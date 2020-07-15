Три полезных привычки, которые помогут сохранить здоровье мозга

Мозг, как и любой сложный инструмент, нуждается в уходе и внимании. Образ жизни и поведение человека сильно отражаются на его состоянии, что со временем может приводить к ухудшению умственных способностей. Замедлить этот процесс и повысить интеллект можно в любом возрасте. Вот несколько простых способов, которые помогут сохранить здоровье мозга и оставаться в форме как можно дольше.

Берегите уши

Когнитивное здоровье связано с уровнем слуха. По данным исследований, снижение способности слышать может приводить к потере серого вещества. «Мы обнаружили, что у слабослышащих уменьшение объема мозга происходит быстрее, чем у людей с нормальным слухом — процесс затрагивает весь объем мозга, но ярче всего проявляется в правой височной доле», — заявили авторы.

«Существует достаточно доказательств связи между потерей слуха и изменениями когнитивных способностей. Это особенно ярко проявляется, когда слушателям нужно понять неразборчивую или лингвистически сложную речь», — считают исследователи Артур Уингфилд и Джонатан Э Пилле.

Старайтесь избегать сильного шума в любом возрасте — чрезмерная нагрузка на уши может навредить.

«Согласно последнему отчету Всемирной организации здравоохранения, более 1,1 млрд подростков и молодых людей могут столкнуться с ухудшением или потерей слуха из-за воздействия небезопасных уровней шума», — сообщает Кэтрин Де Ланж из New Scientist.

Многие любят слушать громкую музыку в наушниках — это позволяет отгородиться от внешнего мира и сконцентрироваться на работе. Но если регулярно превышать допустимый уровень шума, можно нанести вред мозгу — ограничьте громкие звуки или вовсе постарайтесь их избегать. Если вы работаете в наушниках, делайте регулярные перерывы в течение дня, чтобы дать вашим ушам необходимый отдых.

Находите время на общение

Люди — это социальные существа. Общение с друзьями, родственниками и коллегами заставляет нас испытывать новые впечатления.

«Исследования показали, что, взаимодействуя с окружающими, мы тренируем свой мозг. Общение развивает память и защищает мозг от нейродегенеративных заболеваний», — пишет Medical News Today.

Социальные взаимодействия не только повышают настроение и снижают стресс, но и благоприятно отражаются на состоянии здоровья. Кроме того, встречаясь с друзьями, люди часто отправляются на прогулки, проводят время за играми или осваивают новые виды спорта — все это также очень полезно для работы мозга.

Общение позволяет перестать концентрироваться на собственных ощущениях и получить свежую информацию о мире вокруг нас. Встречи с друзьями не только делают людей счастливее и улучшают жизненные перспективы, но и помогают сохранить мозг здоровым.

Уделяйте внимание внутреннему ребенку

Игры в лучшем случае называют пустой тратой времени, а в худшем и вовсе считают вредным занятием. Но если делать все в меру, приятное развлечение может стать настоящим тренажером для мозга.

Исследование 2014 года показало, что регулярное решение кроссвордов помогает отложить начало процесса ухудшения памяти на 2,54 года.

Если разобраться, игры — это отличный способ бросить вызов себе и развить навыки критического мышления. Чтобы добиться успеха, участникам интеллектуальных состязаний нужно анализировать информацию и принимать быстрые решения — это важные когнитивные навыки. При этом шахматы, «Эрудит» и даже компьютерные стратегии помогают снять стресс и улучшить самочувствие.

«Игры позволяют людям тренировать ум, развивают способность к социальным взаимодействиям, а в некоторых случаях повышают уровень физической подготовки», — рассказывает Нил Тапария, основатель Solitaired — компании, которая предлагает использовать классические игры для тренировки мозга.

Рассказывая о бридже, 89-летний доктор из Уэст-Блумфилда заметил: «Секрет привлекательности этого процесса — в сочетании интересной интеллектуальной задачи и удовольствия от ее решения».

Новые вызовы, общение и интеллектуальные игры способствуют улучшению когнитивных способностей. Пробуйте разные виды активности, не стойте на месте, и мозг это оценит.

Источник.