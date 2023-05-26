«Сейчас нужно думать о таких простых вещах, как EBITDA»: предприниматели о том, как вести бизнес в 2023 году

День предпринимателя отмечается в России ежегодно 26 мая уже больше 15 лет. В 2023 году RB.RU попросил опытных игроков составить список советов и лайфхаков о том, как начать и вести бизнес в кризисные времена.

Мы собрали как практические советы (например, как платить банку за ВЭД меньше, совет проверить оптимальность работы с «первичкой»), так и вдохновляющие рекомендации быть смелее и оптимистичнее в сценариях.

Лидер направления «ВЭД Импорт» в «Точке» Анна Давыдова

Как в 2023 году платить банку за ВЭД меньше. Начиная с прошлого года, география бизнес-импорта заметно изменилась: теперь основными поставщиками товаров для российских предпринимателей стали восточные и ближневосточные страны. Тем не менее, актуальным остается вопрос экономии на поставках из других стран.

Нужно заранее просчитать обычные комиссии, которые вы заплатите банку при зарубежной поставке. Если у вас поставки на небольшие суммы 2–3 раза в год, то выгоднее будет взять недорогой тариф с менее выгодными условиями по ВЭДу. Тариф же с выгодным ВЭДом обычно дороже, но он подойдет для тех, кто регулярно поставляет что-то из-за рубежа.

Изучите дополнительные комиссии: сколько стоит открытие и обслуживание валютного счета, стоимость постановки контракта на учет, внесения изменений и снятия с учета. Также важно узнать, платно ли получение справок и других документов. Эта информация, как правило, прикрепляется в pdf–файле на сайте.

Уточните, будет ли у вас личный валютный помощник. Такой помощник заранее предупредит вас о том, какие документы нужно подготовить для валютного контроля, и какие последствия могут быть, если документ не предоставить или предоставить не вовремя.

Зафиксируйте, какая валюта и по какому курсу применяется при оплате. Сделать это можно разными способами, главное – уберечь себя от колебаний курса. Также можно договориться с поставщиком об оплате в рублях.

Cооснователь и CEO платформы по работе с блогерами Perfluence Кирилл Пыжов

Не относитесь к бизнесу, как к стартапу. Сейчас нужно быть именно предпринимателем и начать думать о таких простых вещах, как EBITDA. На текущий момент и для вас, и для людей, которым вы, возможно, захотите продать компанию и для того, чтобы привлечь инвестиции, нет ничего важнее, чем EBITDA. Поэтому ориентир должен быть именно на этот показатель.

Позаботьтесь о команде. Сейчас одной из ключевой и важной задачей является забота о сотрудниках. Это те люди, которые ежедневно помогают вам и вашему бизнесу работать и приносить прибыль. Иногда сотрудники находятся в стрессе, иногда вы находитесь в стрессе, но именно ваша задача сделать так, чтобы ваша команда почувствовала вашу заботу, почувствовала ваш драйв и уверенность в будущем.

Сформулируйте миссию. Если вы еще не сформулировали миссию своей компании, то послушайте этот банальный совет и сделаете это, сформулировав правильную и классную мысль, которая отзывается в вашем сердце. Она поможет вам зажечься, найти второе дыхание и с новыми силами погрузиться в работу.

Основатель и CEO сети «Налей Воды» Никита Пиминов

Не старайтесь довести все до идеала. Есть идея — реализуйте ее. Не старайтесь сильно углубляться в детали — скорректировать можно по ходу. Оправдания того, что вы медлите — это страх облажаться, показаться смешным или некомпетентным. Не стоит бояться, а в процессе уже поймете, что можно улучшить.

Начинайте с продаж. Прежде чем открыть салон маникюра не спешите тратить деньги на обучение. Сначала узнайте, нужен ли этот салон в вашем районе, есть ли спрос на эту услугу. Попробуйте найти клиентов заранее — вы ничего не потеряете. Если сразу с головой окунаться в неизвестность, то можно потерять и деньги, и мотивацию. Это относится к любому бизнесу. Глупо тратить деньги, не зная, как конкретно они вернутся.

Как можно больше делегируйте. Это нужно для роста бизнеса. Не старайтесь делать все самостоятельно.

Директор по развитию сервиса идентификации и подписки X5 Group Евгений Галимский

Инвестируйте в команду, общайтесь со всеми членами команды. Обеспечивайте своих сотрудников комфортными условиями труда и стимулируйте их на достижение результатов. Эти вложения окупятся в будущем.

Основатель и генеральный директор интернет-бухгалтерии «Мое дело» Сергей Панов

Бухгалтерию нужно проверять. Аудит или внешний контроль должен быть всегда как регулярная функция. Отсутствие контроля обесценивает эту работу и расхолаживает исполнителя штатного или внешнего.

Учет важная функция, но не основной бизнес-процесс. Время собственника или генерального директора нужно экономить, чтобы он мог решать задачи более высокого порядка. Если на учет уходит много внимания, значит процесс не налажен.

Проверьте оптимальность процессов работы с первичкой. Недостоверность первички влечет «кривизну» всей отчетности. Хороший бухгалтер или аутсорсер может встроить учетную функцию в бизнес процесс просто и дешево.

Налоговое администрирование ужесточается, операции становятся все прозрачнее для ФНС. Нужно проводить мониторинг изменений и оперативно вносить изменения в бизнес. Если вы не используете аутсорсинг, попросите бухгалтера регулярно делать сводку изменений законодательства и практики его применения. Обратите особое внимание на операции с признаками дробления компаний, выплаты самозанятым и ИП с целью сокращения налогов.

Сооснователь и директор по развитию бизнеса Skillbox Сергей Попков

На рынке 2023 года инвестиционный горизонт российских предпринимателей сократился в разы. Извлекать краткосрочную прибыль и развиваться на ней в такой период времени, пожалуй, лучшее из того, что можно сделать.

Кроме того, бизнес-среда последних лет очень динамична, и преимущество имеет тот, кто остается позитивным по отношению к внутренней экономической ситуации, обращает внимание на зоны изменений и видят в них не только кризисные кейсы, но и новые точки роста.

Буквально в каждом сегменте экономики для российских предпринимателей сейчас масса новых возможностей, в особенности в индустриальном и технологическом. Особое внимание привлекает область искусственного интеллекта и те отрасли, где в скором будущем он может получить максимально быстрое применение.

Сооснователь lite, Butler, Pump и каршеринга «Ситидрайв» Борис Голиков

Я бы посоветовал бизнесу быть смелее и оптимистичнее в сценариях. С одной стороны, когда один «черный лебедь» проплывает сразу за другим, горизонт планирования просто не может быть долгосрочным. С другой — чем сильнее трясет сейчас, тем больше появляется новых точек для развития.

Периоды кризисов и турбулентности — это всегда время возможностей. Важно их замечать и использовать, пока они не потеряли актуальность. Те, кто сумеют сосредоточиться на том, что можно сделать прямо сейчас — какую проблему рынка решить, какую нишу закрыть — имеют все шансы не только устоять, но и вырасти. Особенно в тех сферах, где зарубежные игроки ранее занимали более высокие позиции.

Скорость, гибкость и адаптивность — три фактора, которые сегодня определяют конкурентную борьбу.

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