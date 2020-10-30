Исследование: каждый пятый начальник угрожает сотрудникам понижением зарплаты

Почти четверть российских работодателей (22%) признались, что регулярно мотивируют подчиненных понижением оплаты труда. Самой частой причиной материальных наказаний стали ошибки сотрудников. Об итогах опроса сервиса «Работа.ру» сообщает РБК.

Руководители компаний считают, что обещание уменьшить заработок заставляет сотрудников работать лучше. Еще 39% работодателей сообщили, что не пользуются денежными угрозами, но пошли бы на это при определённых условиях.

Система штрафов для сотрудников разработана у 44% компаний. Правда, применяют её только 9%. Самым частым наказанием за невыполнение трудовых обязанностей остаётся беседа. Чаще всего персонал штрафуют за следующие нарушения:

систематические ошибки при выполнении работ (33%);

опоздания (19%);

жалобы клиентов (17%);

недостача (15%);

вредные привычки в рабочее время (13%).

Опрос проводился в сентябре 2020 года. В нём приняли участие больше тысячи руководителей, HR-директоров, рекрутеров и HR-специалистов российских компаний.

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