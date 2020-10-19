Как управлять сотрудниками в кризис: четыре совета от CEO

Пандемия стала тяжелым испытанием для бизнеса. Но опытные руководители смогли вынести из нее ценный опыт. CEO и основатель Hint Кара Голдин, сооснователь и CEO Twilio Джефф Лоусон, а также CEO Zoetis Кристин Пек делятся своими советами по кризисному управлению.

1. Мыслите гибко

«Пандемию невозможно было предсказать, — говорит Голдин, — но лидер должен уметь находить решения в нестандартных ситуациях».

События 2020 года отразились на цепочках поставок в продовольственных магазинах. У компании Hint, которая продает воду, были большие запасы, а у продавцов — пустые полки и никакой системы пополнения. Голдин рассказывает, что они столкнулись с выбором:

«Мы могли сказать: "В чем проблема, почему вы не забираете наш товар?" или "У нас складе есть товар — сейчас мы привезем его вам и решим проблему"».

Когда ее компания предложила это решение, на него согласились 50% розничных продавцов.

2. Проявляйте эмпатию

«Лидеры должны захотеть быть уязвимыми и способными к двусторонней коммуникации», — говорит Пек. Во время пандемии сотрудникам было важно чувствовать, что начальник понимал их опасения и потребности.

Пек рассказывает: «Я еженедельно рассылала письма, не скрывала, как мне было трудно работать с двумя детьми дома, спрашивала, что беспокоит сотрудников и искренне выслушивала их. У нас два уха и один рот — используйте их пропорционально».

«Руководите, не забывая об эмпатии. Понимайте, как сотрудники смогут достичь своих целей — в данном случае, это выжить и провести семью через кризис».

3. Готовьтесь работать самостоятельно

Компания Hint поставляет воду — один из необходимых продуктов, и ее сотрудникам приходилось посещать магазины и склады во время пандемии. Однако, рассказывает Голдин, она переделала их маршруты так, чтобы они оставались ближе к дому, а затем решила присоединиться к ним.

«Я думала: "Правильно ли я делаю, что не вывожу их из магазинов?"», — рассказывает она. Работая «в поле», она смогла определить, в какие часы в магазинах было меньше людей, и отправлять туда сотрудников было безопаснее.

Голдин вспоминает: «Я руководила, но хотела включиться в работу. Я не думаю, что руководитель сейчас должен просто знать ответы на все вопросы. Сотрудники хотят знать, о чем думает начальник. Задача лидера — участвовать в процессах, а не сидеть в хрустальном замке».

4. Помните о своих целях

Когда нужно справиться с «пандемией, социальной несправедливостью или экономической ситуацией, нужно помнить о своих целях — что это важно, почему это важно и для кого это важно, — говорит Пек. — «Особенно если вы хотите, чтобы кто-то сделал больше, и не просто остался в компании, а добился успеха».

Компания Лоусона Twilio разрабатывает корпоративные системы облачной коммуникации, и он считает, что «креативная работа возможна, когда сотрудники чувствуют внутреннюю мотивацию», а не внешнюю, в виде поощрения или квартального бонуса.

«Внутренний стимул появляется от чувства, что ваша работа помогает вам быть независимым, нарабатывать мастерство и иметь какую-то цель», — рассказывает Лоусон.

В его понимании, независимость — это чувство, что вам доверили сделать что-то, мастерство — это совершенствование в своей работе, а цель — это ощущение, что вы можете что-то изменить — для компании, потребителя или мира в целом.

«Я думаю, это современная чуткость, — говорит Лоусон. — Сейчас лидеры, руководители и инвесторы спрашивают: «Укрепляем ли мы мир вокруг себя?» Пятьдесят лет назад компании сбрасывали ядовитые отходы и говорили: "Это не моя проблема". Сейчас люди начинают заявлять "Вообще-то — ваша"».

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