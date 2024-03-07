Преподаватели начали использовать ChatGPT, чтобы оценивать работы учеников

Ни для кого не секрет, что учащиеся используют ChatGPT, чтобы выполнять задания и писать эссе. Теперь за помощью к нейросетям обращаются и учителя.
Writable — новая программа на базе ИИ, которая позволяет оценивать работы учеников и, как считают ее создатели, экономить время учителей.
ИИ охватывает все больше аспектов нашей жизни. Поскольку и студенты, и преподаватели используют технологию, которая еще не доработана, возникает вопрос о том, как это скажется на образовании.
Прошлым летом Writable была куплена компанией HMH, которая производит учебные материалы примерно для 90% заведений, предоставляющих обязательное школьное образование в США. «Многие учителя, которые используют программу, в восторге от нее», — говорит CEO Джек Линч.
Учителя загружают в Writable эссе студентов, затем ChatGPT их анализирует, предлагает комментарии и замечания. Предполагается, что после этот фидбек проверяют учителя.
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Даже специальное ПО не всегда может отличить тексты, написанные человеком и машиной. Если же ИИ будет как писать, так и оценивать задания, это может еще больше размыть границы. Учителя также могут чрезмерно полагаться на такие инструменты — потенциально это приведет к тому, что знания студентов не будут оценены должным образом.
По словам Линча, Writable стремится освободить учителям время, которое они могут направить на более результативную преподавательскую и учебную деятельность.
Фото на обложке: nampix /
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