Пять лайфхаков для мозга, которые помогут улучшить память

Многие жалуются на плохую память. Список покупок, дни рождения друзей или информация для экзамена — все это просто вылетает из головы. Но памятью можно управлять: используйте правильную технику и сможете запомнить все что угодно.

1. Начинайте с ярких образов

Начнем с простого задания: запомнить новые семь чудес света. Для этого Деллис советует представить каждый из объектов как яркий, запоминающийся образ. Некоторые будут очевидными: например, для Великой Китайской стены можно просто представить стену. Чтобы запомнить Петру (Petra), можно представить своего питомца (pet).

«Очень эффективный способ — использовать яркие мысленные образы. Для этого нужно создать большие, многомерные воспоминания», — объясняет Джулия Шоу, психолог из Университетского колледжа Лондона и автор книги «Иллюзия памяти: запоминание, забывание и наука о ложной памяти». Эти мысленные образы должны быть как можно реальнее, чтобы их можно было чувствовать, обонять и видеть.

У этого есть научное объяснение. «Странные, пугающие и вызывающие эмоции образы лучше запоминаются, — объясняет Шоу. — Исследователи обнаружили, что амигдала — участок мозга, который важен для обработки эмоций — заставляет другие отделы мозга хранить воспоминания». Поэтому чем сильнее эмоции, связанные с образом, тем больше вероятность, что мы его запомним.

2. Поместите образы в какое-нибудь место

Следующий шаг — поместить яркие мысленные образы в хорошо знакомое место. Например, Деллис располагает каждое из чудес света в свое доме: Великая Китайская стена находится у входа, Статуя Христа-Искупителя — рядом с диваном. «Чем страннее, тем лучше», — говорит он. На кухне можно представить, как лама готовит еду.

Эта техника связывания образов с местами называется «чертоги разума», и она особенно полезна для запоминания порядка определенных элементов. «Техника "чертоги разума" основана на памяти о реальном месте. Это место, которое вы знаете — обычно, ваш дома или другая хорошо известная локация», — объясняет Шоу.

Если в списке всего семь пунктов, можно использовать относительно небольшое место. Но когда Деллису потребовалось запомнить 10 тысяч знаков числа Пи, ему пришлось разместить в «чертогах разума» весь его родной город Майами. Он разделил 10 тысяч знаков на 2 тысячи партий по пять знаков в каждой и расположил их в 10 районах.

«Нейровизуализационные исследования показали, что люди проявляют повышенную активность в [затылочно-теменной области] мозга, когда закрепляют воспоминания с помощью "чертогов разума", — говорит Шоу. — Это означает, что техника помогает задействовать отделы мозга, которые обычно связаны с другими органами чувств — теменная доля отвечает за навигацию, а затылочная доля — за видение образов».

Фото: Tatiana Shepeleva / Shutterstock

3. Концентрируйтесь

Запомнить семь странных образов, соответствующих семи чудесам света, несложно. Но чтобы запомнить 10 тысяч знаков числа Пи, может потребоваться больше мотивации. «Я повторял себе: я хочу это запомнить, я хочу это запомнить, — говорит Деллис. — Это простая мантра, но она поможет сконцентрировать внимание на текущей задаче и лучше запомнить ее».

4. Разбивайте данные

Если нужно запомнить очень большое число, например, Пи или длинную последовательность карт, очень помогает разбить его на части. Для каждых пяти знаков в числе Пи Деллис придумал изображение, которое он мог легко запомнить. «Запоминать слова легко, вы видите слово, и оно обычно вызывает в уме какие-то образы. Но такие вещи, как цифры, карты или даже имена, немного сложнее, — говорит он. — И у них есть системы, которые мы разработали и изучили, так что всякий раз, когда мы видим имя, номер или карточку, у нас уже есть изображение, заданное для нее».

Для Деллиса первые пять знаков числа Пи после запятой представлены Сэмом Ниллом в костюме Железного Человека («Просто так вышло», — говорит он). Вторую партию обозначает образ его друга, одетого как император из фильма «Гладиатор», с опущенным большим пальцем.

5. Повторяйте

После сортировки образов и заполнения чертогов разума убедитесь, что они сохранятся у вас в голове. «Большинство воспоминаний никогда не попадают в долговременную память, — говорит Шоу. — Поэтому так важно повторять информацию, превращать кратковременную память в долговременную».

К сожалению, простого решения не существует. Все сводится к повторению и упорным занятиям. «Чтобы стать чемпионом по запоминанию, мне приходилось работать над этим каждый день. Я усердно тренировался, и это стало для меня чем-то инстинктивным. И это пришло только с практикой», — заключил Деллис.

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