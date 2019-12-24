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«Яндекс. Новости» хочет блокировать СМИ, нарушающие журналистскую этику

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Агрегатор «Яндекс. Новости» хочет блокировать новостные сайты, которые нарушают профессиональную журналистскую этику. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу агрегатора.

«Яндекс. Новости» хочет блокировать СМИ, нарушающие журналистскую этику

В пресс-службе сервиса отметили, что очень заметный процент изданий создают тексты, нарушающие журналистскую этику, содержащие оскорбления, агрессию и оценочные суждения, одобрение насилия.

Поэтому «Яндекс. Новости» собираются создать систему индивидуальной работы с новостными сайтами.

«Мы уже научились автоматически классифицировать контент, содержащий оценочные суждения. Следующим шагом станет предупреждение партнеров, доля оценочного контента у которых будет слишком велика. В случае, если в рамках взаимодействия партнер не исправляется, мы будем вынуждены отключать его до исправления ситуации», — добавили в пресс-службе.

Сначала система будет работать в тестовом режиме, указали в «Яндекс. Новостях».

Согласно кодексу журналистской этики от 1994 года, СМИ должны воздерживаться от оправдания ненависти, насилия, дискриминации, уважать честь и достоинство людей, которые становятся объектами их профессионального внимания.

Фото: A. Aleksandravicius / Shutterstock

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