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6 нескучных способов копить деньги

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Мы привыкли считать, что откладывать деньги — дело серьезное: нужно ограничивать траты и оперировать цифрами. Но на самом деле есть более приятные способы копить. Нужно лишь проявить творческий подход.

6 нескучных способов копить деньги

Правило 30 дней

Что больше всего мешает откладывать деньги? Импульсивные покупки. Трудно проигнорировать хорошо таргетированную рекламу: кажется, что она раньше нас знает, что нам по-настоящему нужно. Чтобы избежать ненужных трат, используйте этот творческий способ:

  • вместо того, чтобы кликнуть по баннеру, сделайте его скриншот,
  • создайте папку на рабочем столе и сохраняйте в нее рекламные скриншоты,
  • через 30 дней откройте папку и оцените, хотите ли вы приобрести этот товар.

Правило можно применить и к офлайн-покупкам. Отметьте, что хотите купить, подождите 30 дней, и вновь задайте себе вопрос, насколько это нужно. Удивительно, что многие вещи теряют привлекательность через 30 дней ожидания.

100 конвертов

Этот метод превращает сбережение денег в игру, в которой вы всегда побеждаете. Ее правила довольно просты.

  1. Возьмите 100 конвертов и напишите на каждом номер от 1 до 100.
  2. Перемешайте конверты и положите их в пакет или корзину.
  3. Следующие сто дней вытягивайте один конверт.
  4. Число на конверте указывает, сколько денег в него вложить. Выберите для себя комфортный шаг — например, $1. Таким образом, если вы вытянете конверт 26, придется вложить в него $26.

 Спустя 100 дней в конвертах накопится $5050. Беспроигрышный способ.

52 недели

Этот способ напоминает предыдущий, но лишен элемента случайности: вы всегда знаете, какую сумму придется отложить. Вот как он работает.

  1. Выберите комфортную сумму — допустим, $1.
  2. В первую неделю переведите на счет $1.
  3. Во вторую неделю — $2.
  4. Постепенно наращивайте сумму и в 52 неделю положите на счет $52.

Спустя год вы накопите $1378. Эту сумму можно потратить на отпуск или отложить на черный день.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Здоровый образ жизни

Существует прямая, пусть и не совсем очевидная связь между ЗОЖ и накоплениями. У того, кто испытывает финансовые трудности, больше шансов заболеть. Это означает дополнительные расходы, а для фрилансера или самозанятого — даже потерю заработка.

авоська с апельсинами

Фото в тексте: valeriya kozoriz / Shutterstock

Кроме того, когда нам нездоровится, наш мозг более восприимчив к запахам еды и нас чаще тянет на фастфуд. Это — еще один непредвиденный пункт расходов.

Заботьтесь о своем здоровье, как физическом, так и финансовом.

Экологичное потребление

Наше потребление напрямую влияет на окружающую среду. Вот лишь несколько примеров экологичной экономии:

  • чаще использовать общественный транспорт или велосипед вместо автомобиля,
  • вместо новой одежды покупать подержанную,
  • чинить, а не выбрасывать сломанные вещи,
  • сокращать энергопотребление,
  • заранее планировать рацион, чтобы не покупать слишком много продуктов и выбрасывать испорченные.

Осознанные покупки

Вырабатывайте привычку ходить по магазинам со списком — это поможет избежать приятных, но ненужных трат. Этот способ универсален и подойдет как для продуктов питания, так и для одежды. Просто напомните себе, что именно вам нужно купить.

Еще один способ экономить и покупать осознанно — откладывать со сдачи одну и ту же сумму, скажем мелкую купюру. Это не только увеличит сбережения, но и позволит внимательнее относиться к сдаче, которую так легко потратить.

Источник.

Фото на обложке: Shchus / Shutterstock

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