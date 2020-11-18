Как бренду выстроить эффективные отношения с инфлюенсерами

Маркетинг влияния — способ продвижения товаров и услуг через инфлюенсеров. С его помощью можно рассказать о своем бренде и привлечь новых клиентов. Чтобы запустить эффективную кампанию в социальных сетях, нужно выстроить хорошие отношения с лидерами мнений. Вот как это сделать.

Выбираем подходящих инфлюенсеров

Среди инфлюенсеров очень много тех, кто готов работать с брендами: это новички, те, кто уже собрал много подписчиков, но еще не работал с брендами, а также профессионалы с лояльной аудиторией и большим опытом сотрудничества.

Выбрать подходящего лидера мнений бывает непросто. Вот что нужно учесть.

Убедитесь, что у инфлюенсера хорошая репутация. Если он известен в определенном сообществе, скорее всего, с ним можно работать.

Если он известен в определенном сообществе, скорее всего, с ним можно работать. Ознакомьтесь с его предыдущими проектами. Изучите его рекламные публикации и кампании, в которых он участвовал.

Изучите его рекламные публикации и кампании, в которых он участвовал. Ищите данные вручную. Алгоритмы не могут извлечь всю необходимую информацию, так как на некоторых платформах доступ к ней ограничен.

Алгоритмы не могут извлечь всю необходимую информацию, так как на некоторых платформах доступ к ней ограничен. Не бойтесь экспериментировать с аудиторией. Когда пользователи видят в своей ленте непривычный контент, они обычно обращают на него внимание.

Определяем правильную стратегию продвижения

Инфлюенсеры — это не просто создатели контента, а «голоса толпы». Они чувствуют аудиторию и часто предугадывают важные тенденции задолго до того, как их обнаруживают компании. Поэтому хорошие отношения с инфлюенсерами дают бренду конкурентное преимущество.

Прежде чем планировать и запускать кампании, брендам нужно прислушиваться к мнению инфлюенсеров. Собрать фокус-группу из нескольких лидеров мнений — очень эффективный подход. В опросе проясните следующие ключевые моменты.

Выясните, как они видят позиционирование и репутацию бренда.

Узнайте, чем именно будет полезен ваш продукт для их аудитории.

Уточните, что можно и чего нельзя делать при взаимодействии с их аудиторией.

Определите устаревшие и заезженные тактики продвижения.

Узнайте, чего не хватает их аудитории и какого контента они хотят видеть больше.

Поделитесь этой информацией с креативной командой и отделом стратегического планирования. Таким образом, все члены компании будут работать на одной волне для создания более согласованной стратегии продвижения.

Отслеживаем результаты и налаживаем длительное сотрудничество

После запуска рекламной компании стоит предпринять следующие шаги.

Отслеживайте фидбэк после размещения рекламной публикации. Это также повышает вероятность того, что инфлюенсер захочет продолжать сотрудничество с вашим брендом.

Это также повышает вероятность того, что инфлюенсер захочет продолжать сотрудничество с вашим брендом. Экспериментируйте и анализируйте результаты. Таким образом вы улучшите стратегию и определите, с кем из инфлюенсеров стоит работать дальше.

Крепкие взаимовыгодные отношения — ключ к эффективной маркетинговой стратегии в социальных сетях. И одной публикации будет недостаточно. Для этого нужно поддерживать постоянный контакт, расширять сотрудничество и оказывать поддержку со стороны бренда. Таким образом вы получите максимальные результаты.

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