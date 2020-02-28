Как бренды могут интегрироваться в фестивали

Бренды осознали, что клиентам важны не только качественные продукты, но и яркие впечатления. Именно поэтому они начинают организовывать свои фестивали или сотрудничать с уже существующими. Агентство Eventum Premo рассказало, на что нужно обратить внимание при таких интеграциях.

Для бренда это возможность объединить свои ценности с ценностями фестиваля и получить новую аудиторию, которая будет его поддерживать. Лучше всего, когда бренд и фестиваль решаются на долгосрочное сотрудничество. В этом случае можно заранее продумать концепцию взаимодействия и усилить синергию.

Одна из проблем заключается в том, что бренды сосредоточены исключительно на цифрах. Каждый год они пытаются увеличить KPI, но в случае с фестивалями это неверный подход. Учитывать цифры нужно, но не стоит на них фокусироваться. Фестиваль — это путешествие, а секретом хорошего путешествия являются настоящие эмоции. Вот пример эмоциональной активности авиакомпании S7 Airlines на фестивале.

При этом будущее принадлежит нишевым фестивалям. Популярные фестивали, собирающие по 50 тысяч человек, похожи друг на друга — различается только лайн-ап — но у нишевых фестивалей есть концепция, которая гарантирует интерес и вовлеченность гостей. Когда-то Burning Man был нишевым фестивалем, а сейчас о нем знают все любители такого отдыха.

Главная ценность фестивалей — зрители. Это не просто случайные люди, которые пришли погулять. Это не просто люди, которым нечего делать, поэтому они отправляются в другие города и страны. Как минимум 50% этих людей — постоянная аудитория, заинтересованная в посещении конкретного фестиваля.

Четыре наиболее эффективные стратегии интеграции

Организация собственного фестиваля.

Создание собственного пространства внутри фестиваля (Amex House, Heineken House).

Создание продукта или коллекции специально для фестиваля (H&M loves Coachella).

Цифровая поддержка фестиваля.

Основные замечания

Количество посетителей не так важно

Существует переход от количества к качеству. Неважно, сколько людей пришли на фестиваль, важно, кто именно пришел. Сейчас все работают на лояльность, и бренды это понимают. Для них тоже важно привлечь аудиторию, разделяющую их ценности.

Люди готовы тратить больше на впечатления, а не на вещи. Фестиваль должен обладать историей, концепцией и сообществом, которое будет говорить о нем.

Платный вход положительно скажется на фестивале

На фестиваль с платным входом придут только те люди, которые разделяет его ценности. Аудитория ищет новые впечатления и культуру, которую транслирует мероприятие. Платный вход привлекает сообщество. Люди платят не только за лайн-ап, но и за атмосферу.

Бренду и фестивалю лучше договариваться о долгом сотрудничестве

При этом важно проанализировать потребности друг друга и оценить соответствие фестиваля культуре компании. Бренды ассоциируются с фестивалями и наоборот.

Брендам не стоит бояться экспериментов

Без новшеств аудитории в какой-то момент становится скучно, поэтому на фестивалях не стоит бояться смешения стилей, субкультур и видов искусства.

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Фото на обложке: Eventum Premo