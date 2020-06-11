Восемь способов быстро улучшить UI-дизайн

Чтобы создать красивый, удобный и функциональный интерфейс, требуется много времени и правок. Но иногда улучшить ситуацию могут и небольшие изменения. Эти советы помогут сделать так, чтобы результат понравился и заказчику, и пользователям, и самому дизайнеру.

1. Высветлите текст, если он выглядит громоздким

Длинные тексты, набранные шрифтом стандартной толщины, иногда выглядят тяжеловесно и слишком контрастно. Это можно исправить, изменив цвет. Например, на темно-серый (#4F4F4F) — так написанное будет легче восприниматься.

2. Чем меньше размер шрифта, тем больше должна быть высота строки

По мере уменьшения размера шрифта увеличивайте высоту строки, чтобы текст был разборчивее. Аналогичное правило работает и при увеличении размера шрифта — высоту строки нужно сокращать.

3. Выберите основной цвет, а затем используйте его оттенки

Не нужно использовать много цветов. Если проект позволяет, лучше придерживаться сдержанной палитры: начните с базового цвета, а затем добавьте оттенки.

4. Выделите наиболее важные элементы

Используя комбинацию размеров шрифта, толщины и цвета, можно привлечь внимание к наиболее значимым блокам интерфейса. Простые настройки сделают UX немного лучше.

5. Убедитесь, что иконки выполнены в одном стиле

При добавлении иконок в интерфейс следите, чтобы они выглядели единообразно, имели одинаковую толщину, заливку и контур. В данном случае эксперименты не нужны.

6. Всегда делайте призыв к действию самым заметным элементом на экране

Казалось бы, это очевидно, но многие об этом забывают. Чтобы выделить призыв к действию, используйте цветовой контраст, размер и пиктограммы.

Не всегда полагайтесь только на иконки. При возможности используйте текстовые подписи — так вы сделаете интерфейс понятнее.

7. Добавьте текст в формы для заполнения

Сообщение, которое предупредит об ошибке — простая, но очень полезная деталь при заполнении любых форм.

8. Выделите в меню наиболее популярные действия

Разрабатывая дизайн меню для приложения, следите, чтобы самые популярные действия (например, загрузить картинку, добавить ссылку и так далее) располагались на самом заметном месте.

Источник.