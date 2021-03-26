Из CMO в CEO: качества, необходимые каждому руководителю современного стартапа

Пол Эванс проработал в сфере маркетинга 20 лет, а потом ему выпал шанс стать генеральным директором компании Adgile без какого-либо опыта. По случаю своего шестимесячного пребывания на этой должности Эванс поделился знаниями, полученными за этот период, и рассказал, какие качества следует иметь каждому руководителю стартапа.

Всю жизнь Эванс разрабатывал стратегии, создавал маркетинговые планы и работал с данными. Конечно, эти знания и глубокое понимание индустрии помогают создать бизнес, которые найдет отклик как у клиентов, так и у сотрудников. Однако должность CEO представляет собой нечто большее и требует выйти из привычной зоны комфорта.

В процессе адаптации Эванс выработал требования, которых, по его мнению, следует придерживаться каждому руководителю стартапа.

Личные качества

Это критически важный компонент, который часто недооценивают или вовсе упускают из вида. Вот три основные характеристики, которым должен соответствовать сотрудник руководящей должности.

Задавать направление. Регулярно обращайтесь к дорожной карте бизнеса. Постоянно совершенствуйте ее, чтобы сделать легкой для понимания.

Нести ответственность. Руководящее лицо отвечает за несколько задач. Например, работа с советом директоров и привлечение капитала. Но помимо этого, есть функции и задачи, которые нужно кому-то поручить, а также люди, ждущие указаний. В конечном счете именно генеральному директору придется нести ответственность за производительность и результаты. Поэтому нужно полностью погрузиться в работу и не бояться запачкаться.

Мотивировать. Направляйте и подталкивайте к действиям как свою команду, так и бизнес в целом. Жизнь стартапа как американские горки: у него есть хорошие и плохие дни. Мотивируйте сотрудников двигаться по этому пути вместе. На руководящей должности бывает одиноко. Но помните: вы не одни. Работайте сообща с руководящей группой и учитесь у наставников.

Знания и навыки

CEO должен выполнять множество различных функций, и только маркетинговых знаний ему будет недостаточно. Вот в каких направлениях также нужно развиваться:

продукты и услуги;

управление культурой и талантами;

операции и процессы;

финансовое дело;

стратегия;

продажи и маркетинг.

И хотя CEO не будет специалистом ни в одной из этих областей, ему потребуется знать больше, чем просто их основы. Руководителю нужно разбираться в предмете на техническом и операционном уровнях. Это поможет не только создать хорошую репутацию, но и принесет большие результаты бизнесу благодаря умелому влиянию и распределению задач.

Кроме того, руководителю нужно соблюдать баланс и избегать предубеждений, связанных с предыдущим опытом. Даже если это маркетинговые знания, как было в случае с Эвансом, которые хорошо применимы к бизнесу, CEO не должен забывать и про другие области. Только так можно предоставить всесторонний и компетентный охват знаний и лидерских навыков.

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