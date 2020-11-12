«Отсутствие операционки в предпринимательстве ─ иллюзия и самообман»

В интервью, которое вышло в рамках проекта «ПрактикаDays» , Алексей рассказал о разделении предпринимательства и инвестиций, а также о том, ждет ли эволюция 3D-контент.

Каждое утро мы говорим о е-коммерсе, ритейле, технологиях. Сегодня захотелось порассуждать о предпринимательстве, без разговоров о продажах. Алексей активно ведет предпринимательскую деятельность, периодически инвестируя в различные проекты.

Я действительно инвестирую, но как инвестор я еще учусь ;)

Расскажи нам о проектах, которыми ты сейчас занимаешься.

Предыдущие 20 лет я занимался, что называется, AdTech: автоматизацией интернет-маркетинга. Самое большое мое детище — eLama. Несколько лет назад стал искать новое направление для себя и выбрал рынок, в котором я хочу развиваться и расти, ─ это индустрия VR/AR. Есть еще группа партнеров, с которыми мы инвестируем в другие проекты без привязки к какому-либо рынку.

Все-таки ты больше предприниматель или инвестор?

Как у предпринимателя у меня уже есть история успеха, в качестве инвестора ─ надо подождать еще несколько лет, прежде чем я смогу ответить на этот вопрос. Для меня это следующий уровень ─ выйти из операционного предпринимательства и перейти на инвестиционную стадию.

Алексей Довжиков. Фото: Facebook

Первые значимые деньги ты заработал на Trinet, потом выступил как инвестор и вложил свои деньги в eLama, которая тоже «выстрелила». После заработанные уже на eLama деньги ты вкладываешь в другие проекты. Получается, это предпринимательско-инвестиционный путь?

Я предпочитаю разделять эти понятия. Все, чем я занимался с 2000 года: брал какое-то направление, за три года его поднимал, ставил человеконезависимый процесс. Сначала была Trinet-разработка, затем Trinet-SЕО, Trinet Ваб-факультет; дальше eLama, внутри которой тоже были свои этапы.

Я серийный предприниматель-девелопер, и эту серийную часть я не считаю инвестиционной. Это немного другой подход ─ когда ты веришь в себя, вкладываешь сам в себя, находишь синергию в имеющихся проектах. Я это отношу больше к предпринимательской деятельности, пусть и серийной. А инвестировать ─ отдавать свои деньги чужим людям. Это отдельное искусство: нужно уметь правильно находить партнеров, находить интересные и прибыльные проекты. Эту часть я пока только осваиваю.

Как тебе определение «серийный предприниматель»? Меня периодически так называют, и это очень раздражает, звучит словно «дилетант широкого профиля».

Я горжусь подобным определением, мне нравится, что меня так называют. Не так много людей способны заниматься предпринимательством в принципе, и еще меньше тех, кто это выстраивает в систему, тем более успешную.

Чем ты занимаешься во всех своих проектах?

Вот тут и проявляется разница, в роли кого я выступаю. Если в роли предпринимателя, то я вдохновляю, собираю команды, заряжаю на стратегические и тактические задачи — я ведь предприниматель-девелопер, поэтому на начальных стадиях занимаюсь всем.

По проектам, которые уже выстроены, главное ─ вовремя отойти в сторону и не мешать, хотя все равно остаются задачи в качестве управляющего партнера: общение и коммуникация с другими инвесторами, покупателями, ключевыми партнерами, стратегическое планирование. В этом существенная разница между предпринимателем и инвестором: первому не удается выйти целиком из операционной деятельности ─ ее можно постепенно сокращать, но не прекратить.

Как инвестор я участвую в советах директоров, провожу аналитику, иногда принимаю участие в стратегическом планировании, помогаю проектам по мере необходимости, когда они сами этого хотят и обращаются за советом или помощью.

Я считаю, что предпринимательство ─ это отсутствие операционки. В данный момент я как раз пытаюсь выйти из нее, потом поделюсь с тобой положительным опытом.

Это иллюзия и самообман. У меня в портфеле около десяти компаний, многие из которых я начинал в качестве предпринимателя. Есть те, которые катятся уже сами и довольно успешно. При этом я понимаю, что все это работает без меня до того момента, пока они успешно развиваются. Но это не будет длиться вечно, поэтому вопрос времени, когда тебе опять, хотя бы на чуток, придется включаться в процессы для решения каких-то стратегических или локальных вопросов. И, как минимум, ты лично должен хотя бы эпизодически контролировать, как оно катится, давая взвешенные и обдуманные советы, а это и есть операционка серийного предпринимателя, выйти из которой можно только продав бизнес.

У инвестора другие задачи и формат работы, всегда есть фаундер, который больше тебя заинтересован в успехе и развитии бизнеса.

Буду ждать твоих результатов по выходу из операционки.

Как текущая ситуация отразилась на твоих компаниях? Пришлось ли где-то вновь вовлекаться в операционный процесс?

Я считаю, что все команды и компании справились самостоятельно — и сделали это хорошо. Изначально было совершенно непонятно, где дно, чего ждать дальше. Сейчас говорить об этом гораздо проще. Да, у нас были сокращения, но это неизбежное решение в сложившейся ситуации.

Мне кажется, еще рано говорить о том, что сейчас все понятно (видео вышло в конце июля 2020 года ─ прим. ред.). Да, мы знаем чуть больше, но нельзя расслабляться.

Ты задал вопрос про бизнес, не про политику, не про жизнь, поэтому я и говорю, что в бизнесе все более-менее уже стабильно и понятно. Большинство моих проектов вышли на доковидный уровень, и если не будет второго падения рынка, то можно говорить, что мы уже полностью восстановились.

А на тебе как отразилась эта ситуация?

Я так спокойно и комфортно не работал уже несколько лет. В период всемирного карантина мир отошел от всего лишнего, избыточного, сосредоточился на том, что действительно важно, и перешел в онлайн. Я бы хотел так и дальше строить свою работу.

Как ты строишь свой рабочий день?

Самое сложное ─ организовать свой день. Мое утро начинается с мелочей: проверка почты и соцсетей, выполнение каких-то несущественных задач. Я взял для себя правило: что не записано в календаре, того нет. Несколько раз в неделю происходит сверка с календарем — я и ассистент собираем его как тетрис, чтобы все успеть. Обычно он расписан на 3-4 недели вперед. Я стараюсь забивать календарь с 12.00 до 19.00, соответственно, время до — на мелочи вроде проверки почты и т.п.

Чем кроме работы успеваешь заниматься?

Мотоциклы, дайвинг, вейкборд, кайтинг, туризм, путешествия. Я стараюсь вести активный образ жизни, правда, операция на ноге немного нарушила планы.

Сейчас ты находишься на Кипре. Расскажи, как ты там оказался и почему.

Жизнь забросила меня в эту ссылку, но сейчас я об этом и не жалею. Я проходил запуск проектов на международном рынке — в итоге Кипр оказался тем местом, где я могу работать со всем миром. Плюс сообщество предпринимателей Кипра ─ это потрясающие русскоговорящие люди. Я до этого считал самым комфортным местом для себя Кремниевую долину, но сейчас понимаю, что Кипр все-таки для меня ближе и приятнее.

Зачем тебе нужны остальные проекты, если Trinet и eLama работают и приносят отличные деньги?

Это зависимость, болезнь. Поэтому и нужно становиться инвестором. Мои текущие операционные проекты — это Dioram и Varwin/Ivariant: мы сделали WordPress для виртуальной реальности и теперь выводим его на мир. Для меня это последние операционные проекты, в следующих я готов участвовать только как инвестор.

В eLama я управляющий партнер, мы ее сейчас тоже выводим на рынки других стран. Представительства уже есть во многих странах, мы расширяемся и растем, и это тоже в каком-то виде требует моего участия.

Расскажи о проекте подробнее. Что интересного будет в VR/AR в будущем?

Я видел, как развивался рунет с 96 года: сайтостроение, интернет-маркетинг. Можно сказать, имел непосредственное отношение к развитию рунета. Поэтому я выбрал для себя новый рынок: виртуальная и дополненная реальность — это высокотехнологичный рынок, для меня это что-то, что может стать сравнимым по масштабам с интернетом. Я хочу использовать свой предыдущий опыт и найти свое место на этом новом рынке, расти и развиваться вместе с ним.

Сейчас этот рынок находится в состоянии зачатка, как и интернет 20 лет назад. На старте мы делали множество разных проектов: VR-шоурумы для повышения продаж, VR-презентации и выставочные стенды, обслуживание оборудования с применением AR и многое другое. Изучая и тестируя рынок, мы осознали, что любое решение виртуальной и дополненной реальности ─ это мультимедийный интерактивный контент. Когда пришло это понимание, я собрал топовую команду фанатов своего дела и за пару лет мы создали Varwin, первую в мире XRMS — 3D & VR Management System, систему управления 3D-контентом, в которой Unity-программисты могут собирать любые интерактивные 3D и VR-проекты, а конечные владельцы этих проектов могут управлять ими, создавая новые вариации контента в режиме реального времени, без навыков программирования.

Если глобально, то я делаю ставку на эволюцию контента. Сначала был текст, потом текст с форматированием и картинками, потом появился интерактивный контент (HTML), последний бум ─ это видеоконтент. Вопрос в том, что дальше. Я не думаю, что видеоконтент ─ это тупик. Сейчас миллиарды долларов вкладываются в HMI (Human-machine interface), интерфейс человек-компьютер. Если мы представим, что через 20-30 лет будет запущен этот интерфейс, люди вряд ли захотят потреблять плоское видео из YouTube.

Я жду потребительского 3D-контента во всех его проявлениях, это изменит и электронную коммерцию в том числе. А виртуальная и дополненная реальность — только первые шаги и начало бума 3D-контента.

Эволюция контента требует новых инструментов для управления контентом. Когда меня гуманитарии спрашивают, что мы сделали, говорю, что это PowerPoint для VR, айтишникам ─ WordPress для VR, а венчурам ─ что мы сделали полностью рабочий прототип по синтезу миров.

Не повторится ли та же история, что и с 3D-принтером, рынок которых оказался сильно раздут?

В продаже уже есть хорошие и доступные VR-шлемы. Их объем продаж растет по экспоненте, и рано или поздно они появится хотя бы у четверти потребителей на каком-то из рынков, с этого момента можно будет говорить, что VR-рынок состоялся.

То же самое, но гораздо позже, произойдет и с AR-очками. Но VR и AR нельзя сваливать в одну кучу. У VR ограниченное количество сфер применения: это все, что касается развлечений, начиная от игрушек, путешествий и до порно; медицина и реабилитация; различные профессиональный тренинги; VR для образования и VR-интерфейсы. Все это можно уже делить на индустрии ─ одних только тренингов можно создать бесконечное количество для разных индустрий, но самих сценариев применения довольно мало.

Когда же мы говорим про AR (дополненную реальность) ─ тут появляется неограниченное количество сценариев применения. Вопрос лишь один: будут ли у тебя удобные, комфортные и недорогие очки, чтобы они не доставляли неудобства в повседневной жизни. Учитывая, сколько денег в это уже вложено, ответ однозначный — будут. Правда до массового продукта надо будет подождать еще лет пять.

Допустим, в сентябре какого-то года в недалеком будущем Apple презентует подобное устройство, вся его аудитория срочно приобретет эти очки, а дальше в iTunes все в срочном порядке начнут разрабатывать новые приложения. До этого времени тебе надо полностью развить и раскрутить свою платформу, чтобы в дальнейшем ее продать. Такая стратегия?

Я оптимистично смотрю на индустрию, но не настолько оптимистично, как ты говоришь. Я не думаю, что от первой версии очков Apple что-то кардинально изменится. Мне кажется, что это будет все-таки не совсем то устройство, которое перевернет рынок. Буду рад, если я ошибаюсь.

Есть «плоская» дополненная реальность, когда что-то выводится поверх картинки с камеры на смартфоне или в верхнем углу очков, как это было у Google Glasses. Я лично такие решения дополненной реальностью не считаю. Полноценная дополненная реальность — совмещение реального мира с цифровым изображением в объеме и пространстве. Например, ты готовишь на кухне какое-то блюдо, разделываешь мясо, а тебе поверх ингредиентов показывают, где и как их разрезать. Это технологическое будущее возможно.

Первые очки, которые выйдут, предполагаю, будут очень дорогими и не с таким сценарием использования. Думаю, будет еще две-три итерации устройств, прежде чем это станет реальным в массовом понимании.

А по поводу продажи: пока такой задачи не стоит. Считаю, что бизнес может хорошо и стабильно продаться только в том случае, если он кэшпозитив. Я стараюсь построить бизнес, который делает продукт, востребованный на рынке, за который готовы платить деньгами. Это позволяет проекту расти и развиваться, в идеале приносить деньги основателям и инвесторам. А если по итогу ко мне придет большой брат, который скажет: «Продайте мне, и ваш проект полетит еще быстрее», то почему бы и нет?

По поводу очков от Apple — пусть они не будут сразу очень хорошими, тем не менее, они смогут образовывать и развивать народ в этом направлении, а разработчиков подстегнут к созданию кучи приложений. К моменту выхода вторых или третьих очков это будет уже развитая экосистема, безусловно, это будущее. Ты говоришь о выходе компаний за рубеж. ELama уже много где представлена, Varwin вы только начинаете выводить. Каким ты видишь правильный выход продуктов за рубеж?

Пока я могу поделиться историями неуспеха и набитыми шишками, но, надеюсь, в скором будущем смогу рассказать и про истории успеха.

Ты сам говоришь о том, что самым успешным моим проектом является eLama в России, это означает лишь одно: другие мои зарубежные проекты пока находятся в менее развитом виде. Проекты за рубежом я пока не выстроил и нахожусь в процессе построения и проверки кучи различных гипотез.

Опыт показывает, что нужно найти людей, партнеров именно в той стране, куда ты выходишь. Если ты сам решил, что со своим российским опытом выходишь в другую страну, значит, тебе желательно самому переехать туда, пожить там, через полгода-год ты будешь понимать, как там устроены юриспруденция, потребительские привычки и какие-то кросс-культурные вещи. Ну или, как минимум, необходимо брать кантри-менеджеров или людей на местах.

Мои попытки построить бизнес из России показывают, что правильно это делать с командой маркетологов из-за рубежа, иначе это будет очень медленно и некачественно. Заграница тоже очень разная. Мои первые попытки в США не увенчались успехом. Важно понять, какие задачи стоят: построить продажи или привлечь инвестиции. Там невозможно привлечь инвестиции без реальных продаж в Америке. Это очень связанные между собой вещи. Получить инвестиции в США на то, чтобы сделать первые продажи в США — практически невозможно, ты их должен получить в России или где-то в другом месте. Резюме: хочешь поднять раунд в США — построй первый трекшен продаж в США.

Одна из наших ошибок была в том, что мы переехали в Кремниевую долину, а за продажами по нашей VR-теме надо было ехать в Нью-Йорк.

Что касается бюджета, какие деньги необходимо выделять на экспансию?

Миллион долларов для стартапа на начальной стадии. Если ты хочешь развивать большой проект, то это уже миллионы.

Ты сказал, что нужно переехать в другую страну и пожить там. В каком это формате необходимо сделать? Просто снять квартиру или посещать какие-то тусовки и искать проводников? Почему ты все-таки остановился на Кипре?

Я в этом плане нерепрезентативен. У меня нет однозначного ответа. Если ты маленький предприниматель, но хочешь в США, то бери последние деньги, иди в акселераторы, живи в хостелах и занимайся нетворкингом. Если же ты уже состоявшийся предприниматель, который осваивает новые направления, то необязательно переезжать. Достаточно нанять команду и просто летать туда в командировки с какой-то периодичностью. А на Кипре я оказался для того, чтобы иметь возможность международного структурирования без сложностей и проблем для партнеров и инвесторов.

Что для тебя предпринимательство? Это кайф и свободное время для своих интересов или бесконечная пахота?

Для меня предпринимательство — это творчество, самореализация, ты творишь, создаешь что-то свое. У меня возникают сложности в поиске баланса между временем, которое трачу на предпринимательство, и отдыхом, потому что я трудоголик. Я отдыхаю в принудительном порядке.

Что тебе нравится больше всего: придумывать что-то интересное, видеть, как это зашло, принесло деньги, или, наоборот, паниковать, что все сгорело, и искать варианты решения проблемы?

Для меня это еще один повод перейти от предпринимательства к инвестированию.

Разумеется, я кайфую от создания новых идей и концепций. Но идея, которая не материализовалась, не приносит удовольствия. Раньше я умел это делать только по привычной схеме: есть идея, дальше работаешь сам — проект получился, значит, все не зря.

Сейчас я понимаю, что эту задачу можно решить и через инвестирование, а не только своими руками. Плюс в последнее время я больше испытываю удовольствия, когда понимаю, что был кому-то полезен. Мне кажется, этого можно достигать и будучи инвестором. Хороший инвестор дает возможности проекту, в моем случае — это не только про деньги.

А если говорить про деньги, то для меня деньги — мера востребованности и качества самой идеи и профессионализма нашей команды и меня в частности.

Все твои проекты приносят тебе деньги?

Нет, не все. Еще не все дошли до нужного этапа, но у всех есть план, как это сделать. Для меня это обязательный кусочек проекта — перейти из планово убыточно в планово прибыльно.

Как у тебя получается переключаться между проектами?

Я пробовал разные практики. На начальном этапе самое результативное было сегментировать проекты по неделям. Сейчас уже голова привыкла и я могу переключаться между проектам в течение дня, но стараюсь максимально исключать все пожиратели времени: пикающие сообщения в мессенджерах, звонки по телефону и т.д..

По календарю идут подряд встречи и дела по разным проектам и ни на что другое я не отвлекаюсь. Если я взял два часа на задачу, то два часа я занимаюсь только одним делом.

Я пока только учусь брать интервью, поэтому просто обязан спросить: Алексей, дай совет начинающим предпринимателям, поделись своим секретом успеха.

Нанимайте правильных людей, доверяйте своей команде. Если собрать хорошую команду и дать ей порулить, то все получится!