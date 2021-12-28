Как сменить профессию в 2022 году

Вот несколько советов для тех, кто готов совершить этот шаг и сменить профессию в 2022 году.

Смена профессии — серьезное и непростое решение, особенно если вам не хватает опыта в новой сфере. Однако, если вы зашли в тупик на текущем месте и уже чувствуете признаки выгорания , то, вероятно, лучше начать действовать. Сейчас с этим сталкиваются многие: только в США в сентябре 2021 года 4,4 млн сотрудников уволились со своей работы.

Смиритесь с риском

Если вы собираетесь перейти в совершенно новую сферу, необходимо реалистично оценивать риски. Задайте себе следующие вопросы.

На какой уровень риска вы готовы пойти?

Как вы реагируете на неизвестные обстоятельства, которые могут сработать (или нет) в вашу пользу?

Держитесь ли вы за текущую работу просто потому, что боитесь нестабильности?

Обратитесь к людям из этой сферы

Установите контакт с людьми из индустрии, в которой вы хотите работать, — это повысит вероятность того, что вы получите заветную должность. Если вам не нравится этот подход, подумайте о нем как об обмене ресурсами.

Один из авторов Fast Company Дина Смит советует: «Рассматривайте нетворкинг как возможность отдавать, а не только получать. У вас обязательно найдется то, что вы можете передать другим, и, вероятно, вы можете предложить гораздо больше, чем вам кажется».

Нетворкинг может стать еще одним полезным навыком, который поможет вам реализовать свою мечту. Помните, что следующий человек, с которым вы начнете разговор, может стать тем, кто вам в этом поможет.

Преодолейте карьерный застой

Согласно опросу, проведенному в августе 2021 года, работники сохраняют должность, которая не приносит им удовлетворения, из-за низкой самооценки и/или трудностей с тем, чтобы выбраться из карьерного застоя.

Постарайтесь отогнать такие мысли, как «я им не подхожу» и «они не наймут такого, как я». Один из способов — спросить себя, какого прогресса вы сможете достичь на текущей должности. Не позволяйте неуверенности мешать вам попробовать что-то новое. Если вы хотите другую работу с лучшими условиями и большей гибкостью, то сформируйте план и действуйте.

Покажите, что обладаете необходимыми навыками

Возможно, вам не хватает некоторых навыков, чтобы начать со среднего уровня в новой отрасли. Однако это не значит, что вам нечего предложить — у вас уже есть опыт, и вы можете применить его на новом месте.

Согласно недавнему отчету LinkedIn Learning, ведущий навык в 2021 году — «устойчивость». За ним следуют «общение в распределенной команде» и «эмоциональный интеллект». Покажите менеджеру по найму, чтобы обладаете этими навыками. Так вы станете ценным специалистом, независимо от индустрии.

Тем не менее не стоит игнорировать признаки того, что вы недостаточно квалифицированы для той или иной работы. Поработайте над своей адаптируемостью: перечислите все препятствия на пути к новой должности и подумайте, как вы можете их преодолеть.

Один из авторов Fast Company Томас Чамурро-Премузич отмечает, что важно продемонстрировать «любопытство, уверенность и стремление к улучшению».

Оцените свою финансовую готовность

Чтобы сделать такой серьезный шаг, как сменить профессию, необходима не только смелость, но и стабильное финансовое положение. «Если у вас достаточно сбережений, вы сможете уволиться, еще не устроившись на новую работу», — рассказывает Вики Салеми, эксперт по карьерному развитию Monster. Другой вариант — задержаться на текущем месте и в свободное время искать новое.

Салеми также рекомендует учитывать прочие расходы, которые могут возникнуть после увольнения. Например, медицинские услуги и обучение. Подумайте, на какой финансовый риск вы готовы пойти, и не забывайте учитывать тех, кто рассчитывает на вашу поддержку.

Источник.