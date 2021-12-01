Выгорание в праздничный сезон: 3 способа сохранить продуктивность на работе и избежать стресса

Конец года обычно дает возможность ненадолго отвлечься от работы, будь то выходной день или долгожданный отпуск. Однако недели, предшествующие праздникам, часто могут усугублять выгорание, поскольку, помимо прочих обязанностей, приходится жонглировать дедлайнами, годовыми отчетами, поездками и праздничными вечеринками.
Новое исследование компании Eagle Hill Consulting показывает, что более половины американских работников испытывают выгорание, причем наиболее высокий уровень стресса наблюдается у женщин и молодежи. Как провести праздничный сезон без ущерба для психического здоровья — рассказываем в материале.
По данным опроса YouGov America, большинство людей считают, что в это время года уровень их стресса скорее растет, чем падает. Из 2434 респондентов 52% признались, что праздничный сезон вызывает у них стресс.
«Если вам тяжело установить границы между работой и личной жизнью, или вы любите угождать людям, то это самое кошмарное время года, когда вас одолевает чувство вины, — рассказала чикагский коуч по управлению выгоранием Эмили Баллестерос. — [К концу года] возрастает количество обязанностей, а чувство вины, связанное с посещением праздничных мероприятий, обостряется».
По словам Баллестерос, еще один фактор, который приводит к эмоциональному истощению, — непредсказуемость праздников. «Люди выбиваются из привычного ритма, потому что нужно навестить родственников или обязательно встретиться с кем-то, из-за чего остается меньше времени на восстановление сил, — объяснила она. — Легко впасть в подавленное состояние».
Однако со стрессом в конце года можно справиться с помощью правильного мышления и инструментов. Ниже Баллестерос и два эксперта по вопросам карьеры делятся проверенными советами о том, как избежать выгорания во время работы в праздничный сезон.
Помните: есть вещи, которыми не стоит пренебрегать
Баллестерос рассказывает: чтобы выдержать суматошный рабочий график, ей необходимы три вещи: спокойное время утром с чашкой кофе, минимум час за чтением и физические упражнения.
По ее словам, в преддверии праздничного сезона очень важны такие «привычки или занятия, которые помогают оставаться в здравом уме». Обязательно стоит найти время или альтернативу этим занятиям — даже если вы путешествуете или работаете из другого места.
«В это время года часто не хватает контроля, и зачастую можно почувствовать себя заложником своего же графика — но такое мышление не поможет вам бороться с выгоранием, — говорит Баллестерос. — Устанавливайте границы и контролируйте свое состояние: это поможет действовать осознанно, а не идти на поводу у эмоций».
Если вы работаете дома и вам все еще трудно оторваться от компьютера, Натан Пейрсон, директор по персоналу компании Paycor, занимающейся разработкой ПО для HR-служб, советует провести короткую встречу с руководителем.
«Объясните ему, что этот разговор необходим вам, чтобы быть полезнее для команды и сохранять вовлеченность, это действительно поможет и вам, и руководителю, — говорит он. — Вы можете сказать: “Мне нужно полчаса утром или днем, чтобы отключиться, это поможет мне в работе”».
Сообщайте о своих планах четко и часто
Одна из самых больших проблем в сезон отпусков — отследить графики отпусков каждого сотрудника. По словам Лорен МакГудвин, CEO и основателя компании Career Contessa, это может привести к тому, что соблюдение годовых дедлайнов и коммуникация могут стать неприятными, а иногда даже невыносимыми.
«Может воцариться хаос. Например, вы можете ждать ответа или помощи от нескольких коллег, которые в разное время находятся вне офиса, поэтому ваш список дел будто все время только разрастается», — сказала она.
МакГудвин советует изменить свою подпись к электронной почте, указав в ней даты, когда вас не будет в офисе, чтобы люди знали, когда вы будете недоступны. Затем уточните у своего руководителя и коллег, в какие дни они планируют взять отпуска, и напомните им, когда будете отсутствовать.
«Всем хочется иметь возможность по-настоящему наслаждаться отпуском, не получая десятки писем на электронную почту... в противном случае он может лишь вызвать сильное беспокойство», — отмечает МакГудвин.
Четко обозначьте цели, которых надо достичь до конца года и проинформируйте об этом руководителя — это еще одна разумная тактика, которая поможет поддержать организованность. МакГудвин рекомендует не спешить, сосредоточившись сначала на самых срочных и приоритетных проектах, а затем посоветоваться с командой, не могут ли какие-либо задачи подождать до окончания праздников.
Добавьте в распорядок дня ритуал по уходу за собой
Праздничное выгорание может незаметно подкрасться даже если вам удалось установить жесткие границы между работой и личной жизнью и обсудить график с руководителем.
«После долгого рабочего дня на вас смотрит не только белье из стиральной машины, но и коробка с новогодними украшениями и список праздничных покупок, — говорит МакГудвин. — В это время года есть риск почувствовать себя очень измотанным».
Если найти ежедневный ритуал, который поможет вам снять стресс, выгорания можно избежать. Например, МакГудвин каждый вечер составляет список дел и целей на следующий день. «Это помогает мне почувствовать, что я немного больше контролирую свое расписание, и дает спокойствие и удовлетворение от ощущения, что я делаю успехи в работе, вычеркивая пункты из списка», — объяснила она.
Пейрсон советует включить в свой распорядок дня физическую активность. Быстрая прогулка или онлайн-фитнес помогут разрядиться. Выделив в своем расписании даже 15 минут на физические упражнения, можно очистить голову и «настроиться на позитивный лад».
Вне зависимости от выбранного способа, просто убедитесь, что забота о себе — приоритет, а не второстепенная задача.
«В напряженные сезоны легко отодвинуть себя на второй план, — говорит Баллестерос. — Но потом, в январе и феврале, вы чувствуете полное опустошение».
Фото на обложке: Ilona Titova /
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