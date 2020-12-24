Бизнес и IoT: как избежать дополнительных рисков

Технологии IoT активно развивались и до пандемии. Переход на дистанционный режим ускорил тренд, однако создал новые риски. Разбираемся, чем грозят отсутствие стандартов и уязвимости в системе, а также как бизнесу обезопасить себя.

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Быстрое распространение приложений IoT означает, что появляются новые уязвимые точки сбора данных. Опасности подвергаются даже такие бытовые приборы, как умные стиральные машины и холодильники.

«IoT все чаще внедряется на предприятиях и даже в правительственных и государственных службах», — рассказывает Юрий Захарин, территориальный менеджер по Малайзии в Exclusive Networks.

Многие из устройств IoT — от смартфонов и носимых устройств, до подключенных производственных линий и автономно работающих машин — имеют комбинацию датчиков, камер, микрофонов, программного обеспечения для распознавания голоса, а также возможности GPS. «Эти компоненты часто обрабатывают большие объемы личной и корпоративной информации», — отмечает Юрий.

Даже в Малайзии, где проникновение IoT в экономику не так выражено, уровень киберпреступности и количество утечек данных выросло. Заместитель министра связи и мультимедиа Захиди Зайнул Абидин сообщил, что с января по август 2020 года количество инцидентов достигло 5697, что на 22% больше, чем в прошлом году.

И Юрий считает, что зависимость от IoT-устройств будет только расти по мере того, как появится возможность подключения 5G для улучшения IoT-соединений и задержки.

«Хотя устройства с поддержкой IoT все больше проникают в нашу повседневную жизнь, это только начало.

По мере того, как мы перемещаем все больше возможностей в облако, а инструменты становятся все сложнее, в будущем зависимость от IoT будет расти.

Я также предполагаю, что с появлением 5G IoT-устройства будут активнее применяться».

IoT уже расширяет возможности приложений: позволяет прогнозировать техническое обслуживание на заводах, сокращать простои за счет обхода отказов и обеспечивать максимальную производительность оборудования. На потребительском рынке спрос на продукты IoT очень велик, из-за чего сейчас представлено очень много нестандартных устройств. В итоге частные сети становятся уязвимыми. Это огромная проблема в свете перехода на удаленную работу.

«По определению, IoT — это общая экосистема, которая в том числе соединяет государственный и частный секторы. Именно поэтому на рынке должны появиться международные единые стандарты риска», — говорит Юрий.

Если у небольшого стороннего поставщика произойдет нарушение безопасности, это может отразиться на пользователях крупного госучреждения.

Юрий также рекомендует бизнесу отработать схему обеспечения непрерывности процессов на случай, если одно или несколько устройств IoT будут скомпрометированы. Руководителям он советует принять как данность, что нарушения безопасности рано или поздно произойдут. «Чтобы быстро и решительно отреагировать, важно иметь план. Он поможет вам восстановить работу, избежав крупного штрафа, репутационного ущерба или чего похуже», — считает он.

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Фото на обложке: metamorworks / Shutterstock