Эти сервисы помогают поставить цель — и оштрафуют пользователя, если он ее не выполнит

Специалисты по поведению находят этот метод эффективным. Однако насколько он подходит для рабочих условий? Разбираемся в материале.

В погоне за продуктивностью мы продолжаем искать методы, которые позволят соблюдать сроки и достигать целей. Один из них — самостоятельно установить себе наказание. Cпециальные инструменты, например Beeminder или stickK, позволяют поставить на цель деньги, которые в случае неудачи получит сам сервис или выбранная пользователем организация (например, та, которую он ни за что не хочет спонсировать).

Дэнни Ривз, CEO и сооснователь Beeminder, привык защищать свой продукт.

«Когда люди впервые слышат об этом, они приходят в ужас. Они воспринимают это как заработок на чужих неудачах», — рассказывает он.

На самом деле это довольно точное сравнение. Инструмент Beeminder позволяет заключить контракт на обязательства и рискнуть деньгами ради повышения производительности. Если достичь заявленной цели не удается, Beeminder получает деньги. Еще один похожий инструмент — StickK. Он позволяет назначить получателем частное лицо или благотворительную организацию, которые особенно дороги или неприятны клиенту. Сервис также забирает часть средств себе в качестве комиссии.

«Вы по сути, шантажируете себя. Это вряд ли идет на пользу с точки зрения беспокойства и психического здоровья», — считает Бреанна Роблес, технический работник, которая боролась с производительностью, когда была вынуждена работать из дома.

Тем не менее, подобные сервисы набирают популярность в интернете, и у них уже появилась лояльная аудитория. В случае Beeminder это преимущественно разработчики, которым дополнительная мотивация кажется эффективной.

Однако метод подходит не всем: он подталкивает ставить конкретные цели с численными показателями, которые могут привести к нездоровому поведению. Особенно много вопросов вызывает stickK: сервис предлагает услугу для предприятий, что не всегда этично.

История инструментов для обязательств

Beeminder берет начало из мотивирующих игр, в которые Ривз играл со своим партнером, пытаясь закончить свою диссертацию по алгоритмической теории игр. Иногда он даже ставил на кон собственные деньги.

Схемы личного стимулирования со временем преобразовались в сайт, который должен был помочь другу Ривза похудеть, а в 2011 году — в настоящий стартап. Проект зарабатывал на средствах от проваленных пользователями целей.

История происхождения stickK также связана с академическими кругами и дружескими ставками. Проект основан в 2007 году экономистами Йельского университета Дином Карланом и Иэном Айресом при помощи Джордана Голдберга, в то время студента Йельской школы менеджмента, а ныне председателя правления stickK. Учась в аспирантуре, Карлан и его друг заключили пари: каждый обязался похудеть на 30 фунтов (почти 14 кг) или заплатить другому $10 тысяч. В итоге оба смогли сбросить вес.

Успех этого пари, а также исследования Карлана и Айреса в области поведенческой экономики привели к концепции stickK. Они вложили около $75 тысяч собственных денег и с помощью Голдберга создали бета-версию сайта. На нем зарегистрировались тысячи людей, что стало одним из аргументов основателей для сбора средств в ходе раунда серии А.

Так Голдберг заинтересовался темой и посвятил себя изучению поведенческой экономики.

Beeminder остается относительно небольшим: у сервиса примерно 3 тысячи пользователей в месяц. По словам Ривза, это в основном «технари-ботаники», и это его устраивает: так сообщество остается сплоченным. Впечатляет даже сам факт продолжительности существования Beeminder. Чтобы оценить, сколько конкурентов он пережил, достаточно изучить список под заголовком «Кладбище» в блоге сервиса.

В свое время был особенно популярен Aherk, сайт, который размещал постыдные фотографии на Facebook, если пользователь не успел достичь цели в срок.

Однако у этих сервисов есть довольно очевидная проблема: систему можно просто обмануть, чтобы не платить. Поэтому Ривз призывает пользователей Beeminder интегрировать с ними фитнес-трекеры и носимые устройства. Он считает, что у них есть естественный стимул быть честными — достаточно однажды обмануть Beeminder, и он потеряет всю силу.

Недостатки сервисов

Одна из главных характеристик человечества в том, что большую часть времени мы терпим неудачу. Мы не сдаем задания вовремя, мы не ходим в спортзал, мы не планируем встречи с друзьями.

Неудачи и прокрастинация — пожалуй, самые предсказуемые аспекты человеческого поведения. Именно поэтому Beeminder и stickK могут существовать, и эксперты по поведению их поддерживают.

Смысл таких инструментов в том, чтобы сделать последствия неудачи или успеха более ощутимыми. Когда мы готовим сложный отчет, мы не сразу чувствуем вознаграждение. Оно ощущается позже, после отправки.

Последствия от недостатка спорта часто осознаются спустя десятилетия.

«Во всем, что вы делаете, всегда есть свои издержки и выгоды. Мы просто делаем затраты более ощутимыми», — говорит Голдберг.

Арт Маркман, профессор психологии Техасского университета в Остине, считает, что такие инструменты работают, но ограниченное время, особенно если цель — это то, что человеку не нравится делать. Заставлять людей жертвовать деньги ненавистной организации — это «дополнительный слой боли», но и это не панацея.

Вместо этого он предлагает сделать сам путь к цели более приятным. Поможет любое позитивное изменение: как внедрение нового инструмента, так и перемены в обстановке.

Маркман считает, что это делает отношения с производительностью более здоровыми. Наказание как мотивация лишает человека радости и удовлетворения от работы.

Инструменты вроде Beeminder и stickK не лишены и другой проблемы: потенциально они могут подкреплять нездоровое и навязчивое поведение. Достижения рассматриваются вне контекста: выполненная задача — это просто точка данных вне зависимости от приложенных усилий.

Эффективно ли это в рабочих условиях?

Одно дело — заключить контракт на обязательства в своей личной жизни и в случае неудачи отдать деньги другу. Но как применять этот метод в офисе?

Ривз считает, что в рабочих условиях он неуместен. Здесь он ссылается к закону Гудхарта, отмечая, что «любая метрика, которую вы пытаетесь оптимизировать, быстро становится бессмысленной, потому что люди начинают обходить ее».

При этом stickK постоянно продает свои услуги предприятиям и зарабатывает преимущественно на корпоративных подписках. Как правило, он фокусируется на вознаграждении, а не на последствиях, и не заставляет сотрудников тратить собственные деньги. Вместе с работодателями сервис формирует список оздоровительных кампаний и присваивает определенное количество баллов за каждую.

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Например, сотрудник может ездить на работу на велосипеде или заниматься сортировкой отходов, получать баллы и обменивать их на призы (например, билеты в парк аттракционов).

Но Голдберг объясняет, что, в зависимости от предпочтений компании, систему можно изменить, заменив «пряник» на «кнут». Допустим, цель — побудить сотрудников проходить ежегодное медицинское обследование. Метод «пряника» предполагает, что после осмотра они получают скидку в $500 на страховку стоимостью в $3 тысячи. Метод «кнута» подразумевает, что те, кто не прошел обследование, заплатят за страховку на $500 больше.

StickK также играет с иллюзией прогресса. Скажем, стоимость вознаграждения можно установить на уровне 300 баллов, а стартовый уровень для сотрудника — 0. Чтобы создать видимость прогресса, на старте сотрудникам дают 200 баллов, а вознаграждение оценивают в 500.

«Звучит немного зловеще, но, по сути, вы заставляете людей чувствовать, что они продвинулись дальше или отстали на пути к результату», — объсняет Голдберг.

Элизабет Тенисон, доцент кафедры питания в Университете Роуэн, провела исследование среди своих коллег-преподавателей и сотрудников с помощью stickK. Она записала их на курс с пятью различными направлениями (йога, сон, питание, позитивное мышление и физические упражнения) и разделила их на очную и дистанционную группы. Обе группы создали цели по каждому направлению и зарабатывали баллы через сайт stickK.

«Большинству это действительно понравилось. Они оценили награды и необходимость отмечать результаты. Это действительно изменило мышление некоторых людей», — говорит Тенисон.

Она считает, что stickK — забавный инструмент, который бы позволил работодателям позаботиться о благополучии сотрудников, что особенно важно в условиях стресса после пандемии. Но участие должно быть добровольным.

Социальный психолог Айелет Фишбах из Чикагского университета соглашается, что руководителям следует проявлять осторожность: разделять работу и личную жизнь, не вмешиваясь в последнюю.

Возможно, для кого-то риск потерять деньги или возможность получить поощрение от работодателя заставят кого-то наконец реализовать поставленные цели. Но кого-то это приведет в ужас. Как бы то ни было, это еще один повод задуматься о человеческой мотивации и как стать продуктивнее, но не несчастнее.

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