VR-тренажеры и игровые механики: нужны ли сложные технологии в корпоративном обучении

Ничто, кроме опасения пасть жертвой моды: сами по себе технологии далеко не всегда окупаются и дают хороший результат. Чтобы они действительно приносили пользу, важно соблюдать баланс между поиском более эффективных технологических решений и здравым смыслом. Александр Альперн, основатель и CEO компании Webinar Group, рассказывает, как это сделать.

Во время пандемии обучающие сервисы столкнулись с наплывом пользователей, а цифровизацию этой области стали обсуждать на всех профильных конференциях. Но если школам и вузам не всегда легко внедрить новые инструменты из-за административных преград и недостатка финансирования — то коммерческим компаниям, казалось бы, ничто не мешает заменить стандартные курсы для сотрудников на интерактивные квесты и VR-тренажеры.



Тенденция делать обучение сотрудников одним из ключевых приоритетов зародилась несколько лет назад. Сейчас ее поддерживают крупные игроки по всему миру. Возможность повысить свою квалификацию стала и одним из важных критериев в поиске работы для самих специалистов.

Как показал январский опрос HeadHunter, больше половины соискателей (59%) при выборе работодателя ориентируются на возможности корпоративного обучения. А по данным исследования LinkedIn, 94% сотрудников готовы остаться в компании, которая инвестирует в их обучение и развитие.

Этой весной сегмент корпоративного образования получил новый толчок к развитию: с началом пандемии и глобального кризиса многим компаниям пришлось уменьшить свой штат. Функции, которые выполняли сокращенные сотрудники, легли на плечи оставшихся специалистов, поэтому их пришлось доучивать.

В период самоизоляции ряд организаций вынужденно поменяли свой фокус и бизнес-модель (рестораны перешли на доставку блюд, а фитнес-клубы — на онлайн-тренировки и аренду тренажеров), что тоже потребовало изучения новых областей. Закономерно, что интерес к корпоративному образованию резко подскочил, и одним из главных трендов в этой области сейчас неизменно называют новые технологические решения.





Unsplash





VR для менеджеров

Сложно спорить с тем, что цифровые инструменты могут сделать процесс обучения более эффективным. Множество исследований, проведенных за последнее десятилетие, подтверждают, что в VR-среде люди лучше отрабатывают реальные задачи, геймификация повышает вовлеченность в обучение, а искусственный интеллект помогает разгрузить преподавателей и сделать процесс обучения более персонализированным.

Walmart использует VR-шлемы для подготовки сотрудников к одному из самых сложных периодов — сезону скидок в «черную пятницу».

В виртуальных условиях продавцы учатся не только проводить инвентаризацию и следить за порядком в супермаркете, но и работать в стрессовых условиях.

Как утверждают в компании, такой формат позволяет усвоить информацию на 10-15% лучше, чем при стандартном обучении.

Технологии виртуальной реальности активно используют и российские компании — для обучения технических специалистов и инженеров либо как тренажер для менеджеров, которые часто работают с людьми. По словам одного из поставщиков таких решений, компании hrvr.Academy, такой тренажер сокращает процесс ввода в новую должность с 60 до 15-20 минут.

Еще одна популярная тенденция связана с геймификацией. На этом принципе строятся многие образовательные продукты, например, Учи.ру, DuoLingo. Игровые механики в обучении использует и Корпоративный университет Сбербанка: участвуя в образовательных активностях, сотрудники зарабатывают баллы, которые можно потратить, например, на встречу с топ-менеджментом, посещение закрытых мероприятий.

Как утверждают в компании, это помогло существенно повысить вовлеченность аудитории: если на старте программы у них было лишь 20 активных участников, после внедрения новой системы их число выросло до 100.





Контент и цена прежде всего

Но подобные примеры, хотя и выглядят очень показательными, составляют лишь небольшой процент от общего числа компаний, занимающихся образованием персонала. Да, в отдельных случаях дорогостоящие технологические решения могут действительно приносить пользу — но это не значит, что они всегда отвечают реальным потребностям организаций, особенно если речь идет о малом и среднем бизнесе.

Так, SAP и «Делойт» представили результаты исследования Digital HR 2019 в России — не более 2% специалистов по персоналу применяют инструменты управления знаниями с помощью AI или краудсорсинга, и лишь 3% используют предиктивную аналитику на основе ML. Самыми прогрессивными с точки зрения использования технологий в HR оказались компании из банковской и финансовой отраслей, металлургии и горной добычи, ИТ и телекома.





Спрос на лаконичность

Есть еще важный нюанс: по данным исследования LinkedIn, у многих специалистов не хватает времени на обучение — только среди миллениалов 63% не успевают заниматься освоением новых знаний. Поэтому на место многомесячных программ приходят микрокурсы, вебинары и воркшопы, посвященные решению конкретных проблем — или корпоративные базы знаний, где сотрудник может найти ответ на нужный вопрос. Иногда достаточно просто открыть доступ к информации: большинство специалистов при выборе формата обучения отдают предпочтение самообразованию.

Популярности микрообучения способствует и скорость, с которой меняется ландшафт любого рынка, что особенно ощущается в технологических профессиях. Поэтому компания приобретет для своих сотрудников курс по обучению Java только в том случае, если на горизонте замаячит новый проект на этом языке — но точно не для того, чтобы повысить общий уровень команды: это чревато тем, что технологии изменятся, а знания останутся неактуальными.





Unsplash





Простые решения

Спрос на точечное обучение вместе с постоянными изменениями в профессиях заставляют компании искать решения, которые могут легко и быстро быть интегрированы во внутренние процессы, отличаются адаптивностью и не требуют больших затрат. С этими задачами гораздо лучше справляются классические инструменты: конструкторы онлайн-курсов, традиционные e-learning-программы с широким функционалом и понятной аналитикой. Сложные технические решения обычно менее гибкие и требуют временных затрат на разработку и внедрение — а ждать, как правило, компании не могут.

В период кризиса игроки предпочитают вкладываться в недорогие понятные инструменты, способные быстро решить их задачи. Так, нагрузка на нашу платформу We.Study в апреле выросла в семь раз — в том числе за счет множества новых запросов на корпоративное обучение.

Стоит выделить такие задачи клиентов: желание зарабатывать на знаниях и не зависеть от эпидемиологической обстановки; обучать клиентов/партнеров онлайн быстро и бесперебойно; сократить издержки на офлайн и сделать процесс обучения сотрудников эффективнее; поддерживать вовлеченность региональных сотрудников на удаленке.

Еще один нюанс связан с техническим вопросом: как показала пандемия, далеко не у всех людей в России есть дома компьютер, ноутбук и даже хороший интернет — не говоря уже о VR-очках.

Обучение персонала еще в докоронавирусные времена обычно отводилось на свободное время сотрудников, поэтому чаще всего им приходилось осваивать курсы с помощью своей личной техники, чаще всего — смартфона.

Это еще один повод задуматься о целесообразности внедрения высоконагруженных образовательных продуктов, для которых нужен как минимум стабильный интернет и мощный компьютер.

Сейчас более актуальны продукты, которые позволяют учиться со смартфона, — даже самого простого. Например, по нашей статистике, на наших курсах c мобильных телефонов обучаются 40% пользователей: из них 11% iOS и 29% Android. Обучение через гаджеты проходит без отрыва от работы и, согласно исследованию инвестиционной компании Merrill Lynch, зачастую участники онлайн-курсов проходят их быстрее на смартфонах, а не на компьютерах.





Издержки новизны

Есть еще несколько неочевидных минусов внедрения сложных технологий в образовательный процесс. Например, чрезмерное стремление сделать обучение как можно более интересным и интерактивным может навредить его эффективности.

Как показывает исследование Всемирного правительственного саммита, геймификация может привести к подмене цели: вместо того, чтобы концентрироваться на получении новых знаний, люди начинают стремиться к получению награды, что негативно сказывается на образовательном результате. У сотрудника могут быть очень высокие баллы за участие в обучающих активностях, но при этом он мало что может вспомнить из контента и не сумеет применить новые знания на практике.

Энтузиазм от желания использовать самые новые технологии не должен заставить забыть о том, что люди в большинстве своем консервативны и неохотно переходят на что-то новое.

Так что перед внедрением инноваций в образовательный процесс важно взвесить, с какой вероятностью ваши руководители и сотрудники поддержат эту инициативу и насколько они будут готовы пользоваться новыми инструментами.

Перед принятием такого решения желательно провести внутренний опрос и запустить бета-версии на отдельные департаменты и после получения положительной обратной связи внедрять новое. При этом опровергать очевидную пользу высоких технологий нельзя.

Вероятно, в будущем сотрудники будут повсеместно повышать свою квалификацию в VR-шлемах, а умные цифровые помощники будут следить за их успехами и корректировать процесс. Но на сегодня столь сложные разработки не отвечают запросам большинства компаний — поэтому лучше сосредоточиться на более простых инструментах и инвестировать в первую очередь в качество самого контента.



Фото на обложке: Shutterstock/Golubovy