Россия и Кипр подписали протокол об изменении налогового соглашения

Россия и Кипр подписали протокол об изменениях в налоговом соглашении между двумя странами об избежании двойного налогообложения. Об этом говорится на сайте Минфина.

Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов на Кипр повышается до 15%, однако предусмотрена и льготная в 5%.

Ратификация документа должна состояться до конца 2020 года, с тем чтобы положения протокола начали применяться с 1 января 2021 года.

Льготная ставка налога предусмотрена в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.

Соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром действует больше 20 лет. Кипр является одной из самых популярных юрисдикций у российских бизнесменов. По данным Минфина, в 2018 году на Кипр было выведено более 1,4 трлн рублей, в 2019 году — свыше 1,9 трлн рублей.

Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения.