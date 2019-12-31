5 вопросов, которые нужно себе задать перед сменой работы в новом году

Результаты недавнего исследования Fiverr и YouGov показали, что в 2020 году примерно шесть из десяти американцев хотели бы что-то изменить в карьере. Независимо от того, совершаете ли вы прыжок в мир фриланса, запускаете бизнес или корректируете направление текущей работы, задайте себе следующие вопросы.

Чем вы увлечены и что для вас важно?

Наши симпатии и антипатии со временем сильно меняются: это касается и еды, и музыки, и окружения. Вот почему перед внесением изменений всегда полезно подумать о том, что вам близко в жизни и карьере. Подумайте, чем вы любите заниматься вне работы. Подумайте и о том, что вам нравится в вашей профессиональной деятельности, и о том, как это можно перенести в другое место. Много ли вы путешествуете, позволяет ли ваша компания работать удаленно, можете ли вы заниматься интересными проектами?

Даже если вы не хотите оставаться в своей компании или продолжать выполнять те же задачи, и на этой работе могут быть аспекты, которые вам нравятся и которые вы хотите сохранить. Также важно иметь ясную и значимую цель, которую вы считаете эмоционально привлекательной. Что вам на самом деле нужно от работы? Влияние на мир? Финансовая независимость? С этим вопросом стоит разобраться в первую очередь.

Вы общались с людьми, которые могли бы помочь?

Определившись с желаниями и подумав о том, что вам на самом деле нужно от работы, начните устанавливать связи. И для этого не всегда нужно посещать митапы и дорогие конференции. Например, вы решили переключиться на фотографию. В таком случае нетворкингом можно заняться в Instagram, расспросив профессионалов о начале их пути. Хотите построить карьеру в маркетинге? Свяжитесь с кем-то из компании, которая вам нравится, через LinkedIn или по электронной почте. Многие люди оценят усилия, которые вы приложили для установки контакта с ними, и с радостью поделятся советами.

Какие мини-цели вы можете себе поставить?

Продолжим рассматривать пример с фотографией. Вероятно, пока вы не можете бросить работу и начать путешествовать ради ценных кадров. Но если вы этого хотите, постарайтесь больше ездить и фотографировать по выходным. Какой бы ни была ваша конечная цель, будь то изменить компанию, повысить корпоративную гибкость или чаще работать удаленно, вознаграждайте себя каждый раз после смелого разговора с начальником или отправки резюме. Для девушек будет актуален пример с браслетом Pandora: за достижение каждой мини-цели можно покупать новой элемент для него. На заполнение могут понадобиться годы, но как только это произойдет, сложно будет представить более приятное чувство.

Вы пытаетесь или делаете?

«Делай. Или не делай. Но не пытайся». Эти слова были сказаны не Сократом или Аристотелем, а Йодой (или Джорджем Лукасом). Эта фраза означает, что вы можете как угодно подготавливать себя к изменениям, но они не произойдут, пока вы не сделаете первый шаг. И это всегда самая сложная часть. Садитесь ли вы диету или приступаете к написанию книги, труднее всего дается первый день или первая страница. Вы уже решились на перемены, и вам не нужно пытаться, вам нужно просто делать.

Почему вы начали этот путь?

Часто желание поменять работу приходит вместе с новыми событиями в жизни, например, появлением ребенка и необходимостью улучшить финансовое положение семьи. Вспомнив, почему вы выбрали свою текущую деятельность, вы можете оживить увлеченность ею и избавиться от ощущения подавленности.

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