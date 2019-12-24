«Яндекс. Новости» хочет блокировать СМИ, нарушающие журналистскую этику

Агрегатор «Яндекс. Новости» хочет блокировать новостные сайты, которые нарушают профессиональную журналистскую этику. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу агрегатора.

В пресс-службе сервиса отметили, что очень заметный процент изданий создают тексты, нарушающие журналистскую этику, содержащие оскорбления, агрессию и оценочные суждения, одобрение насилия.



Поэтому «Яндекс. Новости» собираются создать систему индивидуальной работы с новостными сайтами.

«Мы уже научились автоматически классифицировать контент, содержащий оценочные суждения. Следующим шагом станет предупреждение партнеров, доля оценочного контента у которых будет слишком велика. В случае, если в рамках взаимодействия партнер не исправляется, мы будем вынуждены отключать его до исправления ситуации», — добавили в пресс-службе.

Сначала система будет работать в тестовом режиме, указали в «Яндекс. Новостях».

Согласно кодексу журналистской этики от 1994 года, СМИ должны воздерживаться от оправдания ненависти, насилия, дискриминации, уважать честь и достоинство людей, которые становятся объектами их профессионального внимания.