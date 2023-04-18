Американский стартап разработал чат-бота для собак

Companion — умный девайс для собак, который объединяет функции догситтера и дрессировщика. Устройство воспроизводит голосом владельца различные команды, выдает корм и при этом следит за физическими изменениями, которые могут сигнализировать о болезни питомца.

Стоимость составляет $49 в месяц. Companion уже принимает заказы, а поставки запланированы на май 2024 года.

По заявлению разработчика, девайс использует интеллектуальное аппаратное обеспечение, машинное обучение и «лучшие в своем классе» методы положительного подкрепления.

Стационарное устройство выдает собаке лакомства и развлекает ее с помощью игр, поведенческих программ и дрессировки как по расписанию, так и по запросу. Вместе с этим оно контролирует здоровье питомца, замечая «резкие и даже небольшие изменения в его движениях и позе, которые могут указывать на боль, тревожность и стресс».

Фото в тексте: Companion

В США гуманизация собак продолжается быстрыми темпами: американцы относятся к питомцам, взятым во время пандемии, как к «пушистым детям» и с радостью тратят на них огромные суммы.

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«Дополнительное развитие пойдет на пользу каждой собаке в США», — говорит CEO и основатель Companion Джон Хончарив. По его словам, человеческих детей и питомцев воспринимают по-разному: вторых, в отличие от первых, оставляют в одиночестве, и люди обеспокоены этим.

Хончарив — инженер, который ранее работал в Google и Bain & Co. Он разработал Companion для своего пса Бумера, метиса бигля и таксы, взятого из приюта.

«Он съедает весь свой корм через это устройство, так что для него это самая передовая пищевая головоломка, — рассказывает Хончарив. — Это помогло и мне, потому что я знаю, что он занят и в то же время веселится и изучает базовые команды».

«Это почти как запустить чат-бота для собаки или устройство, которое может общаться с ней», — говорит он.

По данным Morgan Stanley, к 2030 году расходы в индустрии ухода за животными увеличатся до $277 млрд — это на 134% выше уровня 2019 года.

Companion сообщает, что привлек $14 млн, в том числе от Lerer Hippeau и Digitalis Ventures. Его консультативный совет включает ветеринаров, которые специализируются на дрессировке собак и связи между человеком и животными.

Хончарив предполагает, что в будущем компания создаст Companion и для кошек. «Кошки уже взаимодействовали с этим устройством, и оно им нравится», — говорит он.

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Фото на обложке: Companion