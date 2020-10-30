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Исследование: каждый пятый начальник угрожает сотрудникам понижением зарплаты

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Почти четверть российских работодателей (22%) признались, что регулярно мотивируют подчиненных понижением оплаты труда. Самой частой причиной материальных наказаний стали ошибки сотрудников. Об итогах опроса сервиса «Работа.ру» сообщает РБК.

Исследование: каждый пятый начальник угрожает сотрудникам понижением зарплаты

Руководители компаний считают, что обещание уменьшить заработок заставляет сотрудников работать лучше. Еще 39% работодателей сообщили, что не пользуются денежными угрозами, но пошли бы на это при определённых условиях.

Система штрафов для сотрудников разработана у 44% компаний. Правда, применяют её только 9%. Самым частым наказанием за невыполнение трудовых обязанностей остаётся беседа. Чаще всего персонал штрафуют за следующие нарушения:

  • систематические ошибки при выполнении работ (33%);
  • опоздания (19%);
  • жалобы клиентов (17%);
  • недостача (15%);
  • вредные привычки в рабочее время (13%).

Опрос проводился в сентябре 2020 года. В нём приняли участие больше тысячи руководителей, HR-директоров, рекрутеров и HR-специалистов российских компаний.

Фото: fizkes / Shutterstock

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