

6. С завышенными требованиями

Чрезмерно требовательный начальник может вызвать желание сменить работу как можно скорее. Но не стоит торопиться - возможно, он способен научить гораздо большему, чем любой другой руководитель.

Даже если со стороны этот человек кажется весьма жестким, он может оказать поддержку, взяв на работу на восьмом месяце беременности или предложив большую зарплату. Но при этом будьте готовы соответствовать его высочайшим стандартам. В конечном счете, требовательный начальник может стать лучшим наставником.

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