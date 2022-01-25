6 нескучных способов копить деньги

Мы привыкли считать, что откладывать деньги — дело серьезное: нужно ограничивать траты и оперировать цифрами. Но на самом деле есть более приятные способы копить. Нужно лишь проявить творческий подход.

Правило 30 дней

Что больше всего мешает откладывать деньги? Импульсивные покупки. Трудно проигнорировать хорошо таргетированную рекламу: кажется, что она раньше нас знает, что нам по-настоящему нужно. Чтобы избежать ненужных трат, используйте этот творческий способ:

вместо того, чтобы кликнуть по баннеру, сделайте его скриншот,

создайте папку на рабочем столе и сохраняйте в нее рекламные скриншоты,

через 30 дней откройте папку и оцените, хотите ли вы приобрести этот товар.

Правило можно применить и к офлайн-покупкам. Отметьте, что хотите купить, подождите 30 дней, и вновь задайте себе вопрос, насколько это нужно. Удивительно, что многие вещи теряют привлекательность через 30 дней ожидания.

100 конвертов

Этот метод превращает сбережение денег в игру, в которой вы всегда побеждаете. Ее правила довольно просты.

Возьмите 100 конвертов и напишите на каждом номер от 1 до 100. Перемешайте конверты и положите их в пакет или корзину. Следующие сто дней вытягивайте один конверт. Число на конверте указывает, сколько денег в него вложить. Выберите для себя комфортный шаг — например, $1. Таким образом, если вы вытянете конверт 26, придется вложить в него $26.

Спустя 100 дней в конвертах накопится $5050. Беспроигрышный способ.

52 недели

Этот способ напоминает предыдущий, но лишен элемента случайности: вы всегда знаете, какую сумму придется отложить. Вот как он работает.

Выберите комфортную сумму — допустим, $1. В первую неделю переведите на счет $1. Во вторую неделю — $2. Постепенно наращивайте сумму и в 52 неделю положите на счет $52.

Спустя год вы накопите $1378. Эту сумму можно потратить на отпуск или отложить на черный день.

Здоровый образ жизни

Существует прямая, пусть и не совсем очевидная связь между ЗОЖ и накоплениями. У того, кто испытывает финансовые трудности, больше шансов заболеть. Это означает дополнительные расходы, а для фрилансера или самозанятого — даже потерю заработка.

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Кроме того, когда нам нездоровится, наш мозг более восприимчив к запахам еды и нас чаще тянет на фастфуд. Это — еще один непредвиденный пункт расходов.

Заботьтесь о своем здоровье, как физическом, так и финансовом.

Экологичное потребление

Наше потребление напрямую влияет на окружающую среду. Вот лишь несколько примеров экологичной экономии:

чаще использовать общественный транспорт или велосипед вместо автомобиля,

вместо новой одежды покупать подержанную,

чинить, а не выбрасывать сломанные вещи,

сокращать энергопотребление,

заранее планировать рацион, чтобы не покупать слишком много продуктов и выбрасывать испорченные.

Осознанные покупки

Вырабатывайте привычку ходить по магазинам со списком — это поможет избежать приятных, но ненужных трат. Этот способ универсален и подойдет как для продуктов питания, так и для одежды. Просто напомните себе, что именно вам нужно купить.

Еще один способ экономить и покупать осознанно — откладывать со сдачи одну и ту же сумму, скажем мелкую купюру. Это не только увеличит сбережения, но и позволит внимательнее относиться к сдаче, которую так легко потратить.

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