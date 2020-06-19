Китай может первым в мире полностью отказаться от наличных

Коронавирус поспособствовал развитию различных технологий, включая 3D-печать, использование дронов и беспилотных автомобилей. Возможно, он также ускорит гибель наличных денег — и этот процесс начнется в Китае

Пару лет назад китайское правительство и Народный банк Китая (НБК) запустили первые региональные испытания национальной цифровой валюты. Во время пандемии COVID-19 бесконтактные платежи стали одним из способов борьбы с инфекцией во многих странах мира. Вскоре Китай объявил, что начал использовать цифровую валюту в четырех городах, — это приблизило страну к роли первого безналичного государства в мире. Китай опередил даже Швецию, которая в тот момент стояла на пороге этого прорыва.

Цифровой юань — это государственно-частная инициатива. Новая валюта тестируется в Шэньчжэне, Сучжоу, Сюнъане и Чэнду с участием таких франшиз, как McDonald’s и Starbucks, а также местных компаний.

«Это настоящий game-changer в сфере финансовых услуг, — считает Намир Хан, председатель Mena FinTech Association, — особенно для страны, которая еще не оправилась от удара COVID-19 и остро нуждается в передышке».

После четырех десятилетий роста экономика Китая в последнем квартале пережила резкий спад, вызванный эпидемией коронавируса. С января в стране было выявлено более 83 тысяч заразившихся COVID-19, по меньшей мере 4500 из них умерли. Большинство случаев произошло в окрестностях города Ухань в провинции Хубэй, где и началась вспышка заболевания. Пандемия до сих пор ощущается в большинстве стран мира. Китайские чиновники считают, что худший период для страны уже позади, и принимают меры по возрождению второй по величине экономики мира.

Китайцы давно привыкли использовать смартфоны для оплаты товаров и услуг. В 2014 году местные технологические гиганты Alibaba и Tencent первыми начали внедрять цифровые коммерческие платежи, что привело к снижению использования наличных. Теперь, по данным Вашингтонского финансово-аналитического центра CGAP, на долю этих компаний приходится до 90% рынка мобильных платежей объемом $17 трлн.

По данным CGAP, и компании, и правительство Китая рассматривают цифровые платежи как точку входа в обширную экосистему по работе с товарами и услугами и используют полученные данные для трансформации как цифровых финансовых сервисов, так и физической розничной индустрии. Технология быстро стала массовой благодаря широкому распространению банковских счетов и смартфонов.

Но такие транзакции всегда были основаны на использовании обычной валюты. Цифровой юань во многом похож на обычные деньги, но существует только в виде кода в цифровом кошельке, созданном при поддержке Народного банка Китая. И это отличает его от криптовалют, в основе которых лежит идея децентрализации.

Южно-Китайская газета Morning Post сообщила, что в список компаний, которые начнут тестировать национальную цифровую валюту в ближайшем будущем, войдут международные франшизы Starbucks, McDonald's и Subway, а также ряд местных предприятий — отели, пекарни и спортивные залы.

Несколько лет назад Китай запретил ICO и препятствовал распространению криптовалют в стране, параллельно выпуская научные статьи о разработке собственной цифровой валюты.

«RMB (remninbi или цифровой юань) — это естественный результат эволюции цифровых платежей, — считает The National Лин Чжан, вице-президент Binance. — Пять лет назад, когда Tencent и Alibaba запускали свои системы, никто не представлял, насколько широко распространится эта технология, — такие вещи происходят постепенно. Теперь потребители готовы к цифровой валюте».

COVID-19 стал катализатором развития безналичных платежей — во многом это связано с опасениями заразиться вирусом при использовании банкноты. «Обычные способы оплаты товаров и услуг перестали работать», — говорит Гаурав Дар, CEO платежной компании Marshal. В нынешней ситуации потребители будут вынуждены изменить свои привычки, а безналичные платежи легко привязать к цифровой валюте.

В период пандемии Центробанк ОАЭ поощрял использование цифровых сервисов «в целях защиты здоровья и обеспечения безопасности жителей ОАЭ», а также повысил максимальный лимит платежей для бесконтактных банковских карт. Банкам было предписано пополнять банкоматы новыми купюрами, чтобы предотвратить распространение вируса.

По мнению сторонников цифровизации, с использованием наличных связаны и другие проблемы. По словам Хана из Mena FinTech Association, средний срок использования банкноты в $10 составляет 4,2 года, и исследования показали, что от 53 до 100% купюр загрязнены.

Федеральный резерв США сообщает, что стоимость печати банкноты номиналом в $1 составляет 5,5 цента, пятидолларовая купюра обходится вдвое дороже.

«Согласно одному из исследований, только за 2018 год человечество потратило $35,3 млрд на печать бумажных денег. И это помимо расходов на их распространение, сбор, уничтожение и борьбу с фальшивомонетчиками, — рассказывает Хан. — Создание национальных цифровых валют позволит странам защищать свой суверенитет и противостоять мировым криптовалютам».

Действительно, цифровой юань важен как для поддержки платежей внутри страны, так и для глобальных торговых амбиций Китая.

Джейсон Ву, CEO компании DeFiner, занимающейся цифровыми сбережениями, считает, что цифровая валюта позволит Китаю обойти нынешнюю финансовую систему, в которой доминируют США и американский доллар. В результате Китай может стать лидером по количеству транзакций в глобальной цифровой экономике. Конкуренция между крупными странами по выпуску цифровых валют будет усиливаться.

Ву считает выпуск Libra — криптовалюты Facebook — действием похожего порядка и прогнозирует, что цифровой токен, связанный с валютной корзиной, может получить поддержку государства в условиях борьбы с последствиями пандемии.

Недавно сенатор Конгресса Шеррод Браун выступил за включение цифрового долларового кошелька в пакет мер по поддержке потребителей на фоне COVID-19. Он предложил создать бесплатный банковский счет для получения денег, осуществления платежей и получения наличных в почтовых отделениях и офисах банков-участников. Аналитики считают, что эта идея позаимствована у Марка Цукерберга, но больше всего она напоминает нынешние меры поддержки, принятые в Китае.

Местные органы власти отправили на смартфоны граждан цифровые купоны, которые можно потратить в ресторанах и продуктовых магазинах. Например, каждый житель Уханя получил около $10 через такие приложения для покупок, как WeChat и Alipay.

«Государству легко отслеживать использование цифровых купонов», — рассказала The National доктор Ширли Ю, эксперт по экономике Китая и приглашенный сотрудник Лондонской школы экономики. Она отметила, что в случае с денежными средствами, недавно выданными гражданам правительством США, это невозможно.

При этом цифровые купоны позволяют правительству понять, какой сектор получает больше поддержки, кто и как фактически использует эти деньги.

«В ходе нынешнего кризиса мы увидели, как современные технологию помогают Китаю повышать скорость и эффективность как при борьбе с эпидемией, так и в ходе поддержке экономики», — сказала она.

На сегодняшний день 20 стран официально работают над созданием цифровой валюты при поддержке своих Центробанков. Конкуренция продолжает расти, но есть ощущение, что Китай вырвался в лидеры этой группы.

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