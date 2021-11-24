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Из личного опыта: как распознать выгорание и выйти из этого состояния

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Глеб Рыжков
Глеб Рыжков

CEO Swipe AG

Алина Алещенко

В 2019 году ВОЗ официально включила синдром эмоционального выгорания в МКБ-11. Игнорировать его признаки, думая, что это временные трудности, и ничего не делать — бессмысленно и даже опасно.

Однако по-прежнему многим сложно воспринимать эту проблему всерьез. Глеб Рыжков, CEO Swipe AG, на основе личного опыта рассказывает о выгорании и о том, как ему удалось изменить ситуацию.

Из личного опыта: как распознать выгорание и выйти из этого состояния

Кто я?

Мне двадцать шесть, и по меркам большинства я — успешный человек. Работаю с семнадцати лет, основал две компании: бренд одежды U STORY и агентство Swipe AG, регулярно выполняю масштабные проекты, а портфолио ломится от нестандартных кейсов, созданных для известных корпораций и персон.

Однако все это не имеет значения, когда приходит эмоциональное и профессиональное выгорание.

 

Первые ошибки

К работе я приступил в семнадцать лет в Санкт-Петербурге. С самого начала активно продвигался в PR и маркетинге, хватался за любые проекты с разными прайсами. Стремился наработать имя, заполучить лучшие кейсы, работал 24/7 с полным отсутствием границ в общении «заказчик-исполнитель».

Постепенно стирались понятия «выходные» и «отдых». Сначала не хватало на это времени, а после забылось, для чего это вообще нужно.

Вместо того, чтобы остановиться и глубоко проработать это нездоровое отношение к собственному времени, я продолжил ловить драйв от многозадачности, открыл бренд одежды U STORY, а вслед за этим и swype agency. Так моя работа перешла в режим 25/8, знакомый каждому предпринимателю и бизнесмену.

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Когда у тебя есть свое дело, ты должен отдаваться ему до конца, так как теперь несешь ответственность не только за себя, но и каждого сотрудника.

Мои коммуникации в день зашкаливали, причем структура и дисциплина в этом полностью отсутствовали, и на тот момент это казалось единственно верным вариантом. Уже тогда нужно было устроить полную переоценку своей жизни, но вместо этого я переехал в Москву за новыми достижениями.

 

Какие признаки у выгорания?

В столице все стало складываться. От полного отсутствия клиентской базы я быстро перешел к состоянию «24 часа в сутках слишком мало для всех задач» и вышел на огромный проект с высоким бюджетом. Над ним трудился параллельно с выполнением других задач без остановки и передышки. Однако после пришла расплата за все. Я проснулся и понял: «Я закончился».

Истощение было на всех уровнях:

  • Физическое. Мое тело отказывалось работать как нужно, вплоть до того, что в двадцать три года я заработал язву.
  • Эмоциональное. У меня не было идей и желания что-то придумывать и создавать.
  • Повышение раздражительности по отношению к другим людям. Не хотелось ни с кем общаться, даже с близкими, контакты с которыми всегда были важным ресурсом для меня. Малейшее взаимодействие с людьми вызывало раздражительность и негатив.
  • Обесценивание себя. Перестал осознавать, что я хочу от этой жизни, для чего все гонки в работе, постоянное продвижение вперед и вверх. Мои собственные достижения потеряли всякий смысл.

 

Забота о себе

Когда пришло понимание, что вместе с успехом заработал профессиональное выгорание, понял: пора что-то менять. Приостановив рабочую гонку, обратил внимание на самого себя и обратился к опытному бизнес-коучу, который помог доставить недостающие пазлы и заново выстроить свою жизнь.

В первую очередь я наконец обратил внимание на свой организм. Пришло осознание: я и есть та машина, которая всех везет из пункта «А» в пункт «Б». И для себя самого, и для клиента важно, чтобы она была исправна и могла работать на полную мощность. 

Для этого нужно регулярно следить за здоровьем (физическим и психологическим), создавать для себя комфортные условия, наполнять жизнь увлечениями и заботой о себе.

 

Работа с окружением

Наконец пришло осознание, что коммуникация с клиентом — двусторонний процесс. Не только заказчик получает что-то от меня, но и я принимаю от них информацию и энергию.

Здесь пришлось провести сложную работу с окружением. Выявить, кто из огромного пула клиентов дает ответный заряд энергии, а кто лишь подпитывается ею. Сейчас это позволяет правильно выстраивать коммуникации в нересурные моменты. Если приближается такое состояние, важно оградить себя от контактов с теми, кто отнимает энергию.

Помимо этого, научился абстрагироваться от токсичных людей и поступков, которые они совершают. Больше не пропускаю негативные ситуации через себя, остаюсь в работе холодным и держу линию общения по фактам, а не через эмоцию.

 

Забота об оценке себя

Я — основная ценность в своей жизни. Если необходима пауза, ее нужно брать. Перестроить расписание так, чтобы разгрузить хотя бы половину дня только для себя.

В моем случае — это встречи с друзьями и общение на незначительные темы, чтение, йога, массаж, тренировки и, конечно же, отпуск, в котором я практически полностью отдыхаю, отвечая лишь на звонки одного человека по сигналу SOS.

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Даже простое залипание в ленте Instagram или «погрустить» в течение одной максимально слезной песни в плейлисте может быть заботой о себе, если это то, чего тебе сейчас хочется.

Помимо этого, я наконец стал хвалить или баловать себя, вознаграждая за любые достижения. Это может быть как материальное (приобретение чего-либо), так и духовное (новые впечатления от путешествий, образовательный курс и т. д.).

Таким образом мы еще раз напоминаем себе: я — классный специалист, и у меня есть большие достижения, которые действительно ценю. И это лишний раз доказывает, что я могу еще больше.

 

Как выйти из профессионального выгорания?

  1. Уделить внимание своему телу. Хорошо питаться, не только правильно, но вовремя и давая себе вкусную любимую пищу. Много спать, сделать check-up (раннюю диагностику заболеваний) своего организма. Ввести массаж, баню, spa-процедуры — можно все сразу или выбрать один из подходящих вам вариантов.
  2. Разобраться с окружением. Насколько это возможно, нужно устранить из жизни токсичных людей или свести общением с ними до минимума. Необходимо настроить коммуникации так, чтобы в них было больше приема энергии от людей, а не наоборот.
  3. Заботиться об оценке себя. Вознаграждать себя за любые победы и большие, и маленькие. Не требовать от себя слишком много в период восстановления. Вспомнить, каким был и каким стал.
  4. Ввести в жизнь новизну. Это может быть хобби (йога, танцы, спорт, занятие музыкой или живописью), а может быть простое изменение маршрута, которым ты добираешься до работы или смена постоянного напитка. Во время восстановления, даже продолжая работать, нужно отнестись к рабочим обязанностям умеренно: выполнять самое необходимое без активной погруженности во все.
  5. Провести ревизию себя, своих ценностей и целей. Это необходимо делать, когда все предыдущие четыре пункта выполнены. Перезагрузка собственной личности позволит получить новое вдохновение в жизни и работе.
Фото на обложке: Shutterstock / GELEFIN

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