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Истории

Исследователи из Оксфорда разработали протез руки, управляемый дыханием

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Исследователи из Оксфордского университета создали протез руки, который приводится в действие с помощью дыхания: оно питает специально разработанную небольшую турбину Теслы, управляющую движениями пальцев протеза. Девайс подходит для детей и подростков, которые еще растут, почти не требует ухода и прост в использовании.

Исследователи из Оксфорда разработали протез руки, управляемый дыханием

Старший автор исследования и профессор из отдела инженерных наук Йерун Бергманн назвал разработку «новаторским вариантом протеза, который не ограничивает движения тела во время использования».

Фото в тексте: Оксфордский университет

По словам Бергманна, после системы с тросовым приводом, изобретенной более двух столетий назад, это один из первых кардинально новых подходов к питанию протеза, управляемого с помощью тела. Протезы с тросовым приводом используются с начала 19 века, но их обслуживание может стоить дорого.

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В разработке новых типов устройств, управляемых с помощью тела, был достигнут лишь «небольшой прогресс» по сравнению с теми, что питаются внешне от батарей, считают ученые.

Mobility India, общественная организация из Бангалора (Индия), уже тестирует эту технологию на людях. Как утверждает ее представитель, она может расширить варианты протезирования для детей и подростков, особенно в Индии и других развивающихся странах, где отсутствуют необходимые технические средства.

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Фото на обложке: VK Studio / Shutterstock

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