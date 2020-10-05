VR-тренажеры и игровые механики: нужны ли сложные технологии в корпоративном обучении
Во время пандемии обучающие сервисы столкнулись с наплывом пользователей, а цифровизацию этой области стали обсуждать на всех профильных конференциях. Но если школам и вузам не всегда легко внедрить новые инструменты из-за административных преград и недостатка финансирования — то коммерческим компаниям, казалось бы, ничто не мешает заменить стандартные курсы для сотрудников на интерактивные квесты и VR-тренажеры.Ничто, кроме опасения пасть жертвой моды: сами по себе технологии далеко не всегда окупаются и дают хороший результат. Чтобы они действительно приносили пользу, важно соблюдать баланс между поиском более эффективных технологических решений и здравым смыслом. Александр Альперн, основатель и CEO компании Webinar Group, рассказывает, как это сделать.
Тенденция делать обучение сотрудников одним из ключевых приоритетов зародилась несколько лет назад. Сейчас ее поддерживают крупные игроки по всему миру. Возможность повысить свою квалификацию стала и одним из важных критериев в поиске работы для самих специалистов.
Как показал январский опрос HeadHunter, больше половины соискателей (59%) при выборе работодателя ориентируются на возможности корпоративного обучения. А по данным исследования LinkedIn, 94% сотрудников готовы остаться в компании, которая инвестирует в их обучение и развитие.
Этой весной сегмент корпоративного образования получил новый толчок к развитию: с началом пандемии и глобального кризиса многим компаниям пришлось уменьшить свой штат. Функции, которые выполняли сокращенные сотрудники, легли на плечи оставшихся специалистов, поэтому их пришлось доучивать.
В период самоизоляции ряд организаций вынужденно поменяли свой фокус и бизнес-модель (рестораны перешли на доставку блюд, а фитнес-клубы — на онлайн-тренировки и аренду тренажеров), что тоже потребовало изучения новых областей. Закономерно, что интерес к корпоративному образованию резко подскочил, и одним из главных трендов в этой области сейчас неизменно называют новые технологические решения.
VR для менеджеров
Сложно спорить с тем, что цифровые инструменты могут сделать процесс обучения более эффективным. Множество исследований, проведенных за последнее десятилетие, подтверждают, что в VR-среде люди лучше отрабатывают реальные задачи, геймификация повышает вовлеченность в обучение, а искусственный интеллект помогает разгрузить преподавателей и сделать процесс обучения более персонализированным.
Walmart использует VR-шлемы для подготовки сотрудников к одному из самых сложных периодов — сезону скидок в «черную пятницу».
В виртуальных условиях продавцы учатся не только проводить инвентаризацию и следить за порядком в супермаркете, но и работать в стрессовых условиях.
Как утверждают в компании, такой формат позволяет усвоить информацию на 10-15% лучше, чем при стандартном обучении.
Технологии виртуальной реальности активно используют и российские компании — для обучения технических специалистов и инженеров либо как тренажер для менеджеров, которые часто работают с людьми. По словам одного из поставщиков таких решений, компании hrvr.Academy, такой тренажер сокращает процесс ввода в новую должность с 60 до 15-20 минут.
Еще одна популярная тенденция связана с геймификацией. На этом принципе строятся многие образовательные продукты, например, Учи.ру, DuoLingo. Игровые механики в обучении использует и Корпоративный университет Сбербанка: участвуя в образовательных активностях, сотрудники зарабатывают баллы, которые можно потратить, например, на встречу с топ-менеджментом, посещение закрытых мероприятий.
Как утверждают в компании, это помогло существенно повысить вовлеченность аудитории: если на старте программы у них было лишь 20 активных участников, после внедрения новой системы их число выросло до 100.
Контент и цена прежде всего
Но подобные примеры, хотя и выглядят очень показательными, составляют лишь небольшой процент от общего числа компаний, занимающихся образованием персонала. Да, в отдельных случаях дорогостоящие технологические решения могут действительно приносить пользу — но это не значит, что они всегда отвечают реальным потребностям организаций, особенно если речь идет о малом и среднем бизнесе.
Так, SAP и «Делойт» представили результаты исследования Digital HR 2019 в России — не более 2% специалистов по персоналу применяют инструменты управления знаниями с помощью AI или краудсорсинга, и лишь 3% используют предиктивную аналитику на основе ML. Самыми прогрессивными с точки зрения использования технологий в HR оказались компании из банковской и финансовой отраслей, металлургии и горной добычи, ИТ и телекома.
Спрос на лаконичность
Есть еще важный нюанс: по данным исследования LinkedIn, у многих специалистов не хватает времени на обучение — только среди миллениалов 63% не успевают заниматься освоением новых знаний. Поэтому на место многомесячных программ приходят микрокурсы, вебинары и воркшопы, посвященные решению конкретных проблем — или корпоративные базы знаний, где сотрудник может найти ответ на нужный вопрос. Иногда достаточно просто открыть доступ к информации: большинство специалистов при выборе формата обучения отдают предпочтение самообразованию.
Популярности микрообучения способствует и скорость, с которой меняется ландшафт любого рынка, что особенно ощущается в технологических профессиях. Поэтому компания приобретет для своих сотрудников курс по обучению Java только в том случае, если на горизонте замаячит новый проект на этом языке — но точно не для того, чтобы повысить общий уровень команды: это чревато тем, что технологии изменятся, а знания останутся неактуальными.
Простые решения
Спрос на точечное обучение вместе с постоянными изменениями в профессиях заставляют компании искать решения, которые могут легко и быстро быть интегрированы во внутренние процессы, отличаются адаптивностью и не требуют больших затрат. С этими задачами гораздо лучше справляются классические инструменты: конструкторы онлайн-курсов, традиционные e-learning-программы с широким функционалом и понятной аналитикой. Сложные технические решения обычно менее гибкие и требуют временных затрат на разработку и внедрение — а ждать, как правило, компании не могут.
В период кризиса игроки предпочитают вкладываться в недорогие понятные инструменты, способные быстро решить их задачи. Так, нагрузка на нашу платформу We.Study в апреле выросла в семь раз — в том числе за счет множества новых запросов на корпоративное обучение.
Стоит выделить такие задачи клиентов: желание зарабатывать на знаниях и не зависеть от эпидемиологической обстановки; обучать клиентов/партнеров онлайн быстро и бесперебойно; сократить издержки на офлайн и сделать процесс обучения сотрудников эффективнее; поддерживать вовлеченность региональных сотрудников на удаленке.
Еще один нюанс связан с техническим вопросом: как показала пандемия, далеко не у всех людей в России есть дома компьютер, ноутбук и даже хороший интернет — не говоря уже о VR-очках.
Обучение персонала еще в докоронавирусные времена обычно отводилось на свободное время сотрудников, поэтому чаще всего им приходилось осваивать курсы с помощью своей личной техники, чаще всего — смартфона.
Это еще один повод задуматься о целесообразности внедрения высоконагруженных образовательных продуктов, для которых нужен как минимум стабильный интернет и мощный компьютер.
Сейчас более актуальны продукты, которые позволяют учиться со смартфона, — даже самого простого. Например, по нашей статистике, на наших курсах c мобильных телефонов обучаются 40% пользователей: из них 11% iOS и 29% Android. Обучение через гаджеты проходит без отрыва от работы и, согласно исследованию инвестиционной компании Merrill Lynch, зачастую участники онлайн-курсов проходят их быстрее на смартфонах, а не на компьютерах.
Издержки новизны
Есть еще несколько неочевидных минусов внедрения сложных технологий в образовательный процесс. Например, чрезмерное стремление сделать обучение как можно более интересным и интерактивным может навредить его эффективности.
Как показывает исследование Всемирного правительственного саммита, геймификация может привести к подмене цели: вместо того, чтобы концентрироваться на получении новых знаний, люди начинают стремиться к получению награды, что негативно сказывается на образовательном результате. У сотрудника могут быть очень высокие баллы за участие в обучающих активностях, но при этом он мало что может вспомнить из контента и не сумеет применить новые знания на практике.
Энтузиазм от желания использовать самые новые технологии не должен заставить забыть о том, что люди в большинстве своем консервативны и неохотно переходят на что-то новое.
Так что перед внедрением инноваций в образовательный процесс важно взвесить, с какой вероятностью ваши руководители и сотрудники поддержат эту инициативу и насколько они будут готовы пользоваться новыми инструментами.
Перед принятием такого решения желательно провести внутренний опрос и запустить бета-версии на отдельные департаменты и после получения положительной обратной связи внедрять новое. При этом опровергать очевидную пользу высоких технологий нельзя.
Вероятно, в будущем сотрудники будут повсеместно повышать свою квалификацию в VR-шлемах, а умные цифровые помощники будут следить за их успехами и корректировать процесс. Но на сегодня столь сложные разработки не отвечают запросам большинства компаний — поэтому лучше сосредоточиться на более простых инструментах и инвестировать в первую очередь в качество самого контента.
Фото на обложке: Shutterstock/Golubovy
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