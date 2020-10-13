Кипр отменит программу получения гражданства за инвестиции

Совет министров Кипра решил отменить программу по получению гражданства за инвестиции с 1 ноября 2020 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Кипрское информационное агентство.

Решение было принято после предложений министра финансов и министра внутренних дел страны. Как уточнил представитель кабмина Кипра Кириакос Кусиос, предложение министров было связано с злоупотреблениями положениями программы.

Согласно положениям кипрской инвестиционной программы, человек может получить гражданство этой страны, если он за полгода инвестировал от 2,2 млн евро. Желающим получить гражданство нужно было купить жилье стоимостью от 2 млн евро или инвестировать в местную компанию, либо инвестфонд на Кипре. По условиям программы период владения активами составляет 5 лет после выдачи кипрского паспорта.