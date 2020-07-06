Бывший сотрудник ByteDance создал приложение, которое платит за чтение новостей

Решение платить пользователям за чтение может показаться неожиданным, но в Китае это распространенная практика. Так же работает и Qutoutiao, новостное приложение Tencent. «Читателям, особенно тем, кому нужно убить время, слишком трудно устоять перед легкими деньгами», — говорит инвестор Чэньхао Чжан, возглавляющий фонд Prometheus.

Приложение BuzzBreak агрегирует новости и показывает читателю заголовок и несколько первых предложений, чтобы он заинтересовался и открыл статью. Таким образом, трафик перенаправляется на оригинальные новостные сайты, а читатели получают вознаграждение в виде баллов, которые можно перевести в наличные.

Американское приложение BuzzBreak платит за прочтение одной статьи около 10 центов. Самые увлеченные читатели получают более $1 тысячи в месяц — для этого им требуется как минимум 10 тысяч раз открыть уникальную статью.

BuzzBreak зарабатывает только за счет партнерства с рекламными платформами, которые платят за то, чтобы сервис показывал рекламу каждые три-четыре статьи. Стартап заявляет, что не берет денег с новостных сайтов.

«Мы бесплатно увеличиваем их трафик, потому что хотим, чтобы к нам присоединились больше сайтов, так как для хорошего контента нужно больше разнообразных источников, — говорит сооснователь BuzzBreak Арон Лю. — И пользователи остаются из-за хорошего контента».

Лю — бывший продакт-менеджер новостного агрегатора TopBuzz, который принадлежит ByteDance. В мае 2018 он перешел в Partiko, чтобы вместе с CEO компании Сида Вонгом и CTO Майком Ма разработать блокчейн-приложение, которое будет мотивировать пользователей создавать новый контент. Partiko начинали с выплаты вознаграждения криптовалютой. Но когда Лю понял, что криптовалюта распространена не так широко, как он надеялся, было решено выплачивать обычные деньги — так и появилась BuzzBreak.

«В BuzzBreak я стараюсь не повторять ошибок, сделанных в TopBuzz. Поэтому мы фокусируемся на локализации, чтобы соответствовать потребностям отдельных стран», — рассказывает Лю. Например, стартап позволяет пользователям обналичивать деньги с помощью электронных кошельков.

«TopBuzz [изначально] предлагал выводить деньги только на PayPal, и этого было недостаточно, так как у него был очень низкий уровень распространения в Индонезии и Таиланде», — говорит Лю. Сейчас TopBuzz также предлагает получать выплаты с помощью банковских переводов, хотя по-прежнему рекомендует PayPal по «техническим причинам». ByteDance это не комментирует.

Операционные модели TopBuzz и BuzzBreak также отличаются: TopBuzz награждает пользователей за создание контента, а не за чтение, как это делает BuzzBreak. Также TopBuzz платит за клик 0,1 цента, то есть в сто раз меньше, чем BuzzBreak. Кроме того, чтобы получить вознаграждение на TopBuzz, нужно отвечать большему количеству критериев, таких как подача контента, его уместность и количество полученных кликов. Из-за этого путь к заработку становится дольше.

TopBuzz критиковали и за то, что пользователи должны заработать хотя бы $100, чтобы вывести деньги. Лю говорит, что BuzzBreak «завоевывает доверие» пользователей, позволяя им снимать «небольшие суммы».

Он оцениваете это как часть «творческой и эффективной» стратегии BuzzBreak по привлечению пользователей, поскольку у него «меньше сотрудников и финансирования», чем у TopBuzz.

И все же спустя год после запуска приложение Лю уже опережает TopBuzz на нескольких азиатских рынках. И это несмотря на то, что новостной агрегатор ByteDance существует уже четыре года.

BuzzBreak добился этого, хотя он доступен только для Android. Лю обещает, что скоро состоится запуск и для пользователей Apple. Пока агрегатор работает в Таиланде, Индонезии, Малайзии и на Филиппинах, где пользовательская база растет «очень быстро». Менее чем за год работы ежемесячное количество активных пользователей достигло 3,5 млн человек.

Данные аналитической компании App Annie подтверждают популярность BuzzBreak. На четырех рынках этот агрегатор входит в топ-10 самых скачиваемых приложений в категории «Новости и журналы».

Количество скачиваний приложений в Google Play в первом квартале 2020 года. BuzzBreak занимает второе место на Филиппинах, третье — в Таиланде, четвертое — в Индонезии и восьмое — в Малайзии (не отмечено в таблице).

По-видимому, главный рынок BuzzBreak с точки зрения популярности — Филиппины, где приложение обошло аналог от ABS-CBN Corp., крупнейшей сети вещания страны. BuzzBreak не только заняло второе место по количеству скачиваний, но и стало четвертым по ежемесячному количеству пользователей.

Как и TopBuzz, BuzzBreak создает персонализированные ленты новостей и видео, основанные на поведении пользователей в интернете. Тем не менее, Лю говорит, что алгоритмы компании еще нужно усовершенствовать, прежде чем они смогут соответствовать семейству приложений ByteDance, аудитория которых гораздо больше.

Смена целевого рынка

Лю рассказывает, что изначально Юго-Восточная Азия не была основным рынком для приложения. «Мы планировали нацелиться на американский рынок, но через несколько дней после запуска BuzzBreak команда обнаружила, что на Филиппинах наблюдается приток пользователей», — говорит он. В результате стартап переключился на Юго-Восточную Азию.

«Мы чувствуем, что большинство людей [в регионе] хотели бы дополнительно зарабатывать немного денег, так как здесь доход относительно небольшой, — объясняет он. — Возможность заработать на баббл ти [используя BuzzBreak] очень привлекательна для наших основных пользователей в Юго-Восточной Азии, но не для таких развитых стран, как Япония и Южная Корея».

Лю также говорит, что его компания планирует выйти в Южную Америку, где живет много людей, но нет «хорошего приложения для агрегации новостей».

Этот план появился после привлечения $2 млн в мае этого года. Лидером инвестиционного раунда стал венчурный фонд ZhenFund, ориентированный на стартапы в посевной стадии, который называют крупнейшим бизнес-ангелом Китая. BuzzBreak также закрыл ангельский раунд на сумму $600 тысяч, поддержанный Bertelsmann Asia Investments в конце 2019 года.

Команда BuzzBreak: CTO Майк Ма, CPO Арон Лю, CEO Сида Вонг

Прибыльная модель

Лю рассказывает, что рекламная модель BuzzBreak уже прибыльна — это редкость среди стартапов Юго-Восточной Азии, которые пострадали от пандемии COVID-19.

«Наша компания экономически эффективна, поскольку мы расходуем деньги только на запуск серверов, зарплаты сотрудников и вознаграждения пользователей», — отмечает Лю.

В BuzzBreak 10 сотрудников: большинство из них — разработчики, живущие в Пекине, остальные находятся в США. Лю также сравнивает структуру затрат BuzzBreak с логистической компанией Ninja Van, для которой требуются значительные первоначальные инвестиции, потому что ей нужно много физических активов.

«Мы добились равновесия, создав стабильную систему, чтобы своевременно платить пользователям, и в то же время быть прибыльными», — добавляет он.

Среди первых партнерских отношений BuzzBreak было сотрудничество с Google Admob, которая запускает видеорекламу в приложении. Однако сразу после начала работы стартап столкнулся с неожиданными проблемами. В первый же день к приложению подключились четыре тысячи пользователей, из-за чего пришлось провести техработы.

«Некоторые из них вообще не читают новости и смотрят только рекламу», — говорится в блоге BuzzBreak. Там же указано, что внезапный приток пользователей «запустил алгоритм Google», в результате чего работа Admob была приостановлена.

Проблема модели BuzzBreak в том, что боты составляют до 60% онлайн-трафика, и приложение вынуждено бороться с автоматическими кликами.

Лю признает: есть пользователи, которые пытаются «обыграть» систему вознаграждений BuzzBreak, что «всегда случается с сервисом, который предлагает плату». Он добавляет, что команда «все еще совершенствует антифрод-систему».

На данный момент используется ограничение на вывод денег, но лимит не раскрывается. Кроме того, в учетную запись можно войти только с одного устройства. BuzzBreak также отслеживает необычное поведение, подозрительные обновления и клики и запрещает пользователям «злоупотреблять» системой вознаграждений.

Но даже с учетом этих мер бороться с мошенниками трудно, когда в компании всего 10 сотрудников. Как показывает опыт e-commerce и сервисов совместных поездок, когда речь заходит о денежных стимулах, пользователи пытаются сделать все, чтобы обмануть систему. Отделить реальную активность от фиктивной может быть непросто.

Способ увеличить базу пользователей, а не сохранить ее

Хотя многие пользователи хвалят BuzzBreak, особенно то, что он помогает быстро заработать, некоторые его критикуют.

«Стоит ли это вашего времени? Технически — нет. Вы просто потратите много времени, чтобы разобраться, и очень мало получите взамен», — говорит филиппинский блогер. Но он признает, что приложение «имеет право на жизнь».

Автор другого отзыва из Филиппин отмечает, что потенциал приложения теряется из-за «очень низкого потенциала обналичивания». По ее словам, «чтобы заработать больше баллов, нужно очень много рефералов».

Комментируя отрицательные отзывы, Лю говорит, что «у разных людей могут быть разные стандарты» и это вопрос «создания правильных ожиданий». Однако он подчеркивает: у BuzzBreak около миллиона подписчиков на Facebook, что доказывает популярность приложения.

По словам Чжана из фонда Prometheus, модель pay-to-read, как у BuzzBreak и Qutoutiao, не будет работать для крупных интернет-компаний. Он говорит: «Это способ увеличить базу пользователей, а не способ сохранить их».

Хотя BuzzBreak уже добился успеха, он может побороться за внимание инвесторов в будущем, считает Чжан. «Интернет-экономика требует, чтобы стартапы продолжали рассказывать захватывающие истории ради привлечения инвесторов, — говорит он. — В конце концов, качественный контент — это качественный контент. А он стоит дорого».

Лю соглашается, что хороший контент «это дорого», но считает, что у BuzzBreak простая модель: «Мы не фокусируемся на производстве контента. Мы фокусируемся на распространении контента».

Кроме выхода в Южную Америку в планах BuzzBreak «продолжить расширяться» в Азии, поскольку он хочет «стимулировать всех людей [в регионе] с низким доходом читать больше».

Чжан уверен: чтобы сохранить рост в долгосрочной перспективе, BuzzBreak понадобится и дальше привлекать инвестиции.

Неизбежно будет появляться больше конкурентов. Cashzine, еще одно платное приложение для чтения, развивается на тех же рынках, что и BuzzBreak. ByteDance также может увеличить вложения в TopBuzz. Из-за этого BuzzBreak придется тратить больше только для того, чтобы удержать пользователей.

Лю говорит, что BuzzBreak начнет себя рекламировать, хотя до сих пор на продвижение не потратили ни доллара. Команда также ищет местных партнеров в медиа- и индустрии платежей, чтобы ускорить рост.

Устойчивость — это еще одна проблема.

В исследовании Reuters о Qutoutiao приводятся слова Вэя Ухуэя, академика и управляющего партнера технологического венчурного фонда SkyChee Ventures: «Если снизить выплаты, пользователи потеряют интерес. Но если поднять их, то стоимость будет слишком высока». Если правильно выстроить стимулы, со временем это поможет сохранить темпы прироста пользователей.

BuzzBreak только что завершил инвестиционный раунд, так что сейчас ему не нужно финансирование. Лю говорит, что стартап не откажется от инвестиций, особенно если вместе с ними он получит доступ к местной экспертизе.

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Фото: BuzzBreak