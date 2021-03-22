Девять фраз, которые не должен произносить руководитель

Высказывания со стороны руководства должны поднимать моральный дух и эффективность команды. Но если начальнику не хватает лидерских качеств, то его слова дадут совсем обратный эффект. Рассмотрим некоторых из таких высказываний. Постарайтесь их избегать и следовать указанным советам о том, как поступить лучше.

«Конечно, ты можешь взять выходной, но будь на связи»

Это говорит о том, что вы готовы связаться с сотрудником в любой момент времени. С одной стороны это показывает, что вы в нем нуждаетесь, но с другой — является неуважением по отношению к его личному времени. Поэтому постарайтесь не беспокоить коллег во время отпуска и выходных.

Что лучше сказать

«Приятного отдыха».

«Не беспокойся о работе, у нас все под контролем».

Если же необходимости связаться никак не избежать, то «Неловко тебя беспокоить, но мне нужно уточнить лишь один момент».

«Тебе не нужно знать зачем, просто сделай это»

Хороший начальник старается всегда информировать своих сотрудников. Это дает им понять, что они являются частью команды, и демонстрирует уважение. Конечно, некоторая информация может вызвать слухи и догадки в коллективе, но все же многое лучше сообщать напрямую.

Что лучше сказать

«Вот почему нам нужно это сделать». Затем предоставить понятное объяснение.

«Мне нужно, чтобы ты сделал это сейчас, подробности я объясню позже, когда ситуация прояснится».

«Некоторые из вас не справляются / опаздывают»

Делать выговор одному или двум сотрудникам при всей команде — не лучший способ исправить ситуацию. Это показывает тем, кто выдает хорошие результаты, что вы их не замечаете.

Что лучше сказать

Не говорите ничего при всем коллективе, а обратитесь лично к тому, у кого возникла проблема.

К этому подходу можно прибегать, если вы делаете позитивные замечания. Однако не стоит выливать негатив на всю команду, когда он обращен лишь к нескольким людям.

«Тебе повезло, что ты получил эту работу»

Хороший руководитель не должен требовать благодарности за трудоустройство от сотрудника. Это показывает лишь высокомерие и не дает положительных результатов.

Что лучше сказать

«Нам повезло, что у нас в команде есть такой сотрудник, как ты».

Если это не так, то лучше ничего не говорить.

«У нас ничего не получилось» / «Мы с командой отлично справились»

Не стоит употреблять оба выражения. Если это была лично ваша ошибка, значит ответственность лежит лишь на вас. Кроме того, если заслуга за проделанную работу принадлежит лишь сотрудникам, то похвалите их отдельно.

Что лучше сказать

«У меня ничего не получилось».

«Моя команда отлично справилась».

«Клиент всегда прав»

Клиенты все же бывают неправы, как и все люди. Поэтому не стоит заставлять сотрудника брать на себя чужую вину.

Что лучше сказать

«Клиент неправ, но с точки зрения бизнеса нам нужно уступить ему».

В некоторых случаях человек может оказаться настолько токсичен, что, возможно, не стоит удерживать его в качестве своего покупателя.

«Мы всегда это делали»

Это не очень веская причина что-либо делать. Хороший начальник понимает, зачем нужен каждый рабочий аспект, и способен донести эту информацию до сотрудников.

Что лучше сказать

«Мы всегда делали именно так и продолжим делать по этой причине…».

«Я не знаю, зачем мы это делаем. Похоже, стоит переосмыслить этот момент».

«Ничего не могу с этим поделать»

Как правило, для сотрудников это звучит так: «Я ничего не хочу с этим делать». Если есть желание, то найдется и способ. Во многих случаях руководитель может как-либо помочь сотруднику. Но если действительно нет никакой возможности, то лучше сказать об этом прямо и объяснить причины.

Что лучше сказать

«Я пытался решить эту проблему, но процесс, похоже, никак не продвигается. Я все же постараюсь предпринять что-то еще».

Иногда сотрудники высказывают незначительные проблемы, которые не стоят лишних беспокойств. В таким случаях лучше сказать прямо, что вы не будете их решать.

«Мне все равно»

Если вас не волнует какая-либо задача, то почему о ней должны беспокоиться другие? Лидер должен служить примером ответственного отношения к работе. Только в таком случае можно ожидать соответствующего поведения и от других членов команды.

Что лучше сказать

«Мне нужно время, чтобы это обдумать».

«Нам нужно сосредоточиться на более широкой картине».

«Это не играет роли для принятия решения, поэтому лучше направить силы в другом направлении».

Источник.