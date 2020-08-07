Доставка дронами, трекинг грузов и бесконтактная оплата: как технологии меняют логистику

Восстановлению рынка должно помочь внедрение современных технологий: блокчейна, интеллектуальных транспортных систем, цифровизации операционных и договорных процессов. Алексей Микляев, директор по логистике компании FulEx , выделил несколько наиболее актуальных для России идей.

Пандемия коронавируса подтолкнула мир к глобальной цифровизации, и рынок логистики, пострадавший от снижения грузопотока, тоже вынужден меняться. Убытки этого сектора в мае насчитывали 230 млрд рублей в России.

Трекинг грузов

В Cisco прогнозируют, что к 2023 году к интернету будут подключены 29,3 млрд устройств, а на каждого пользователя в среднем будет приходиться по 3,6 гаджета. Причем фактором роста станет IoT в промышленности и его использование в тандеме с 5G и WiFi6.

Интернет вещей базируется на чипах RFID: это радиочастотная идентификация. Данные от IoT-устройств передаются в облако, где происходит их глубокий анализ. Функционирование IoT обеспечивается посредством WiFi и Bluetooth.

В комбинации с GPS чипы RFID могут эффективно использоваться для контроля за перемещением товара. Такой сервис уже внедрили в «Мегафоне», предложив услугу «Контроль грузов». В компании заявляют, что клиент также получает информацию о несанкционированном вскрытии, ударах и других нештатных ситуациях. Decathlon и вовсе контролирует перемещение 85% товаров во всех странах присутствия.

Кроме того, чипы передают данные о температуре, влажности и других параметрах микроклимата, которые необходимо соблюдать для чувствительных к условиям окружающей среды грузов.

Это позволяет сократить убытки, связанные с нарушением условий хранения и перевозки таких товаров, на 30%.



Контроль и планирование маршрутов

Помимо мониторинга подвижного состава, IoT, по мнению PwC, может использоваться для превентивного обслуживания и ремонта, выбора оптимального маршрута, координации дорожного движения.





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В вопросе контроля маршрута сейчас набирают популярность навигационно-телематические платформы: к ним подключено более 70% коммерческого транспорта. Вопрос начали решать уже на федеральном уровне — государственная «Автодата» перешла на второй этап разработки. Такие платформы должны также собирать данные о поведении водителя, работе бортовых систем, дорожной инфраструктуре.

Мониторингом и планированием маршрутов занимаются и частные проекты. Например, «Яндекс.Маршрутизация», в конце марта 2020 привлекшая 2 тыс. компаний и благодаря этому оптимизирующая их маршруты. При этом количество запланированных поездок в том же периоде возросло на 55% в сравнении с февралем.

Алгоритмы помогают распределить грузы по машинам и выстроить путь так, чтобы с учетом всех условий на дорогах товар прибыл в четко указанное время.



Автоматизация всех процессов

IoT также используется для отслеживания объема товара. Точность инвентаризации посредством RFID превышает 95%, в то время как стандартный способ с участием «живого» человеческого труда дает только 65%. Это должно помочь сократить затраты логистических компаний.

Как работает система, видно на примере складов Levi’s в Сан-Франциско, где каждый товар получает RFID-метку, благодаря чему становится понятно, сколько осталось позиций каждого продукта. У Amazon 30 тыс. роботов позволили сократить операционные расходы на 20% (22 млн долларов для каждого склада).

Также будет развиваться автоматизация бизнес-процессов и в первую очередь она коснется перевода документооборота в электронный формат.

Отчасти потому, что бумага — это дополнительные расходы. Также автоматизация процесса поможет сократить затрачиваемое на него время.

В «Бирже грузоперевозок ATI.SU» к работе с документами были привлечены 10 сотрудников, но это не спасало от задержек с оформлением — они достигали нескольких месяцев. После внедрения электронного документооборота заниматься процессом стал всего один работник, а документы были готовы максимум за неделю.

На данный момент всего 30% российских компаний в разных отраслях используют ЭДО, причем микро- и малый бизнес прибегает к этому только в 5% случаев. Тем не менее коронавирус должен подтолкнуть показатели к увеличению — процесс уже запущен. В Solar Staff отметили, что в декабре по ЭДО было отправлено 30% документов, а в апреле — 73%.

Сейчас это еще один способ избежать прямых контактов между людьми и обеспечить им безопасность. Кроме того, производительность труда при ЭДО может увеличиться на 25%.



Дополненная реальность

Речь идет об использовании носимых устройств (очки, шлем, смартфон) для моментального получения информации об обрабатываемом грузе. Это должно ускорить поиск на складе, облегчить процесс сортировки и погрузки.

На данный момент в технологии заинтересованы рынки Америки и Азии, идею обдумывают в Amazon, а в DHL уже тестируют AR-шлемы для сокращения сроков сбора посылок. QR-коды автоматически сканируются, информация передается на экран. Эффективность логистики на складе уже при пилотном запуске проекта повысилась на 25%.



Беспилотная транспортировка грузов

Возможность снизить издержки за счет исключения простоя транспорта (не нужно давать отдых водителю), убрать человеческий фактор из числа причин аварий, ускорить процесс доставки — основные предпосылки для использования беспилотников.

По предварительным оценкам, российский рынок такой транспортировки грузов способен составить 550–600 млрд рублей за год.

Первопроходцем был Amazon, в 2016 запустивший быструю доставку (за 15–30 минут) товаров весом до 1,5 кг при помощи дронов. Компании услуга обходится в $1, что дешевле привлечения курьера. Правда, использовать дроны реально только на ограниченных территориях: через всю страну их не послать.

Эту же технологию в Amazon запустили для автоматизации работы на складах: дроны доставляют товар в зону выдачи, занимаются разгрузкой.





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Похожую систему начинают тестировать в «Почте России», чтобы обеспечить доставку посылок в труднодоступные места. Планируется использовать технику с дальностью полета 300-400 км и способностью поднимать грузы весом до 150 кг. Также идут разработки на заводе Уральской гражданской авиации, но на подготовку к тестированию отводится три года.



Самовывоз и бесконтактная оплата

Это очень востребовано в условиях пандемии, так как помогает снизить число контактов между людьми и сохранить социальное дистанцирование. Вдобавок для логистических компаний сокращаются расходы на курьерские услуги — клиент приходит за товаром сам.

На данный момент популярность набирают системы Click&Collect: это целые сети пунктов выдачи заказов и постаматов, расположенных буквально на каждом шагу.

В 2018 году количество таких точек от крупных торговых сетей выросло на 40%, больше 80% мировых ритейлеров предлагают эту услугу. В России к ней активно присоединяются такие компании как «ВкусВилл», METRO, среди on-door — «Детский мир».

Система Click&Collect неотделима от бесконтактных платежей и технологии Scan&Go, которую в России начали внедрять еще в 2016 году в продуктовом ритейле в сети «Глобус». Сейчас это способ обезопасить себя, а после люди могут остаться верны этому способу из-за удобства. Хотя треть опрошенных НАФИ сомневаются в безопасности бесконтактных платежей, сейчас их выбирают 60% россиян.

Одной из популярных в России платформ такого типа является Briskly, сначала предложившая магазины без персонала в 2018 году, а после начавшая внедряться в «Азбуку вкуса» и «Улыбку Радуги». На июль 2020 бесконтактная оплата без участия продавца на базе Briskly работает в пяти московских и семи петербургских магазинах «АВ». Приложение ускоряет покупки до трех раз и за три месяца увеличило выручку на 15%.

Briskly признан успешным фудтех-проектом: в момент запуска он получил грант от Visa на $75 тысяч и оценивался в $10 тысяч. А в 2019 году он привлек $170 тысяч от бизнес-ангела и $200 тысяч — от Gauss Ventures, при этом потенциальные инвесторы оценивали стартап уже в $10 млн.

В апреле 2020 «Делобанк» встроил в платформу Систему быстрых платежей. Услуга будет доступна в сети «Азбука вкуса», а также в 25 умных холодильниках (планируется, что их будет 3 тысячи к 2021), которые размещаются в подъездах московских жилых домов.

Кроме того, с апреля функционируют микромаркеты через приложение B-Pay. Товары оплачиваются картой после сканирования штрих-кода камерой телефона. Защиту от мошенников обеспечивает нейросеть в системе видеонаблюдения. Аналогичным образом можно создать бесконтактную оплату в пунктах выдачи заказов (постаматах), чтобы исключить контакт продавца с покупателем.



Как достичь максимума при внедрении технологий в логистический бизнес

Займитесь автоматизацией процессов, чтобы снять часть нагрузки с сотрудников и ускорить логистику. Это важно и в период пандемии, и после нее. Учитывайте бюджет компании: инвестиции в роботов и беспилотников окупаются только спустя годы. Расходы на них могут превысить потенциальную выгоду. Чтобы снизить убытки, связанные с повреждением транспортируемых товаров, проработайте идею трекинга грузов. Внедрите бесконтактную доставку и оплату в сервис: даже после пандемии люди продолжат этим пользоваться благодаря удобству сервиса.

Фото на обложке: Travel mania / Shutterstock