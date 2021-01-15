Шесть CEO рассказали о неожиданных уроках, которые они получили в 2020 году

Несмотря на серьезные изменения и потери, 2020 год преподал нам много уроков. И владельцы бизнеса не стали исключением. Шесть CEO рассказали о необычных выводах, которые они сделали в прошлом году. Некоторые из них пересмотрели взгляд на деятельность своей компании, а другие — заново расставили жизненные приоритеты.

Дэн Спрингер, CEO DocuSign

«Оказалось, что я гораздо больший экстраверт, чем предполагал. Мне было тяжело без ежедневных встреч с коллегами в офисе и личных знакомств с новыми сотрудниками. Я научился воссоздавать привычные взаимодействия в виртуальном пространстве, чтобы это компенсировать».

Джефф Маджионкальда, CEO Coursera

«Я узнал, насколько продуктивной может быть удаленная работа, и это полностью изменило Coursera. Мы никогда не вернемся к прежнему формату. До пандемии я считал, что личное взаимодействие играет решающую роль в создании инноваций и обеспечении гибкости. Удаленная работа минимизирует влияние внешнего вида и местонахождения членов команды.

Однако личное общение все еще имеет важное значение, и такие инструменты, как Zoom и Google Docs, позволяют встречаться лицом к лицу и совместно работать над документами. Многим сотрудникам также понравилась гибкость такого формата. Удаленная работа — долгоиграющая тенденция, и я с нетерпением жду возможность создать более сильную виртуальную команду Coursera после пандемии».

Джули Борнштейн, CEO The Yes

«Я осознала, что мы ходим на работу не только для того, чтобы работать. Так же как и не отправляем детей в школу только для того, чтобы они учились. И не обедаем в ресторанах только ради еды. Взаимодействие с другими членами общества важно для нашего здоровья, даже несмотря на то, что технологии достигли такого уровня, при котором нам не нужно куда-то идти».

Джоэл Флори, CEO VSCO

«Этот год стал настоящим испытанием терпения и стойкости. И хотя я верю, что из каждого затруднения можно извлечь урок, этот год определенно войдет в историю. Некоторые недели казались длинным днем, где один звонок в Zoom сменял другой. Мне нравится устраивать дружеские и деловые встречи в ресторанах, а отсутствие возможности это сделать стало неприятным потрясением. Но все же мы справились. Именно эту стойкость в 2020 году я запомню больше всего.

В 2021 году я планирую наладить более тесные связи с сотрудниками VSCO и близкими людьми. Коллеги и семья помогли мне пережить прошлый год, и именно в них я хочу вкладываться еще больше в новом».

Энрико Фрезза, CEO Peace Out Skincare

«Я впервые управлял коллективом из более 20 человек. До пандемии я был уверен, что знаю силу командной работы. Однако как только она началась, наши сотрудники невероятно быстро объединились, чтобы разработать и реализовать абсолютно новую стратегию для бизнеса.

Наблюдая за тем, как персонал создавал новые правила игры, которые привели к дальнейшему росту, я осознал, что книги не соврали: основа успеха любой компании лежит в командной работе».

Присцилла Цай, CEO Cocokind

«Нам нужен запасной план для запасного плана! Наша компания всегда хорошо адаптировалась к изменениям, но этот год показал, что обстоятельства могут полностью измениться буквально за один день. Поэтому нам нужно подготовиться гораздо лучше».

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