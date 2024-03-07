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Истории

Преподаватели начали использовать ChatGPT, чтобы оценивать работы учеников

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Ни для кого не секрет, что учащиеся используют ChatGPT, чтобы выполнять задания и писать эссе. Теперь за помощью к нейросетям обращаются и учителя.

Writable — новая программа на базе ИИ, которая позволяет оценивать работы учеников и, как считают ее создатели, экономить время учителей.

ИИ охватывает все больше аспектов нашей жизни. Поскольку и студенты, и преподаватели используют технологию, которая еще не доработана, возникает вопрос о том, как это скажется на образовании.

Преподаватели начали использовать ChatGPT, чтобы оценивать работы учеников

Прошлым летом Writable была куплена компанией HMH, которая производит учебные материалы примерно для 90% заведений, предоставляющих обязательное школьное образование в США. «Многие учителя, которые используют программу, в восторге от нее», — говорит CEO Джек Линч.

Учителя загружают в Writable эссе студентов, затем ChatGPT их анализирует, предлагает комментарии и замечания. Предполагается, что после этот фидбек проверяют учителя.

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Даже специальное ПО не всегда может отличить тексты, написанные человеком и машиной. Если же ИИ будет как писать, так и оценивать задания, это может еще больше размыть границы. Учителя также могут чрезмерно полагаться на такие инструменты — потенциально это приведет к тому, что знания студентов не будут оценены должным образом.

По словам Линча, Writable стремится освободить учителям время, которое они могут направить на более результативную преподавательскую и учебную деятельность.

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Фото на обложке: nampix / Shutterstock

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