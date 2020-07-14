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Истории

Пять лайфхаков для мозга, которые помогут улучшить память

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Многие жалуются на плохую память. Список покупок, дни рождения друзей или информация для экзамена — все это просто вылетает из головы. Но памятью можно управлять: используйте правильную технику и сможете запомнить все что угодно.

Четырехкратный победитель чемпионата США по запоминанию Нельсон Деллис и психолог-исследователь Джулия Шоу рассказывают про метод «чертоги разума», который поможет удержать в голове практически любую информацию.

Пять лайфхаков для мозга, которые помогут улучшить память

1. Начинайте с ярких образов

Начнем с простого задания: запомнить новые семь чудес света. Для этого Деллис советует представить каждый из объектов как яркий, запоминающийся образ. Некоторые будут очевидными: например, для Великой Китайской стены можно просто представить стену. Чтобы запомнить Петру (Petra), можно представить своего питомца (pet).

«Очень эффективный способ — использовать яркие мысленные образы. Для этого нужно создать большие, многомерные воспоминания», — объясняет Джулия Шоу, психолог из Университетского колледжа Лондона и автор книги «Иллюзия памяти: запоминание, забывание и наука о ложной памяти». Эти мысленные образы должны быть как можно реальнее, чтобы их можно было чувствовать, обонять и видеть.

У этого есть научное объяснение. «Странные, пугающие и вызывающие эмоции образы лучше запоминаются, — объясняет Шоу. — Исследователи обнаружили, что амигдала — участок мозга, который важен для обработки эмоций — заставляет другие отделы мозга хранить воспоминания». Поэтому чем сильнее эмоции, связанные с образом, тем больше вероятность, что мы его запомним.

2. Поместите образы в какое-нибудь место

Следующий шаг — поместить яркие мысленные образы в хорошо знакомое место. Например, Деллис располагает каждое из чудес света в свое доме: Великая Китайская стена находится у входа, Статуя Христа-Искупителя — рядом с диваном. «Чем страннее, тем лучше», — говорит он. На кухне можно представить, как лама готовит еду.

Эта техника связывания образов с местами называется «чертоги разума», и она особенно полезна для запоминания порядка определенных элементов. «Техника "чертоги разума" основана на памяти о реальном месте. Это место, которое вы знаете — обычно, ваш дома или другая хорошо известная локация», — объясняет Шоу.

Если в списке всего семь пунктов, можно использовать относительно небольшое место. Но когда Деллису потребовалось запомнить 10 тысяч знаков числа Пи, ему пришлось разместить в «чертогах разума» весь его родной город Майами. Он разделил 10 тысяч знаков на 2 тысячи партий по пять знаков в каждой и расположил их в 10 районах.

«Нейровизуализационные исследования показали, что люди проявляют повышенную активность в [затылочно-теменной области] мозга, когда закрепляют воспоминания с помощью "чертогов разума", — говорит Шоу. — Это означает, что техника помогает задействовать отделы мозга, которые обычно связаны с другими органами чувств — теменная доля отвечает за навигацию, а затылочная доля — за видение образов».

Фото: Tatiana Shepeleva / Shutterstock  

3. Концентрируйтесь

Запомнить семь странных образов, соответствующих семи чудесам света, несложно. Но чтобы запомнить 10 тысяч знаков числа Пи, может потребоваться больше мотивации. «Я повторял себе: я хочу это запомнить, я хочу это запомнить, — говорит Деллис. — Это простая мантра, но она поможет сконцентрировать внимание на текущей задаче и лучше запомнить ее».

4. Разбивайте данные 

Если нужно запомнить очень большое число, например, Пи или длинную последовательность карт, очень помогает разбить его на части. Для каждых пяти знаков в числе Пи Деллис придумал изображение, которое он мог легко запомнить. «Запоминать слова легко, вы видите слово, и оно обычно вызывает в уме какие-то образы. Но такие вещи, как цифры, карты или даже имена, немного сложнее, — говорит он. — И у них есть системы, которые мы разработали и изучили, так что всякий раз, когда мы видим имя, номер или карточку, у нас уже есть изображение, заданное для нее».

Для Деллиса первые пять знаков числа Пи после запятой представлены Сэмом Ниллом в костюме Железного Человека («Просто так вышло», — говорит он). Вторую партию обозначает образ его друга, одетого как император из фильма «Гладиатор», с опущенным большим пальцем.

5. Повторяйте

После сортировки образов и заполнения чертогов разума убедитесь, что они сохранятся у вас в голове. «Большинство воспоминаний никогда не попадают в долговременную память, — говорит Шоу. — Поэтому так важно повторять информацию, превращать кратковременную память в долговременную».

К сожалению, простого решения не существует. Все сводится к повторению и упорным занятиям. «Чтобы стать чемпионом по запоминанию, мне приходилось работать над этим каждый день. Я усердно тренировался, и это стало для меня чем-то инстинктивным. И это пришло только с практикой», — заключил Деллис.

Источник.

Фото на обложке: Lia Koltyrina / Shutterstock

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