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Истории

После запуска ChatGPT упал спрос на фрилансеров — отчет

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

Неприятный факт: ИИ может брать на себя задачи, которые обычно достаются фрилансерам.

После запуска ChatGPT упал спрос на фрилансеров — отчет
  1. Истории

В 2023 году кенийские гострайтеры — люди, которые пишут научные работы для студентов из развитых стран — сообщили о резком снижении спроса на свои услуги, потому что заказчики начали использовать ChatGPT.

Подробнее тему изучает отчет Гарвардской школы бизнеса, бизнес-школы Имперского колледжа и Немецкого института экономических исследований, в рамках которого было изучено около 2 млн онлайн-объявлений о вакансиях в 61 стране с июля 2021 по июль 2023 года.

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Вот что выяснили исследователи.

С ноября 2022 года, когда ChatGPT был представлен миру, спрос на онлайн-фрилансеров снизился:

  • востребованность авторов текстов упала на 30%,
  • программистов — на 20%,
  • тех, кто создает изображения, например, графических дизайнеров, — на 17%,
  • авторов публикаций в социальных сетях и ввод данных — на 13%.

Хотя неясно, насколько хорошо справляется с задачами искусственный интеллект.

Есть и интересные результаты: ставки незначительно выросли, из-за чего Синьронг Чжу, один из авторов исследования, предположил, что ИИ в первую очередь дают краткосрочную и более простую работу.

И иногда ситуация меняется.

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Клиенты могут сколько угодно отказываться от фрилансеров-людей, но ничто не мешает им использовать искусственный интеллект.

Бизнес-консультант, который опубликовал два заказа на платформе Upwork, рассказывает, что, по его оценке, из 300 полученных откликов более 200 были написаны ChatGPT. Однажды он получил текст, автор которого не знал ни о чем, что произошло после 2021 года — это ограничение когда-то было у ChatGPT.

Это привело к спорам на платформах вроде Upwork и Fiverr, где клиенты обвиняют авторов в том, что работу за них выполняет искусственный интеллект. Тем временем, другие фрилансеры предлагают более дешевые тарифы с использованием ИИ; один автор даже начал подрабатывать тем, что «подчищает» сырой контент от нейросетей.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash

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