Как бигтех инвестирует в ИИ

Во что еще вкладываются Microsoft, Nvidia и другие крупные компании — в анализе Crunchbase.

В начале июня Nvidia, Salesforce Ventures и Cisco вложили $450 млн в канадский ИИ-стартап Cohere. В тот же день Cisco запустила инвестиционный фонд в области ИИ на $1 млрд. Это лишь недавние примеры того, как технологические гиганты пытаются стать лидерами в области генеративного ИИ — или хотя бы не отставать от других.

По данным Crunchbase, в этом году по объему инвестиций в стартапы в области ИИ пока лидируют Microsoft и Nvidia. Однако другие компании, например Google и Databricks, не сильно отстают и даже набирают обороты.

Nvidia

Наибольшего успеха во время революции ИИ добилась Nvidia. Рыночная капитализация компании взлетела до $3 трлн, поскольку ее доходы превзошли прогнозы.

По данным Crunchbase, только в этом году Nvidia участвовала в 10 раундах компаний в области ИИ. Размер семи из этих раундов превышает $100 млрд. Вот некоторые из них.

Стартап по маркировке и оценке данных Scale AI — $1 млрд при оценке в $13,8 млрд. Раунд возглавил Accel, в нем также участвовали Meta* и Amazon.

Figure из Саннивейла, Калифорния — $675 млн при предварительной оценке примерно в $2 млрд. Компания создает роботов с ИИ, которые должны выполнять опасную работу и смягчить нехватку рабочей силы.

Mistral AI из Парижа — $640 млн (сочетание долга и капитала) при оценке в $6 млрд.

В этом году венчурное подразделение компании NVentures участвовало в четырех сделках. Крупнейшим стал раунд серии C на сумму $85 млн для Carbon Robotics, которая создает сельскохозяйственных роботов на базе ИИ.

В прошлом году Nvidia заключила 22 сделки по финансированию в области ИИ, а также еще 10 — через NVentures.

Microsoft

В начале прошлого года стало известно, что Microsoft инвестирует $10 млрд в OpenAI, разработчика ChatGPT и DALL-E. С тех пор компания продолжает вкладывать много денег в ИИ.

Крупнейшей стала стратегическая инвестиция в размере $1,5 млрд в G42 из ОАЭ, благодаря которой Microsoft получила миноритарный пакет акций стартапа.

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По данным Crunchbase, в этом году Microsoft заключила четыре сделки, а ее венчурное подразделение M12 — семь.

Три из четырех сделок были крупными (на сумму не менее $675 млн), в том числе раунд в размере $1,05 млрд для лондонского разработчика беспилотных автомобилей Wayve, а также упомянутый выше раунд Figure.

В марте Microsoft также заключила соглашение с Inflection AI, в рамках которого выплатит $650 млн за лицензии на его разработки в области ИИ и найм большей части его персонала. Похоже, сделка составлена так, чтобы обойти нормативные препятствия, поскольку официально это не приобретение.

Самой крупной сделкой с участием M12 стал раунд в размере $80 млн для Foundry из Пало-Альто, Калифорния, которая разрабатывает публичное облако для рабочих нагрузок машинного обучения.

В прошлом году Microsoft и M12 совершили 21 инвестицию в стартапы в области ИИ.

Google

Google и ее венчурное подразделение GV не сильно отстают: вместе они заключили семь сделок с участием стартапов, поддерживаемых венчурным капиталом.

Однако, в отличие от Microsoft и Nvidia, в этом году Google совершала не такие крупные сделки — ни один раунд не превысил $57 млн. Сама Google инвестировала только в посевные раунды.

Пожалуй, самую интересную сделку заключило GV: подразделение совместно возглавило раунд серии A на сумму $27,5 млн для стартапа WitnessAI, который разрабатывает платформу, обеспечивающую безопасность ИИ.

И это еще не все

В этом году стартапы в области ИИ получали инвестиции (хотя и не столь крупные) и от других представителей бигтеха, таких как Qualcomm и Salesforce.

В прошлом месяце Databricks объявила о создании нового фонда Databricks AI Fund в рамках подразделения Databricks Ventures.

В этом году Databricks Ventures уже участвовало в восьми раундах. Среди них:

серия D на сумму $200 млн для разработчика ИИ-ассистента Glean, который был оценен в $2,2 млрд;

серия B на сумму $73,6 млн для поисковой системы на базе чат-бота Perplexity AI (раунд возглавил IVP, в нем также участвовали Nvidia и Джефф Безос).

Возможное предупреждение

В начале июня стало известно, что Федеральная торговая комиссия и Министерство юстиции США начнут расследования в отношении Microsoft, OpenAI и Nvidia. Это может замедлить темпы инвестиций в ИИ.

Пока нет никаких доказательств того, что Министерство юстиции будет изучать инвестиционные сделки Nvidia. Однако сообщалось, что Федеральная торговая комиссия будет расследовать отношения Microsoft с OpenAI, а также действия Microsoft в ситуации с Inflection AI.

Это может заставить обе компании приостановить инвестиции в стартапы, пока не станет ясно, как действия регуляторов повлияют на их бизнес. Другие крупные корпорации также могут пересмотреть некоторые сделки, чтобы не попасть под пристальное внимание.

Если это произойдет, в сфере венчурного финансирования может снова наступить затишье. По данным Crunchbase, в мае более 250 компаний в области ИИ привлекли $12,5 млрд — этого 40% всего венчурного финансирования за месяц.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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