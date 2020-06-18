Как COVID-19 изменил медиаиндустрию Азии
COVID-19 нанес ущерб многим отраслям, в том числе туризму и авиаперевозкам, но также стал благом для электронной коммерции и служб доставки еды.
Однако последствия пандемии для региональных игроков медиа- и контент-индустрий не столь однозначны. Ясно лишь то, что она изменила модели потребления медиа и контента — возможно, безвозвратно.
Бурное развитие новостных, образовательных и игровых ресурсов
В марте Nielsen опубликовало исследование о влиянии COVID-19 на СМИ Северной Азии, согласно которому, количество просмотров телепередач и показатель вовлеченности в феврале 2020 года выросли на 57% по сравнению с тем же периодом 2019 года – вполне ожидаемо в условиях локдауна.
Увеличилось и потребление телевизионных и онлайн-новостей, поскольку люди следили за развитием ситуации с коронавирусом, искали рецепты еды, онлайн-магазины и советы о том, как пережить карантин. Естественно, использование социальных сетей также резко возросло, поскольку офлайн-магазины и поставщики услуг стали использовать их для взаимодействия с покупателями.
Исследование Comscore, в котором были опрошены страны Юго-Восточной Азии, в том числе Малайзия, Вьетнам и Сингапур, соответствует результатам Nielsen в Северной Азии: в феврале новостные сайты в регионе зафиксировали рост трафика на целых 36% по сравнению с предыдущим месяцем.
Анализируя полученные данные, Nielsen отмечает, что прирост аудитории детских программ и образовательных шоу составлял до 50%, что неудивительно, поскольку многие школы и университеты проводили виртуальные занятия, а родители искали способы развлечь детей дома.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе потребление видео- и игрового контента резко выросло во всех возрастных группах. Закрытие школ дало стимул лидирующим медиа- и стриминговым сервисам, таким как гонконгский Viu и китайский iQiyi. Их конкуренты также стараются воспользоваться ситуацией: малайзийский Iflix предлагал бесплатную подписку на несколько месяцев, чтобы привлечь новых пользователей, а Disney — бесплатный доступ к стриминговому приложению Hotstar для многочисленных рабочих-мигрантов Сингапура.
С другой стороны, такие компании, как Netflix и YouTube, манипулируют цифрами, снижая качество своих видео, чтобы люди в районах с низкой пропускной способностью все же могли получить доступ к контенту.
По данным опроса, проведенного Media Partners Asia, мобильный стриминг в Юго-Восточной Азии вырос на целых 60%, с 36,4 млрд минут в неделю в середине января до 58 млрд минут к 11 апреля.
Ущерб для печатных СМИ и рекламы
Но не все игроки медиа- и контент-индустрий получили выгоду от перехода в онлайн. Традиционные печатные СМИ терпят серьезные убытки. Газеты на Филиппинах, в Индии, Вьетнаме и Австралии временно приостановили деятельность, а Blu Inc, крупная издательская группа в Малайзии, в марте прекратила существование.
Медиа, у которых не было стратегии для онлайна, дорого поплатились: COVID-19 препятствует работе традиционных каналов сбыта, а из-за страха передачи вируса читатели предпочитают новостные сайты. Ожидается, что социальное дистанцирование станет новой нормой даже после окончания пандемии, и СМИ, сообщившие о приостановке деятельности, вряд ли ее возобновят.
Учитывая расширение аудитории, можно было ожидать, что доходы от цифровой рекламы вырастут, но исследование Deloitte показывает, что маркетологи не торопятся наращивать расходы на рекламу и оценивают, сохранятся ли текущие тенденции потребления.
Например, китайский производитель цифрового контента Xinchao Media уволил более 10% из 4500 сотрудников, а малайзийский Iflix — 50 человек. Онлайн-платформы также прогнозируют снижение доходов от рекламы, поскольку потребители воздерживаются от расходов сверх необходимых.
Новая норма для создания медиа и контента
В том же исследовании Deloitte отмечается, что рекламодатели начинают разрабатывать контент, соответствующий текущей ситуации. Например, стриминговый музыкальный сервис Spotify, набравший 130 млн подписчиков во время пандемии COVID-19, в середине апреля запустил в Азии пилотную платформу самообслуживания Ad Studio.
Ad Studio позволяет брендам из Филиппин, Сингапура, Малайзии и Тайваня создавать аудиорекламу и управлять ей. Кроме того, маркетологи могут загрузить скрипт, из которого Spotify создаст звуковую рекламу в течение 48 часов. Запуск произошел в идеальное время: креативные команды не могут встретиться для работы в офисе, маркетинговые бюджеты сокращаются, а потребность в автоматизации и продуктах самообслуживания растет.
Более высокая потребность в новостях также привела к тому, что все больше пользователей посещают такие социальные сети, как Instagram, YouTube и TikTok. Эти платформы поддерживают целые медиаэкосистемы, состоящие из новостных сетей, независимых создателей контента и корпоративных игроков. Обилие данных привело к разработке адаптивных алгоритмов, которые могут создавать индивидуальные подборки контента для читателей.
Ожидается, что режим дистанционной работы и самоизоляции продлится не менее года, и бренды смогут эффективно использовать возможности онлайн-платформ. Такие приложения, как Douyin (принадлежит китайской компании ByteDance), понимают это и извлекают из этого выгоду, предоставляя пользователям возможность найти и купить одежду и другие товары, которые они заметили в видео.
В будущем венчурным инвесторам и бизнес-ангелам понадобится инвестировать в медиа- и контент-игроков, которые могут помочь в преодолении действующих ограничений. Например, в рекламные агентства, работающие с производителями мобильного и онлайн-контента, которые не зависят исключительно от рекламы, но еще и действуют как маркетплейсы.
Одно из таких партнерств заключено между китайским разработчиком мобильных приложений Imaginato и Astro GoShop, ecommerce-платформой малайзийской медиа- и развлекательной группы Astro. Задача этого сотрудничества — помочь малазийскому офлайн-бизнесу выйти на онлайн-рынок и установить контакт с клиентами в интернете.
Если инвесторы поддержат бизнес-модели, которые производят стоящий контент — будь то новые стартапы или устаревшие СМИ, пытающиеся обновить свои продуктовые предложения, – индустрия медиа и контента будет готова расти, как только маркетологи и рекламодатели снова начнут тратить деньги.
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