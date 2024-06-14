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Половина представителей бизнеса не готовы доплачивать сотрудникам за владении ИИ-инструментами

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Половина представителей бизнеса не готовы доплачивать сотрудникам за владение ИИ-инструментами, показало исследование. Современные кадры должны владеть таким инструментарием и без прибавки к зарплате, считают респонденты.

Половина представителей бизнеса не готовы доплачивать сотрудникам за владении ИИ-инструментами

Около половины представителей российского бизнеса не будут доплачивать сотрудникам за их умение работать с ИИ-инструментами. В этом признались 47,7% респондентов, участвовавших в исследовании «Битрикс24».

Свой ответ респонденты мотивировали тем, что современные кадры и без того должны владеть подобным инструментарием, а предпочтение в выборе сотрудника будут отдавать кандидатам, которые умеют работать с ИИ-помощниками.

47,5% участников опроса готовы платить больше, если владение ИИ-инструментами повысит производительность труда, сократит рутину или улучшит общие результаты работы.

Около 5% респондентов готовы сократить зарплату сотрудникам с опытом работы с ИИ-инструментами. Они обосновали свой ответ тем, что искусственный интеллект создаст еще более ленивых сотрудников.

Фото на обложке: FAMILY STOCK / Shutterstock

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