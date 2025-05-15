Иностранные компании стали реже уходить из России

В первом квартале 2025 года количество сделок по продаже российских активов, принадлежащих иностранным компаниям, резко снизилось. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на отчет агентства AK&M.

В этот период было зафиксировано всего девять сделок, что значительно меньше по сравнению с 15 сделками в январе-марте 2024 года и 21 сделкой годом ранее.

Снижение количества заявок от резидентов недружественных стран на продажу активов указывает на замедление исхода западных компаний с российского рынка. Многие из них, изначально планировавшие полный выход, решили приостановить свои намерения, прокомментировали в AK&M.

Среди факторов, влияющих на ситуацию, значительное увеличение обязательных взносов при продаже бизнеса и рекордно высокие кредитные ставки, делающие сделки менее выгодными для отечественных покупателей. Кроме того, иностранные компании, не успевшие покинуть страну в предыдущие волны, теперь предпочитают наблюдать за развитием переговоров между Россией и США, рассматривая возможные последствия для своего бизнеса.

После начала специальной военной операции на Украине Россию покинуло 62% компаний из «недружественных» стран, показало мартовское исследование Kept. Реже всего с российского рынка уходил итальянский, бельгийский и швейцарский бизнес.

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