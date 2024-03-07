Ни для кого не секрет, что учащиеся используют ChatGPT, чтобы выполнять задания и писать эссе. Теперь за помощью к нейросетям обращаются и учителя.

Writable — новая программа на базе ИИ, которая позволяет оценивать работы учеников и, как считают ее создатели, экономить время учителей.

ИИ охватывает все больше аспектов нашей жизни. Поскольку и студенты, и преподаватели используют технологию, которая еще не доработана, возникает вопрос о том, как это скажется на образовании.

Преподаватели начали использовать ChatGPT, чтобы оценивать работы учеников