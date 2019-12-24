Почему вам стоит искать работу перед праздниками

В преддверии зимних праздников не стоит прекращать поиски работы. В конце концов, один из лучших подарков на Новый год, который вы можете себе сделать — это найти хорошую работу.

«Поиск работы перед праздниками может быть очень удачным, если у вас есть свободное время и вы готовы приложить усилия, — считает Тим Толан, генеральный директор и управляющий партнер компании The Tolan Group, которая занимается подбором руководителей. — А еще некоторые работодатели стремятся закрыть вакансии до 1 января».

Если вы планируете продвигаться по карьерной лестнице, то зима — идеальное для этого время, считает Роберт Боег, глава отдела кадров в стартапе ROOM.

«Весной — незадолго до периода выпускных — большинство рекрутеров ищет стажеров или сотрудников на начальные позиции, — сказал он. — Зима же лучшее время для поиска вакансий, требующий большего опыта».

Вот несколько советов, которые помогут вам искать работу перед праздниками.

Посещайте мероприятия и заводите знакомства

Перед праздниками у вас появляется отличная возможность наладить связи. Вспомните все мероприятия, которые вы посетите в ближайшее время — встречи с родственниками, друзьями или коллегами. Отметьте их в календаре и обязательно их посетите. Разумеется, из всех мероприятий следует выбирать только те, что будут полезны для вашей карьеры и личной жизни.

Будьте готовы там рассказать, какую работу вы ищете, и узнайте, не нужны ли кому-нибудь сотрудники. Не стесняйтесь просить помощи, но всегда четко излагайте ваши пожелания. Будьте конкретны. Если вы знаете, что на мероприятии будет важный человек, изучите его профиль на LinkedIn и связи, которыми он обладает.

Ищите конкретную работу, а не абстрактную

Период праздников — отличная возможность улучшить свою стратегию поиска работы. Не стоит подавать резюме во все компании с открытыми вакансиями. Лучше изучите фирмы, которые вам интересны, подпишитесь на их рассылку вакансий, познакомьтесь с их культурой и посмотрите, насколько она вам подходит. Большинство компаний не нанимает новых людей во время праздников, но наверняка в новом году они опубликуют свежие вакансии.

Январь — самое активное время найма, так что к нему надо быть готовым. Причем подготовка — это не только изучение и дорабатывание своего резюме, но и поиск компаний, которым вы, вероятно, подойдете лучше других.

Составьте список из 10-15 компаний. Покажите его людям, с которыми вы будете встречаться на праздниках. Многие могут вспомнить какого-нибудь знакомого из этих фирм, увидев название.

Напомните о себе

Если вы уже ищете работу, напишите рекрутерам, с которыми вы уже общались. Во время праздников многие люди перестают писать по рабочим вопросам и количество писем в почтовых ящиках уменьшается. Так что, возможно, ваше письмо заметят. Но не забывайте писать только по делу, чтобы не тратить время рекрутера впустую.

Попросите подарки, которые помогут вашей карьере

Чтобы не получить на Новый год очередной бесполезный свитер или галстук, попросите знакомых подарить вам что-нибудь полезное. Например, подписку на журналы о финансах, оплату членства в профессиональных организациях. Это должно быть что-то, что поможет вам развиваться в профессиональном плане.

Наберитесь терпения

Поиск работы перед праздниками может быть эффективным, но не стоит надеяться, что рекрутеры легко примут важное решение до конца года. Наберитесь терпения и продолжайте укреплять связи. И, возможно, подарок в виде новой работы вы получите в начале следующего года.

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