Развитие памяти — эффективные способы тренировки

Бывает такое, что вы заходите в комнату, но тут же забываете, зачем сюда шли? Это не редкость. Ежедневно человек сталкивается с огромными объемами информации и вынужден обрабатывать эти данные. По логике все больше нужно держать в голове, но получается наоборот. Жаловаться на память начинают не пенсионеры, а молодые люди, которые занимаются интеллектуальным трудом.

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Развитие памяти

Начнем с того, что в любом деле важно правильно поставить цель. Тут можно выделить следующие:

тренировка памяти, чтобы запоминать пару лиц на собеседовании или сразу 10-20 лиц на конференции;

тренировка, чтобы запоминать цифровую, визуальную и прочую информацию одновременно;

тренировка ради общего тонуса психики или предотвращения возрастных изменений;

тренировка для участия в мировом чемпионате по памяти (и любых когнитивных соревнованиях);

тренировка ради общего развития сознания.





Что такое память и запоминание

Запоминание — это процесс сохранения в памяти новой информации. Память включает в себя и процесс запоминания, и воспроизведения, и систему повторения. Запоминаем мы абсолютно все без исключений, вот только воспроизвести это самое «все» можем далеко не всегда.

Фоновое запоминание предполагает запоминание естественным образом. Оно не требует ни сил, ни осознанных усилий и хорошо хранится в том объеме, в каком у нас натренирован этот механизм. Фоновое запоминание тренируется попытками восстановить происходящее детально и подробно. Для этого как можно чаще вспоминайте ту информацию, с которой работали.

Старайтесь вспоминать, что конкретно было написано в электронных письмах. Если вы помните, что письмо было структурированным, попытайтесь вспомнить, сколько там пунктов и о чем они.

Так вы настроите фильтры восприятия мозга на то, что любая информация может потребоваться для воспроизведения. И, соответственно, хранение и доступ к этой информации будет организован на более высоком уровне.

Чтобы тренировать этот вид запоминания, советуем вести дневник и практиковать упражнение «Перепросмотр». Для этого перед сном потратьте время не на пролистывание ленты в соцсетях, а на восстановление прожитого дня в мельчайших подробностях (например, завтрак, варка кофе, звонок родителям, поиск ключей от машины). Не пропускайте элементы дня, даже если сначала будете тратить много времени. Как только процесс пойдет быстрее, усложните задачу: вспоминайте день наоборот.

Зубрежка — еще один способ запоминания, при котором мы нарабатываем нейронные связи за счет многократного повторения материала. Зубрить эффективнее, чем надеяться на фоновое запоминание. Вот только зубрежка — очень скучное занятие и плодит негативные эмоции, поэтому тренировать этот способ мы не рекомендуем ни в каком виде. К счастью, есть более интересные способы для тренировки запоминания.

Ассоциативное запоминание — осознанное формирование ассоциаций или мнемотехника. Этот способ мы рекомендуем и практикуем с нашими студентами. Запоминание через ассоциации полезно для развития памяти, тренирует воображение и позволяет тренироваться быстро и интересно. Об этом будем говорить дальше.





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Особенности памяти человека

Человек лучше запоминает информацию, которая вызвала у него эмоции и нарисовала в голове картинку. За счет чего художественные произведения и смешные истории запоминаются легко, а профессиональная литература или текст со множеством цифр проблематично?



Картинки, которые мы представляем, формируют эталонные нейронные связи. Однажды прочитав «Тихий Дон», вы будете отлично помнить, как выглядит Аксинья, ведь Шолохов детально описывал героиню не одну страницу! А бывало так, что вы случайно наткнулись на фильм, но понимаете, что уже смотрели его несколько лет назад? Какой-то момент вам так запомнился, что нейронные связи все еще живы. Общее свойство нашего организма сформулировал российский биолог П.Ф. Лесгафт: «Что не упражняется, то распадается». Навык, который не используется или информация, которая не повторяется, удаляются за ненадобностью. Чтобы сохранить нужные данные, их нужно повторять, а навык тренировать. Чтобы держать память в тонусе, нужно все время учиться. Максимальный спад наших интеллектуальных способностей приходится на период с 22 до 25 лет (после окончания университета). В это время мы перестаем учиться, а если 20 лет использовать мозг только для привычных задач и ограниченного функционала (как часто и происходит на работе), то ранее наработанные нейронные связи упраздняются.



Все это приводит к печальной статистике: согласно исследованию The Boston Consulting Group (BCG), образование большинства людей в России после 25 лет почти сходит на нет. Нужно отходить от этой практики и осваивать новое. Еще полезно делать привычные вещи левой рукой (если вы правша).





Виды памяти

Существует много классификаций памяти. По способу запоминания выделяют: образную (зрительная, слуховая, обонятельная), моторную, эмоциональную и логическую. Однако чаще всего память делят на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную.

краткосрочная — это память от нескольких секунд до трех минут;

среднесрочная — может быть от нескольких минут до момента первого сна человека;

долгосрочной памятью в психологии считаются воспоминания, которые пережили сон человека.

Долгосрочная или долговременная память тоже может быть разной. Что-то мы можем помнить на следующий день, а что-то цитировать всю жизнь, как «Мой дядя самых честных правил». Алгоритмы запоминания на разные сроки могут отличаться, поэтому лучше сразу понимать, через сколько потребуется информация.

Если мы выбираем более сложные и эффективные способы запоминания, то система повторения будет частью механизма удержания в памяти. Повторение — это не мать учения, а важнейшая часть сохранения информации в голове.





Как развивать память взрослому человеку

Начинать лучше с развития не памяти, а воображения (они тесно связаны). Советую использовать простые упражнения.

Упражнение «Подиум»: выберите объект, внимательно разглядите его и закройте глаза. Мысленно поместите этот объект на подиум и вращайте его в разные стороны так, чтобы рассмотреть с разных сторон.

Можно попытаться вспомнить предмет во всех подробностях и деталях, а еще лучше – нарисовать его. Очень важно видеть и переносить на бумагу линии, образующие форму и контур. Уметь рисовать не нужно, пусть рисунки будут неказистыми, но это будет отличная тренировка для мозга.





Как развить память у ребенка

Занимаясь с ребенком, нужно учитывать его возраст. До 12 лет все упражнения должны проходить в игровой форме. Например, можно играть в подбор ассоциаций: устроить соревнование, кто подберет больше разных образов и ассоциаций к одному слову. Еще можно воспроизводить сложные цепочки (например, из 20 слов) на скорость.

Желательно, чтобы один из родителей показывал приемы запоминания на собственном примере, поясняя, как именно он это запомнил, (через какие ассоциации). Особенно полезно, если объекты сложны для запоминания (например, цифры). Нужно составить на цифры образный алфавит (понять, на что, по-вашему, похоже каждое число от 0 до 9). Например:

0 напоминает пончик;

1 — подъемный кран;

2 — лебедь;

3 — лук с натянутой тетивой;

4 — перевернутый стул;

5 — морской конек;

6 — замок;

7 — коса;

8 — снеговик;

9 — воздушный шарик.

Создав свой собственный образный алфавит, можно учить даты, составляя цепочку и придумывая историю. Например, дату Ледового побоища (1242 год) можно запомнить так: представьте большой подъемный кран, в кабине которого сидит лебедь. Он цепляет на крюк стулья и сбрасывает вниз, где их ловит другой лебедь.

Чтобы различать двух лебедей, можете надеть на них разные свитера или кепки. По мере тренировки можно будет опускать единицу, потому как большинство дат начинаются одинаково. Цепочку можно сократить до трех элементов. В результате ребенок сам начнет придумывать ассоциации и запоминать намного быстрее.





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Упражнения для развития памяти

После того как вы поработали над воображением, пора переходить непосредственно к памяти. Предлагаю два действенных упражнения.





Парочки

Например, нужно запомнить слово подушка, что по-английски pillow [пилоу]. Теперь подберите фонетически похожее русское слово, например, пила. Свяжите два образа (пила и подушка).

Представьте огромную белую мягкую пуховую подушку, которую пилит пила. Разумеется, весь пух разлетается по воздуху и все вокруг становится белым. Держите эту картинку в голове и повторите три раза вслух: pillow, pillow, pillow.

Если слово длинное, делите его на два мелких, например, слово созвездие (constellation) можно представить как коня с тележкой. Главное условие — создать максимально яркую связь между образами, которую не нужно будет вспоминать (картинка сама появится в голове). Дальше желательно как можно быстрее переходить на материал, который будет актуален для вашей работы.





Цепочки

Второе упражнение называется «Цепочки». Оно предполагает запоминание слов с помощью яркой придуманной истории. Так можно запомнить список покупок.

Например: хлеб, апельсины, колбаса, стиральный порошок, лампочка. Представьте свежую половинку хлеба, которую вы взяли с прилавка. Вы уже готовитесь положить ее в корзину, но замечаете, что из хлебной мякоти торчит апельсиновая корка. Вы тяните за нее и вытаскиваете целый апельсин. Теперь разрезаете его, а внутри не апельсин, а колбаса, но и с ней не все в порядке. Из белых прожилок в мясе прямо на пол начинает сыпаться стиральный порошок. Вы смотрите на гору порошка на полу, а внутри горит лампочка. Чем забавнее и необычнее будет ваша история, тем быстрее вы вспомните элементы цепочки.





Развитие памяти и внимания

Чтобы иметь развитую память, нужно поработать над вниманием. Многие люди грешат на свою память и даже не подозревают, что хромает как раз внимание. Дело в том, что это два взаимосвязанных психических процесса, потому что нельзя запомнить чего-то, не обратив внимания или направить внимание, но не запомнить.

Внимание бывает непроизвольное (к любому резкому звуку либо неожиданно появившемуся объекту. Это механизм, который заложен в человеке с рождения).

Произвольное внимание — более сложный механизм. Оно позволяет сфокусироваться именно на том, на чем нам самим хочется. Произвольное внимание у человека развивается только тренировкой. Поэтому выделяйте время на упражнения по концентрации внимания.

«Найди отличия» и всевозможные лабиринты — упражнения не только для детей. Есть сложные варианты, которые заинтересуют и потребуют от взрослых высокой концентрации внимания.

Таблицы Шульте. Отличное упражнение, которое можно делать где угодно, просто скачав приложение. Ваша задача — как можно быстрее найти все цифры от 1 до 25 по порядку на поле 5x5. Как только вы достигли прогресса, усложняйте задачу, меняя настройки: увеличьте поле до 6x6 или 7x7, подключите перемешивание чисел после каждого хода или сделайте поле и цифры в таблице цветными.

Тест Струпа. Здесь вы не увидите вопросов и вариантов ответа, лишь список слов, написанных разными цветами (например, слово «красный» написано синими чернилами, а слово «зеленый» оранжевыми). Тренировка заключается в том, чтобы быстро называть фактический цвет слова, а не написанный. Нашему мозгу проще сделать наоборот: прочитать слово и проигнорировать цвет.

Игра «Муха» не только эффективное упражнение, но и веселое соревнование для всей семьи. Вам понадобится поле 5x5. Выберите ведущего, который будет управлять полетом воображаемой мухи командами (вперед, назад, влево и вправо). Муха вылетает из средней клетки на поле. Задача остальных взглядом отследить полет и правильно назвать конечную точку приземления мухи.





Развитие памяти и мышления

Мышление — тоже одна из граней сознания человека. Поскольку наше сознание является цельным, то прокачка любого из его проявлений будет положительно сказываться на тренировке всего сознания и остальных его элементов, в том числе мышления. Если вы тренируете память, внимание, то и мышление переживает положительные трансформации.

Здесь как в спорте: даже если человек жмет штангу лежа, его форма все равно будет лучше, чем у того, кто не занимается спортом вообще.

Чтобы развивать мышление, нужно выполнять упражнения на визуализацию информации, потому как эти два аспекта неразрывно связаны. Человек не может понять ту информацию, которую не может визуально представить. Например, если в простейшей арифметической задаче заменить объекты на абстракции, то взрослый человек не всегда сможет понять, про что идет речь.





Заключение

Развитие памяти тесно связано с развитием внимания и мышления. Чтобы получить гармоничную тренировку всех граней сознания, нужно делать упражнения не только на отдельные психические функции, но и на визуализацию. Мы подготовили чек-лист, с помощью которого вы сможете тренироваться и получить результат.

Главное — правильно поставить цель и понять, для чего вы хотите тренировать память. Не пренебрегайте системой повторения. Это важная часть механизма запоминания. Осваивайте новое, учитесь и стимулируйте создание новых нейронных связей. Замените зубрежку на ассоциативное запоминание. Полезно развивать и фоновое запоминание. Начинайте не с памяти, а с развития воображения. Тренируйте память с помощью запоминания парной (упражнение «Парочки») и последовательной (упражнение «Цепочки») информации. Тренируя память ребенка, учитывайте его возраст. Используйте игровые механики и демонстрируйте легкость запоминания своим примером. Занимаясь памятью, включайте упражнения на произвольное внимание. Если мы говорим про прокачку мышления, то тренировка способностей к визуализации информации — один из главных критериев его развития.



Фото на обложке: Shutterstock/Kristina Kokhanova