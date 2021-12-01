Выгорание в праздничный сезон: 3 способа сохранить продуктивность на работе и избежать стресса

Новое исследование компании Eagle Hill Consulting показывает, что более половины американских работников испытывают выгорание, причем наиболее высокий уровень стресса наблюдается у женщин и молодежи. Как провести праздничный сезон без ущерба для психического здоровья — рассказываем в материале.

Конец года обычно дает возможность ненадолго отвлечься от работы, будь то выходной день или долгожданный отпуск. Однако недели, предшествующие праздникам, часто могут усугублять выгорание , поскольку, помимо прочих обязанностей, приходится жонглировать дедлайнами, годовыми отчетами, поездками и праздничными вечеринками.

По данным опроса YouGov America, большинство людей считают, что в это время года уровень их стресса скорее растет, чем падает. Из 2434 респондентов 52% признались, что праздничный сезон вызывает у них стресс.

«Если вам тяжело установить границы между работой и личной жизнью, или вы любите угождать людям, то это самое кошмарное время года, когда вас одолевает чувство вины, — рассказала чикагский коуч по управлению выгоранием Эмили Баллестерос. — [К концу года] возрастает количество обязанностей, а чувство вины, связанное с посещением праздничных мероприятий, обостряется».

По словам Баллестерос, еще один фактор, который приводит к эмоциональному истощению, — непредсказуемость праздников. «Люди выбиваются из привычного ритма, потому что нужно навестить родственников или обязательно встретиться с кем-то, из-за чего остается меньше времени на восстановление сил, — объяснила она. — Легко впасть в подавленное состояние».

Однако со стрессом в конце года можно справиться с помощью правильного мышления и инструментов. Ниже Баллестерос и два эксперта по вопросам карьеры делятся проверенными советами о том, как избежать выгорания во время работы в праздничный сезон.

Помните: есть вещи, которыми не стоит пренебрегать

Баллестерос рассказывает: чтобы выдержать суматошный рабочий график, ей необходимы три вещи: спокойное время утром с чашкой кофе, минимум час за чтением и физические упражнения.

По ее словам, в преддверии праздничного сезона очень важны такие «привычки или занятия, которые помогают оставаться в здравом уме». Обязательно стоит найти время или альтернативу этим занятиям — даже если вы путешествуете или работаете из другого места.

«В это время года часто не хватает контроля, и зачастую можно почувствовать себя заложником своего же графика — но такое мышление не поможет вам бороться с выгоранием, — говорит Баллестерос. — Устанавливайте границы и контролируйте свое состояние: это поможет действовать осознанно, а не идти на поводу у эмоций».

Если вы работаете дома и вам все еще трудно оторваться от компьютера, Натан Пейрсон, директор по персоналу компании Paycor, занимающейся разработкой ПО для HR-служб, советует провести короткую встречу с руководителем.

Shutterstock Фото в тексте: Evgeny Atamanenko /

«Объясните ему, что этот разговор необходим вам, чтобы быть полезнее для команды и сохранять вовлеченность, это действительно поможет и вам, и руководителю, — говорит он. — Вы можете сказать: “Мне нужно полчаса утром или днем, чтобы отключиться, это поможет мне в работе”».

Сообщайте о своих планах четко и часто

Одна из самых больших проблем в сезон отпусков — отследить графики отпусков каждого сотрудника. По словам Лорен МакГудвин, CEO и основателя компании Career Contessa, это может привести к тому, что соблюдение годовых дедлайнов и коммуникация могут стать неприятными, а иногда даже невыносимыми.

«Может воцариться хаос. Например, вы можете ждать ответа или помощи от нескольких коллег, которые в разное время находятся вне офиса, поэтому ваш список дел будто все время только разрастается», — сказала она.

МакГудвин советует изменить свою подпись к электронной почте, указав в ней даты, когда вас не будет в офисе, чтобы люди знали, когда вы будете недоступны. Затем уточните у своего руководителя и коллег, в какие дни они планируют взять отпуска, и напомните им, когда будете отсутствовать.

«Всем хочется иметь возможность по-настоящему наслаждаться отпуском, не получая десятки писем на электронную почту... в противном случае он может лишь вызвать сильное беспокойство», — отмечает МакГудвин.

Четко обозначьте цели, которых надо достичь до конца года и проинформируйте об этом руководителя — это еще одна разумная тактика, которая поможет поддержать организованность. МакГудвин рекомендует не спешить, сосредоточившись сначала на самых срочных и приоритетных проектах, а затем посоветоваться с командой, не могут ли какие-либо задачи подождать до окончания праздников.

Добавьте в распорядок дня ритуал по уходу за собой

Праздничное выгорание может незаметно подкрасться даже если вам удалось установить жесткие границы между работой и личной жизнью и обсудить график с руководителем.

«После долгого рабочего дня на вас смотрит не только белье из стиральной машины, но и коробка с новогодними украшениями и список праздничных покупок, — говорит МакГудвин. — В это время года есть риск почувствовать себя очень измотанным».

Если найти ежедневный ритуал, который поможет вам снять стресс, выгорания можно избежать. Например, МакГудвин каждый вечер составляет список дел и целей на следующий день. «Это помогает мне почувствовать, что я немного больше контролирую свое расписание, и дает спокойствие и удовлетворение от ощущения, что я делаю успехи в работе, вычеркивая пункты из списка», — объяснила она.

Пейрсон советует включить в свой распорядок дня физическую активность. Быстрая прогулка или онлайн-фитнес помогут разрядиться. Выделив в своем расписании даже 15 минут на физические упражнения, можно очистить голову и «настроиться на позитивный лад».

Вне зависимости от выбранного способа, просто убедитесь, что забота о себе — приоритет, а не второстепенная задача.

«В напряженные сезоны легко отодвинуть себя на второй план, — говорит Баллестерос. — Но потом, в январе и феврале, вы чувствуете полное опустошение».

Источник.