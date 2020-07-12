Burger King в Швеции превратит паспорта жителей страны в карты лояльности

Шведский Burger King вместе с агентством InGo запустил новую программу лояльности. Бесплатные бургеры из меню World Gourmet будут обмениваться на штамп в паспорте клиента. Максимум можно поставить пять таких отметок. Об этом сообщает AdWeek.

В компании отметили, что не будут нести ответственность за испорченный документ.

«Поскольку власти Швеции по-прежнему не рекомендуют гражданам путешествовать, мы предложили им изменить назначение своего паспорта. Так можно будет бесплатно попробовать зарубежные вкусы, не выезжая из страны», — объяснил директор по маркетингу Burger King Даниэль Шредер.

Согласно данным консалтинговой компании Henley & Partners, паспорт Швеции в июле 2019 года давал безвизовый въезд в 185 стран мира. Это один из самых высоких показателей в индексе паспортов. Однако сейчас из-за эпидемии Covid-19 жители Швеции почти не могут выезжать из страны.

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